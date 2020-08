Krajský soud by mohl být pod sportovní halou, Zlín jej zapracuje do studie

„Je to jedna z možných variant, pokud se tak ministerstvo spravedlnosti rozhodne. Situaci ve Zlíně mapujeme. Budeme uvažovat mimo jiné i o případném využití předmětného pozemku, který je v současné době ve vlastnictví města Zlína,“ nastínil mluvčí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Radek Ležatka.

Ve Zlíně dosud působí pouze menší pobočka brněnského krajského soudu s několika soudci. Pokud by se rozšířila, nemuseli by si lidé řadu věcí jezdit vyřizovat ke krajskému soudu do Brna. Do Zlína by se mohla přesunout obchodní a insolvenční agenda.

„Krajský soud by mohl být ve Zlíně pod sportovní halou, připadá nám to jako vhodné místo,“ zmínil náměstek zlínského primátora Pavel Brada, který má rozvojové plochy na starosti.

Podle něho by se požadavek na soud měl objevit v zadávacích podmínkách soutěže a urbanisté by s ním měli pracovat.

Snahy o zřízení krajského soudu nebo výrazné rozšíření stávající pobočky v jiných prostorách začaly už dříve. Letos se ale zdálo, že je koronavirus uspal.

„Trochu se to rozpohybovalo, znovu se to dostalo do hry. Snažíme se lobbovat i na jiných úrovních, aby se to podařilo,“ podotkl Brada.

Podle předsedy brněnského krajského soudu Milana Bořka, který ÚZSVM poskytl potřebné podklady, vše stojí a padá s financemi, kterých nemá ministerstvo spravedlnosti na investice právě mnoho.

„Rozpočtová situace je velmi napjatá. Podle toho, jaký bude zájem ze strany Zlína, uvidíme, jak budeme postupovat dál,“ nastínil Bořek. „Pokud by s námi ve Zlíně do budoucna počítali, bude obtížné na tak velkou investici zajistit peníze. To je záležitost tak na 15 let,“ odhadl Bořek.

Přitom by i on uvítal, kdyby krajský soud ve Zlíně vznikl. Už proto, že by se přetíženému brněnskému soudu ulevilo. Jako jeho sídlo dosud přicházely v úvahu nemovitosti soukromých firem - pod radnicí a v Loukách.

Stávající pobočka se tísní v Loukách, kde má své sídlo také okresní soud a působí tam i státní zastupitelství. Pracuje v ní jedenáct soudců. Bořek uvažoval o cílovém stavu přibližně čtyřiceti soudců a stovce dalších zaměstnanců.

V České republice je mimo Prahu šest krajských soudů, na Moravě jsou v Brně a Ostravě. Kdy ho bude mít Zlín, není jisté. Klíčový bude postoj ministerstva, které váhá.

„O iniciativě zlínské radnice víme, ale nyní jsme na úplném počátku, kdy ještě nic není zpracováno ani předloženo. Na nějaké detailnější hodnocení, zda bychom byli této variantě nakloněni či nikoliv, je zatím příliš brzy,“ sdělil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Urbanistická soutěž na prostor pod sportovní halou by měla být uzavřena do konce roku. Prostor se má postupně změnit v novou čtvrť.

„V dané lokalitě bychom chtěli vytvořit nový veřejný prostor, navrhnout sportovní, kulturní, bytové i obchodní plochy, aby bylo místo atraktivní po celý den,“ předestřel Brada.

Vítězný návrh chce radnice ukázat v roce 2021. S první výstavbou by se mohlo začít o rok později.