Zdrogovaný řidič kličkoval po Kroměříži, dopadli ho v areálu psychiatrie

Případ se stal před několika dny. Strážníci si všimli šoféra, který projel zákaz vjezdu. Místo toho, aby zareagoval na výzvu hlídky s použitím výstražného světelného zařízení včetně nápisu Stop, začal ujíždět po městě.

Vjel například na pěší lávku přes řeku Moravu, přejížděl chodníky i trávu v ulicích Spáčilova a Oskol. Hazardní jízda pokračovala přes Husova náměstí na ulici 1. máje. Tam se otočil ve vozovce, přejel ostrůvek, najel na chodník v protisměru a po něm pokračoval až do Tylovy ulice.

„Z Tylovy ulice vjel do zákazu vjezdu jednosměrné komunikace na Riegrovo náměstí a do ulice Farní. Pokračoval na Velké náměstí, kde jel prostředkem náměstí a otočil vozidlo do ulice Kovářská,“ popsal divokou jízdu ředitel městské policie Libor Kubiš.

Hlídka se podle něj několikrát pokoušela vozidlo předjet, ale řidič jim to kličkováním a riskantními manévry vždy znemožnil.

„Na Milíčově náměstí vjel opět na přechod pro chodce a přes chodník vjel do ulice Kpt. Jaroše. Poté ujížděl ulicí Velehradská, aby odbočil do Havlíčkovy ulice a z ní do areálu psychiatrické nemocnice,“ přiblížil Kubiš.

Pracovník psychiatrické nemocnice zavřel závoru, a řidič tak musel zastavit. Hlídka šoféra hned zadržela.

„Dechová zkouška neprokázala, že by před jízdou pil alkohol. Test na návykové látky byl ale pozitivní,“ uvedl šéf strážníků.

„Muž uvedl, že ujížděl kvůli drogám, že kouří marihuanu a možná, že u něj hlídka najde drogy i v autě, ale ty mu tam někdo určitě podstrčil,“ doplnil Kubiš. Případ strážníci předali hlídce Policie České republiky pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.