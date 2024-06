Měl jsem tmu před očima, řekl muž, který ubil kamaráda. Dostal 16,5 roku

S dvaačtyřicetiletým mužem z Běloruska se dnes pětatřicetiletý Čonka, který tehdy žil jako bezdomovec, znal asi půl roku. Muž přebýval ve starém, opuštěném mlýně v Uherském Brodě, kde ho Čonka navštívil podle svých slov asi třikrát. Naposledy se na tomto místě potkali v polovině prosince loňského roku.

„Napadl poškozeného dřevěným toporem a šesti silnými ranami do obličeje mu způsobil mnohočetné zlomeniny klenby lební. V důsledku toho došlo k otoku mozku, poškozený vdechl velké množství krve a zemřel,“ prohlásil žalobce Martin Malůš.

Čonka v té době pobíral sociální dávky, nepracoval, přespával ve stanu nebo v zařízení uherskobrodské charity a stýkal se se svými dětmi a družkou. Měl za sebou několik krádeží alkoholu v obchodě a také ublížení na zdraví.

Když kamaráda napadl, měl obžalovaný v krvi více než tři promile alkoholu. Muž ležel na posteli na boku. Čonka k němu přistoupil zezadu, takže oběť přicházející útok neviděla a dokázala se mu bez úspěchu bránit jen jednou zvednutou rukou.

„Byli jsme oba pod vlivem alkoholu. Najednou začal nadávat na mou družku a děti, to mě hodně naštvalo a měl jsem tmu před očima, nevěděl jsem, co dělám, když jsem ho napadl. Nevím, proč na ně nadával, vůbec se neznali, říkal o dětech, že to jsou parchanti,“ popsal obžalovaný.

„Mrzí mě, že jsem to udělal, že se to vůbec stalo. Nedovedu si vysvětlit, proč jsem to udělal,“ prohlásil.

Pak všechno řekl družce, šli se znovu podívat do mlýna a ona pak zavolala tísňovou linku policie. Čonka se policii přímo na místě přiznal. Za vraždu mu hrozilo 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

„Je třeba zhodnotit, že přes jedno odsouzení je osobou netrestanou. Přitěžující okolnosti tady nejsou zjištěné. A je třeba zohlednit skutečnost, že prohlásil vinu,“ shrnul žalobce a navrhl uložit trest mírně pod hranicí trestní sazby, tedy 14 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.

„Je to nevratná věc, nelze to změnit. Ale obžalovaný se od počátku doznal, nahlásil trestný čin, prohlásil vinu u hlavního líčení. Také má stále sociální vazby na svou družku a tři děti,“ doplnil obhájce Zdeněk Sochorec.

Zákeřná vražda z pomsty

Soud nakonec rozhodl o udělení trestu o dva a půl roku vyšším. Podle předsedy senátu Pavla Dvorského je to s ohledem na přitěžující i polehčující okolnosti přiměřený trest. Pro udělení mírnějšího trestu pod spodní hranicí trestní sazby nebyly podle něj podmínky.

„Soud zvolil trest při dolní hranici trestní sazby. Byl to čin spáchaný z pomsty, jako reakce na chování oběti. Navíc byl spáchaný zákeřně. Soud tedy nesouhlasí s tím, že by zde nebyly žádné přitěžující okolnosti. Zároveň jsme ale zohlednili, že trestní řízení bylo zahájeno na základě podnětu obžalovaného,“ upřesnil ve zdůvodnění rozsudku Dvorský.

Rozsudek je nepravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu na odvolání.