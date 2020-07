Armáda, pak dlouho nic. Budovu v bývalých kasárnách využijí památkáři

Sídlit v ní bude Národní památkový ústav (NPÚ), který tak získá jedinou adresu. Dnes je jedna jeho část v Arcibiskupském zámku a druhá na Riegrově náměstí. Celkem čítá přes 70 zaměstnanců.

„Počítáme s tím, že v novém sídle budou kanceláře, archivy, sklady i prostory pro depozitáře a konzervátorské dílny,“ naznačil ředitel územní památkové správy NPÚ Petr Šubík.

„Kromě toho tam chceme vybudovat návštěvnické a informační centrum, kde bychom propagovali všechny památky, které spravujeme,“ dodal.

Pod kroměřížské pracoviště totiž spadá 27 hradů, zámků a dalších památek po celé Moravě.

Budovu však nejprve čeká rozsáhlá rekonstrukce. V ideálním případě by mohla začít do dvou let a další dva roky pak zřejmě potrvají stavební práce.

Dokončit je chtějí před koncem roku 2024, kdy památkářům vyprší nájemní smlouva na prostory v Arcibiskupském zámku.

„Je to nejrozumnější řešení, které se za ta léta objevilo. Padaly různé návrhy, od prodeje soukromému subjektu po bourání,“ reagovala místostarostka Daniela Hebnarová.

Hovořilo se i o přestavbě na domov pro seniory nebo komunitní centrum a muzeum vojenství. Všechny nápady ale byly vysoko nad finanční možnosti města.

Třípodlažní budova není památkově chráněná, stojí však v ochranném pásmu památkové zóny. Původně zde byla Žižkova kasárna, jedna ze dvou ve městě. Po odchodu armády v roce 2004 se hledalo pro uvolněný areál využití.

Podařilo se jej začlenit do městské zástavby a vzniklo zde nové náměstí. Několik budov, které zůstaly stát, prostor ohraničují ze tří stran. Jedna slouží komerčním účelům, další neziskovému sektoru, je v ní třeba klub seniorů. Kromě toho má na Hanáckém náměstí adresu i soukromá umělecká škola nebo depozitáře Muzea Kroměřížska.

„Přestěhování památkového ústavu prostor ještě více oživí. Pro město s památkami UNESCO je navíc prestižní záležitostí mít zde pracoviště, které spravuje památky na celé Moravě,“ řekla Hebnarová.