Rok do krajských voleb. Místo nemocnice bude tématem celostátní politika

Příští rok v říjnu se uskuteční krajské volby. Už teď se na ně strany připravují a hledají lídry. Jak však uplynulé tři roky krajské koalice vedené hnutím ANO hodnotí opozice a co všechno ještě kraj v posledním roce čeká?

Lídři Zopakuje se souboj Čunka s Holišem?

Většina stran, která má své zastoupení v krajském zastupitelstvu, o svém lídrovi zatím jasno nemá. Některá jména už se ovšem objevují.

„Budu se ptát, jestli mám stále důvěru. Nicméně za sebe můžu říct, že chci pokračovat a budu usilovat o post lídra,“ uvedl hejtman Radim Holiš. „Bavím se s lidmi a myslím, že by nastavené směřování kraje mělo pokračovat.“

Největším soupeřem mu bude Jiří Čunek (KDU-ČSL), který byl jedničkou v trojích krajských volbách po sobě a vždy získal nejvíce preferenčních hlasů „Záleží, jak se domluvíme, nominací je spousta. Lídr by měl být zvolený do konce listopadu,“ řekl Čunek.

Strany a hnutí většinou chtějí svého lídra vybrat do Vánoc. O tuto pozici bude usilovat i náměstkyně Hana Ančincová (Piráti) a zřejmě také další náměstci – Lubomír Traub (ODS) a Olga Sehnalová (ČSSD). Starostové a nezávislí (STAN) už mají vybráno, povede je slavičínský starosta Tomáš Chmela.

Jisté rovněž je, že nebude pokračovat společná kandidátka Soukromníci–Trikolora–Nezávislí. Trikolora uzavřela dohodu s SPD, Soukromníci jednají se Svobodnými, s nimiž vytvořili koalici před krajskými volbami v roce 2016.

SPD lídra zatím nemá a jejich lídr Vladimír Zlínský nechtěl věc komentovat.

Téma voleb Nemocnice ne, zdravotnictví ano

Před třemi lety byla klíčovým tématem voleb stavba nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, Nyní se v nich zřejmě více odrazí celostátní politika.

„Je to logické, protože třeba rozpočtové určení daní a konsolidační balíček dopadají i na nás. Ale myslím, že znovu bude silně rezonovat také zdravotnictví,“ domnívá se Ančincová.

„Bohužel pro náš kraj je tady mnoho lidí, kteří se dívají jen na celostátní politiku. Přitom ta tady žádná není. I u minulých voleb to sice vypadalo, že máme nosné téma nemocnici, ale nakonec se ukázalo, že lidé ze šedesáti procent volili Babiše. Obávám se, že se to nezmění, dokud se lidé neprobudí a nebudou volit ty, které znají,“ prohlásil Čunek.

Podle Tomáše Pifky (STAN) už se před volbami nebude diskutovat nad nemocnicí, ale nad jiným problémem ve zdravotnictví.

„Tím je personální otázka. Ve Vsetínské nemocnici je například stále problém s dětským oddělením nebo s chirurgií,“ konstatoval.

Rok do voleb Kraj spěchá s velkými projekty

V posledním roce svého mandátu chystá současná koalice například stavbu nového domova pro seniory v Liptále za 350 milionů korun. Hejtman Holiš vidí prioritu v zahájení stavby nového gynekologicko-porodnického pavilonu ve Zlíně a dokončení projektu na nový centrální pavilon. S jeho stavbou se počítá v roce 2027. „Pořád ale s nemocnicí řešíme, jak to udělat rychleji,“ konstatoval Holiš.

Kraj také bude pokračovat v modernizaci bývalé interny v Uherském Hradišti za 600 milionů korun. Dále naplánuje stavbu chirurgického pavilonu ve Vsetínské nemocnici, zmodernizuje hemodialýzu a zateplí internu ve Zlíně a rozjede přístavbu pro urgentní příjem v Kroměříži.

Zásadní bude také dokončení propojení veřejné dopravy s městskou. V Uherském Hradišti už to funguje, zbývá Kroměříž, Vsetín a Zlín.

„To je pro nás klíčová věc. Chceme dokončit optimalizaci veřejné dopravy, aby všude navazovala,“ připomněl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel (ANO). „V kraji také začnou jezdit novější vlaky, aby obyvatelé cestovali v komfortnějším prostředí.“

Chystá se rovněž největší krajská dopravní stavba v podobě přivaděče do Zlína, což je dvoumiliardová investice. V přípravě je stavba obchvatu Uherského Hradiště nebo Uherského Brodu.

Holiš upozornil, že rok 2030 přinese pro kraj velké zatížení. Podle demografické křivky začnou odcházet do důchodu početně silné ročníky narozené v 70. letech minulého století a zůstanou po nich neobsazená pracovní místa.

„Dotkne se to zdravotnictví, sociální oblasti i školství,“ naznačil. „A abychom to zvládli, musíme už teď dělat potřebné kroky. Jsou to těžká témata.“

Tři roky koalice Přešlapují na místě, zní kritika

Opozice při hodnocení uplynulých let kritizuje hlavně rozhodnutí nové koalice zastavit přípravu nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Čunek opakovaně řekl, že kdyby kraj v přípravách pokračoval, dnes už by začínala hrubá stavba. A není sám.

„Mrzí mě to, pořád jsem zastáncem nové nemocnice. Ale ANO odmítavý postoj zdědilo a projekt pohřbilo,“ poznamenal zastupitel Miroslav Adámek (STAN).

„Jsem trochu zklamaný. Vzhledem k tomu, že slibovali zásadní změny, tak s modernizací zatím moc nepohnuli,“ poukázal Zlínský. „Čekal jsem, že v tuto dobu už budeme dál.“

Rychlejší postup v modernizaci areálu však očekával i hejtman Holiš. Nicméně až téměř rok po volbách začala nemocnice, tehdy ještě vedená ředitelem Michalem Filipem, hledat projektanta nového centrálního pavilonu. Tehdy se předpokládalo, že stavba začne v roce 2022 nebo na jaře 2023. Vybraná firma však zásadně změnila plán oproti zadání, stavbu přesunula na jiné místo a doplnila další budovy. Tím se přípravy zbrzdily.

„Koalici bych pochválil za to, že dokončili většinu akcí, které jsme my vymysleli, získali na ně dotace a zahájili práce. To byla třeba oprava zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, stavba Cyrilometodějského centra ve Starém Městě nebo památník Ploština,“ poznamenal Čunek.

Vedení kraje také odstartovalo integraci veřejné dopravy, zavedlo pro cestující jednotnou kartu Zetka a upravilo časové jízdné. Do oprav, údržby a silničních staveb investoval kraj historicky nejvyšší částky, které přesáhly ročně miliardu korun. Podařilo se posunout přípravu dálnice D49.

Krajské nemocnice získaly téměř miliardu z dotací a pořídily nové přístroje, například magnetickou rezonanci ve Vsetíně, nebo zrekonstruovaly oddělení.

„Myslím, že někdy se zbytečně dlouho přešlapuje na místě. Například máme spoustu peněz na účtech, ale nepropsalo se to do investic,“ podotkl zastupitel Michal Dvouletý (Soukromníci–Trikolora–Nezávislí).

Zároveň kraj rozdal třinácti větším městům dohromady čtvrt miliardy korun na investice ve veřejném prostoru. Opozice to kritizovala s tím, že peníze se daly lépe využít, například ve zdravotnictví. Naopak pozitivní ohlas má zavedení finanční podpory lékařům, kteří v regionu otevřou novou ordinaci nebo vzdělávají své nástupce. Připravených je 25 milionů korun.