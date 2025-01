Kroměříž otevře krytý bazén až v květnu. Stavbaři musejí odstranit azbest

„Chtěli jsme do bazénu dříve pustit školáky i sportovce, bohužel to z bezpečnostních důvodů nejde,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný. „Celá budova včetně sauny a posilovny tak bude otevřena až po dokončení stavby, což by mělo být v květnu,“ dodal.

Dělníci našli azbest v jedné ze stěn při zateplování a také při demontáži staré nefunkční vzduchotechniky. Z části pláště budovy bude nutné tento zdraví nebezpečný materiál odborně odstranit. Stavbaři rovněž při práci narazili na části konstrukce, které je potřeba kvůli degradaci způsobené chlorem staticky zabezpečit.

První etapa rozsáhlé opravy bazénu začala loni v létě. Náklady na loňské a letošní práce budou zhruba 75 milionů korun, necelou polovinu získá město z evropských dotací. „Budeme za tyto peníze mít na desítky let vyřešené problémy, které provoz bazénu komplikovaly a prodražovaly,“ sdělil Opatrný.

Bazén pocházející z roku 1986 je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu a o jeho modernizaci se mluvilo řadu let. Rekonstrukce střechy vyřeší zatékání do budovy, díky nové kanalizaci už nebude zaplavován suterén budovy a díky dalším opatřením bude provoz bazénu energeticky výrazně úspornější.

„Tyto práce sice nejsou vidět, ale připraví budovu na pozlátko v podobě rekonstrukce interiéru, kterou plánujeme na příští rok,“ naznačil starosta.

Radnice má hotovou studii rekonstrukce vnitřní části bazénu, kde v mění obklady, podlahy, rozvody a šatny. Změní se uspořádání vstupních prostor a stavbaři upraví prostor pro spolek Plavecké sporty Kroměříž, přestěhují posilovnu a přidají wellness prvky.

