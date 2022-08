Charismatický strůjce šťastných manželství se při léčbě nebál experimentů

Stanislav Kratochvíl platí za průkopníka v mnoha oblastech, který se neváhal pouštět do věcí, které v té době v tuzemsku nikdo nepraktikoval.

Už jako mladíka jej přitahovalo poslouchat problémy lidí a snažit se hledat vhodná řešení. A během své kariéry se vypracoval ve špičkového odborníka. I když se narodil v Brně, pomohl proslavit především kroměřížskou psychiatrickou nemocnicí, kde většinu života pracoval. Díky jeho osobnosti se na střední Moravu sjížděli odborníci nejen z Česka, ale i Evropy či USA.

„Právě díky němu toto pracoviště získalo významný věhlas a prestiž, a to nejen mezi odborníky, ale také mezi pacienty, ke kterým přistupoval vždy s laskavostí a pochopením,“ vyzdvihují současní pracovníci nemocnice.

S Kroměříží se profesor Kratochvíl seznámil už v době svých studií, kdy tu stážoval jako sanitář. Mimochodem, jeho diplomová práce se týkala využití psychotonu, což byl lék obsahující pervitin, při léčbě neuróz. Sám se intenzivně zajímal o vliv psychotropních či halucinogenních látek při terapiích.

Ve druhé polovině šedesátých let v Kroměříži se svými kolegy výzkumně pracoval například s LSD, které se tehdy vyrábělo pod názvem Lysergamid.

„Nepodávali jsme ho ale pacientům, jen dobrovolníkům z řad kolegů či studentů, kteří chtěli lépe porozumět světu duševně nemocných,“ popisoval před deseti lety v rozhovoru pro portál Zdraví.euro.cz. „Je škoda, že se halucinogeny začaly zneužívat a že se jejich legální aplikace v důsledku toho zakázala.“

Díky politickému uvolnění v roce 1968 se Kratochvíl dostal na stáž na Stanfordovu univerzitu do USA, kde se zabýval výzkumem hypnotických jevů. V Kroměříži následně založil psychoterapeutické oddělení 18B.

„Jeho stěžejními pilíři byla psychoterapie, hypnoterapie i sexuologie. Ve všech oblastech se na něj snažíme navazovat a naše oddělení má stále velmi dobrý zvuk,“ říká dnešní vedoucí psycholožka nemocnice Romana Suchá.

„Sex pod dohledem“ v Zelených domcích

Kratochvíla popisuje jako mimořádně charismatického člověka s přátelským vystupováním a smyslem pro humor. „My jsme k němu vzhlíželi jako k váženému panu profesorovi, ale on si s námi hned potykal a byl velice lidský. Zkrátka člověk s velkým srdcem,“ doplnila.

Kratochvíl se v minulosti nebál otevřít ani poněkud tabuizované téma sexuálního života v partnerských vztazích. Z USA si přivezl koncept párové sexoterapie. V Kroměříži vznikly takzvané Zelené domky, v nichž společně pobývaly manželské dvojice.

„Tady se pod dozorem odborníků věnovali mimo jiné sexuálnímu nácviku, což pomáhalo při léčbě sexuálních dysfunkcí a zároveň pomáhalo zlepšit partnerský vztah,“ zmínil psycholog kroměřížské psychiatrické nemocnice Jan Jokl, který v kratochvílovské tradici sexterapie pokračuje. „Dnes už Zelené domky nestojí a terapie se provádí pouze ambulatně,“ připomněl.

Kratochvíl je autorem nejen mnoha knih, ale také autorem populárních edukačních zkratek, které vyjadřovaly, co od sebe muž a žena ve vztahu navzájem požadují. Týkaly se vzájemného povídání, chválení, úklidu či sexu. „Dnes by ty poučky někomu mohly přijít sexistické a sám pan profesor to později bral s nadsázkou, ale ve své době to mělo význam,“ zmiňuje Jokl.

K jubileu mu zaměstnanci psychiatrické nemocnice, kam ještě před pár lety pravidelně docházel, uspořádali drobnou oslavu, v areálu nemocnice také nechali nově vysadit památeční strom a nainstalovat jubilejní lavičku profesora Stanislava Kratochvíla.