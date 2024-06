Povzbuzené nové strany jdou do voleb ve Zlínském kraji, jiné mají problémy

Bude zajímavé sledovat, jestli se po evropském neúspěchu otřepou Piráti a SPD. Potíže na regionální úrovni řeší také ANO: volby sice celkově vyhrává, přestalo se mu ale dařit přímo ve Zlíně, ačkoliv tam druhé období vládne.

„Krajské volby mívají podobnou účast jako evropské, takže na podzim to může kopírovat složení voličstva, které přišlo k volbám teď. Tím pádem mohou být evropské výsledky věrným obrazem toho, jak dopadnou krajské volby,“ míní politolog Karel Kouba, který působí na Univerzitě Karlově v Praze. „Úspěch v jedněch volbách navíc dává stranám obrovskou marketingovou výhodu,“ zdůraznil.

Komunisté nejsou v krajském ani městském zastupitelstvu ve Zlíně, scházejí i na jiných radnicích, kam by se rádi vrátili. A zřejmě pod hlavičkou Stačilo!.„Protože má tato koalice stále větší voličskou podporu, je pravděpodobné, že pod ní budeme kandidovat i do zastupitelstva Zlínského kraje,“ naznačil mluvčí KSČM Roman Roun.

Ve Zlínském kraji počítají s tím, že jedničkou kandidátky projektu Stačilo! bude někdejší poslankyně za KSČM Marie Pěnčíková. Otázka je, jak uspějí bez své předsedkyně Kateřiny Konečné. „Mojí ambicí je zopakovat výsledek z evropských voleb. Chceme mít deset procent. Myslím si, že máme i dobře sestavenou kandidátku,“ věří šéf krajských komunistů Roman Ramach.

Při sobě bude v krajských volbách zřejmě držet i hnutí Přísaha a Motoristé sobě. „Zvažujeme to, i když jsme si nejdříve říkali, že spolu nepůjdeme,“ nastínil krajský předseda Přísahy David Ruman.

„Motoristé podporu Přísaze v krajských volbách rádi dají,“ poznamenal šéf Motoristů Petr Macinka. „V evropských volbách se ukázalo, že to funguje a že jsme pro veřejnost vytvořili přijatelnou koalici a můžeme v tom dál pokračovat.“

Piráti „zestárli“, míní politolog

Podle něho má strana ve Zlíně řadu příznivců a nevylučuje, že by se někteří z nich mohli na společné kandidátce objevit. Ovšem i tady platí to, co u komunistů: jak se jim bude dařit bez výrazného lídra, tedy bez Filipa Turka, který uspěl v evropských volbách? „Podle toho, co zjišťujeme a jaké jsou nálady lidí, si myslíme, že je možné výsledek zopakovat,“ je přesvědčen Ruman. „Lidé jsou hodně nespokojení.“

Podle Kouby se naopak špatné výsledky mohou z evropských do krajských voleb táhnout s SPD a Piráty. „Piráti musí začít jinak vládnout, protože celostátní politika se vším prolíná,“ vzkázal Kouba. „Už také mohou být příliš staří na mladé voliče. Za deset let, co jsou v české politice, se generačně posunuli,“ doplnil.

Piráti před čtyřmi lety získali v kraji 13 procent hlasů, zatímco v evropských jen šest. Jejich jednička Hana Ančincová, která je i náměstkyní hejtmana, přisuzuje neúspěch nepodařené volební kampani.

„My si ji do krajských voleb budeme dělat sami, ale hlavně se tady budou řešit úplně jiná témata,“ upozornila. „Bude to mít více regionální charakter, takže si myslím, že se to sem tak úplně přenášet nebude,“ doufá.

SPD podle Kouby může být okoukaná a nechala si voliče odebrat koalicemi Stačilo! a Přísahou s Motoristy. „Je to docela pravděpodobné. Budeme muset více zapnout, potenciál máme vyšší, než byl výsledek,“ reagoval krajský předseda SPD Jaroslav Holík. SPD v posledních krajských volbách získala stejně jako v evropských jen šest procent.

ANO chce získat minimálně 26 procent hlasů

Zajímavý úkaz řeší ANO, které vyhrálo v evropských volbách celkově, také ve Zlínském kraji a ve zlínském okrese. Nezvítězilo ale ve Zlíně, kde vyhrálo SPOLU. Hnutí přitom vládne na radnici a před dvěma lety dominovalo v komunálních volbách s více než třiceti procenty. Podle hejtmana a krajského volebního lídra ANO Radima Holiše je možné, že zlínští voliči reagovali na letošní prudké zvýšení daně z nemovitosti. Ve Zlíně radnice zdražovala i jízdné v MHD či poplatek za odpad.

„Lídr zodpovídá za celou koalici a lidé už neřeší, že je koalice na radnici složená ze čtyř stran a že zvýšení daně navrhovala ODS, která má na starosti ekonomiku,“ zmínil Holiš. Podle něho by ale mělo ANO v podzimních volbách i tak získat minimálně 26 procent hlasů, tedy tolik, co v evropských volbách. Před čtyřmi lety v krajských volbách to přitom nebylo ani dvacet procent.

„Je možné, že kroky, které jsme během prvního volebního roku udělali, se propsaly více na hnutí ANO než na koaliční partnery, kteří je s námi schvalovali,“ připustil primátor za ANO Jiří Korec. „V krajských volbách ale budou lidé více řešit to, co se udělalo v rámci kraje.“

Při poslaneckých volbách v roce 2021 vyhrálo ve Zlíně hnutí SPOLU, tehdy však slavilo i celkově. Krajské koalici vládne ANO společně s ODS, Piráty a SOCDEM. SPOLU zde nekandiduje.

Lídrem ODS je senátor Tomáš Goláň. Lidovce, kteří se spojili s hnutím Zlín 21, povede do krajských voleb senátor a starosta Vsetína Jiří Čunek. Obhajovat bude i radní přes zdravotnictví Olga Sehnalová ze SOCDEM. STAN má za jedničku starostu Slavičína Tomáše Chmelu.