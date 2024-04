Holiš, Čunek, Chmela a další. Strany odtajňují kandidátky do krajských voleb

Své posty si kromě Holiše hodlají udržet i jeho dva náměstci za ANO: Radek Doležel, jenž má v kompetenci dopravu, a David Vychytil, který se stará o ekonomiku. Stejně jako před čtyřmi lety jsou na druhém a třetím místě kandidátky.

„Jsme rádi, že jsme dostali důvěru, vážíme si toho a chtěli bychom pokračovat v rozdělané práci a zachovat kontinuitu,“ zmínil Holiš.

ANO už má sestavenou celou kandidátku, ale zveřejnilo zatím jen první tři jména. Celou odtajní zřejmě na konci dubna. „Cítíme z regionu relativně velkou podporu v tom, že děláme věci pro lidi a že se nám to poměrně daří. Takže chceme své pozice obhájit,“ poznamenal Doležel. „V dopravě jsme udělali kus práce,“ doplnil. Na mysli má především integrovanou dopravu, jež by měla být kompletní do konce letošního roku.

ANO řídí kraj s ODS, Piráty a ČSSD. ODS povede senátor Tomáš Goláň. „Jsem zvyklý dělat několik věcí najednou,“ řekl Goláň, který má také firmu, jež se zabývá daňovým poradenstvím. Ani on neskrývá své ambice a chce uspět.

Náměstek hejtmana a poslední lídr ODS Lubomír Traub na kandidátce není poté, co svoji pozici na jejím čele neobhájil ve vnitrostranickém hlasování.

Občanští demokraté už zveřejnili celou kandidátku: dvojkou je bývalý krajský radní Josef Slovák, trojkou někdejší starosta Hulína Roman Hoza, na pátém místě je poslanec a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Současný krajský radní Zbyněk Fojtíček je až na desáté pozici.

Jedničkou Pirátů je opět Hana Ančincová, letos už jako náměstkyně hejtmana. Za ní je krajský radní Jiří Jaroš. Radní Zuzana Fišerová nekandiduje, protože neprošla pirátskými primárkami. „Chtěla jsem ve své práci pokračovat, ale členská základna mi to v primárních volbách neumožnila,“ posteskla si.

Piráti zatím zveřejnili dvaadvacet jmen z kandidátky. Na třetí pozici je krajský zastupitel Jakub Zach, na čtvrté krajský šéf Pirátů Vratislav Krejčíř, pátý je někdejší poslanec František Elfmark.

STAN povede krajský šéf Chmela

Hnutí STAN, jež je na kraji v opozici, podepsalo tento týden memorandum o spolupráci s TOP 09 a regionálním hnutím ZVUK 12. Už dříve bylo jasné, že lídrem bude krajský šéf STAN a starosta Slavičína Tomáš Chmela. Poslanec Petr Gazdík, který byl jedničkou před čtyřmi lety, na kandidátce nebude.

„Jsme hodně vyměněná kandidátka. Není na ní moc lidí, kteří v minulých volbách kandidovali. A ti, co jsou vepředu, dříve vepředu nebyli,“ nastínil Chmela, jenž byl před čtyřmi lety na osmém místě

Dvojkou je opět poslankyně Eliška Olšáková, která je i radní ve Valašských Kloboukách, opoziční krajskou zastupitelkou a předsedkyní Sdružení místních samospráv ČR. „Myslím si, že se funkce mohou prolínat,“ sdělila.

Trojkou je zlínský městský i krajský zastupitel za STAN Ivo Mitáček, čtverkou první zástupce TOP 09 Miroslav Zemánek, pětkou kroměřížský radní a předseda hnutí ZVUK 12 Jiří Kašík.

„Je to na bázi vládní spolupráce s tím, že jsme se spojili ještě se silným regionálním sdružením ZVUK,“ řekl Zemánek. „Máme na spoustu věcí na celostátní, komunální i krajské úrovni velmi podobné názory,“ podotkl Kašík. V první desítce by měla být také někdejší náměstkyně zlínského primátora a dnes opoziční zastupitelka Kateřina Francová (STAN).

Před čtyřmi lety kandidovalo hnutí STAN s podporou TOP 09, otrokovického Nového Impulsu a Zlínského hnutí nezávislých.

Na křeslo hejtmana se by se po čtyřech letech rád vrátil Jiří Čunek (KDU-ČSL), který je i senátorem a neuvolněným starostou Vsetína. Lidovci jdou do voleb spolu s regionálním hnutím Zlín 21 podnikatele Čestmíra Vančury, jenž je na kandidátce hned za Čunkem.

Veřejně známo je zatím prvních patnáct jmen, čtyři jsou z hnutí Zlín 21. Třetí a čtvrtá jsou bývalá místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová a zlínská zastupitelka Michaela Blahová, pátý je Jaroslav Juráš ze Zlín 21. Na kandidátce jsou také tři poslanci KDU-ČSL: desátý Aleš Dufek, dvanáctý Ondřej Benešík a třináctý Robert Teleky.

Opoziční SPD už svého lídra má, ale zatím jeho jméno prozradit nechce. „Chtěli bychom to udělat oficiálně, představíme ho během dubna,“ nastínil krajský předseda strany Jaroslav Holík. Před čtyřmi lety byl jedničkou Vladimír Zlínský, který se však stal poslancem.

Další strany své lídry ještě oficiálně nepředstavily.