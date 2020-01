S větší pobočkou soudu ve Zlíně se zatím nepočítá, přípravy ale pokračují

Pro obyvatele kraje to znamená, že pokud by pobočka vznikla, nemuseli by kvůli vyřizování některých záležitostí, například insolvenční agendy, jezdit do Brna.

„Dohodli jsme se, že ministerstvu předložím materiál, z něhož bude vyplývat, jaké agendy chceme přesunout na pobočku do Zlína a jaké požadavky na prostor z toho vyplývají. Budeme se bavit o možných variantách,“ nastínil předseda brněnského krajského soudu Milan Bořek, který o rozšíření pobočky soudu ve Zlíně jednal na ministerstvu spravedlnosti.

V úvahu přicházejí zatím dvě možnosti. Kanceláře a jednací síně by mohly být v budově firmy Tescoma pod zlínskou radnicí, nebo v sídle společnosti Spur v Loukách. Bořek si je prohlédnul a podle něho by totéž měli letos udělat zástupci ministerstva. „Pak bychom se dohodli, jak budeme dál postupovat,“ naznačil Bořek.

Ministerstvo spravedlnosti se k této možnosti staví zdrženlivě, byť ji úplně neodmítá.

„Otázka rozšířené zlínské pobočky brněnského krajského soudu není na pořadu dne. K takovému projektu by musela být nejdříve zpracována podrobná analýza a projektová dokumentace, která by zhodnotila vhodnost takového rozšíření,“ přiblížil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

„Další otázkou jsou finance a možnosti, které nám rozpočet umožňuje. Pro ministerstvo je prioritou výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem, jehož současná budova je v havarijním stavu,“ doplnil.

Podle Bořka stát bude muset situaci v Brně, a tím pádem i ve Zlíně, řešit, aby předešel tomu, že se projednávání některých věcí neúměrně prodlouží.

„Naše pracoviště v Brně, kde se vyřizuje insolvenční agenda, je od sklepa až na půdu zaplněné soudci, odborným aparátem i spisy. I kdybychom chtěli, nemůžeme navýšit počty lidí, protože se tam prostě nevejdeme. Proto jednáme o získání nových prostor ve Zlíně, abychom tam mohli přesunout zhruba 30 procent této agendy,“ popsal Bořek.

Stávající pobočka krajského soudu ve Zlíně je v sídle okresního soudu v Loukách, ale funguje jen v omezeném složení i proto, že se do budovy více lidí nevejde. Na pobočce pracuje jedenáct soudců, do tří až pěti let by jich mělo být 25, plus 80 úředníků. Cílový stav je přibližně 40 soudců a 100 dalších zaměstnanců.

Ve finále by měla pobočka sídlit ve vlastních prostorách, tedy ne v nájmu. V úvahu podle Bořka přichází městská budova bývalého okresního soudu v centru Zlína, pozemky kolem ní jsou však předmětem soudního sporu.