Škatulata v Baťově nemocnici, nově ji povede dříve odvolaný primář

Vítěze jednohlasně zvolila valná hromada, tedy rada Zlínského kraje. Hejtmanství sáhlo ke změnám v čele nemocnic navzdory aktuální pandemické situaci.

„Výběrová řízení na obsazení představenstev jsme vypsat museli, protože na konci února končí smlouva se současným předsedou Maráčkem. Zásadní změnou teď je, že každá nemocnice bude mít vlastní vedení. Chceme je směřovat jinak než dosud,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš (ANO).

Maráčka, současného předsedu představenstva zlínské nemocnice, vystřídá nové vedení od 1. března.

„Opozice v minulém volebním období opakovaně kritizovala, že jsem byl do funkce jmenován, a ne vybrán ve výběrovém řízení. Takže je pochopitelné, že teď takto postupuje,“ vyjádřil se už před několika dny Maráček.

Michal Filip byl v minulém volebním období krajským zastupitelem za ANO. Před dvěma lety neúspěšně kandidoval do Senátu a ve stejném roce skončil ve funkci primáře neurochirurgie v Baťově nemocnici.

Svůj post pod tehdejším vedením Maráčka museli obhajovat všichni primáři. Filip výběrová řízení označil za nestandardní a nedůstojná. Sám teď velké změny mezi zaměstnanci nechystá.

„Nebudeme dělat žádné personální čistky, jako jsme zažili my před dvěma třemi lety. Tehdy odešlo mnoho zkušených kolegů a s nimi i jejich týmy. Víme o některých, kteří by se chtěli vrátit. Prvním krokem tedy bude, abychom do nemocnice vrátili zkušené kolegy,“ naznačil Filip, který v posledním roce a půl řídil rehabilitační sanatorium v lázních Darkov.

Nový šéf nemocnice chce modernizovat internu

Filip dlouhodobě nesouhlasil s plánem exhejtmana Jiřího Čunka na výstavbu nového areálu krajské nemocnice v Malenovicích. Podle něj není stavba nové nemocnice tím, co by krajské zdravotnictví v současné době potřebovalo. Proto je příznivcem postupné rekonstrukce stávajícího areálu.

„Chceme zahájit modernizaci co nejdříve, zaměříme se hlavně na interní pavilon,“ naznačil.

Do svého představenstva si vybral dalšího lékaře, bývalého primáře traumatologie Marcela Guřana, a ekonoma Martina Dévu.

Guřan byl součástí představenstva zlínské nemocnice od roku 2013 do roku 2017, kdy nemocnici vedl spolu s Pavlem Calábkem. Před dvěma lety neobhájil pozici primáře a na traumatologii zůstal jako lékař. Déva je manažerem exportu pro Evropu a Asii ve vizovické společnosti Rudolf Jelínek a je také zastupitelem za ANO ve Vizovicích.

Společným vedením špitály trpěly, říká náměstkyně

Na začátku týdne se svých funkcí ujali noví členové představenstev v dalších třech nemocnicích v kraji. Na dvou místech radní potvrdili současné ředitele.

Uherskohradišťskou nemocnici dál vede Petr Sládek, Vsetínskou nemocnici Věra Prousková. Oba jsou ve funkci sedm let. Změna nastala v Kroměříži, kde Petra Liškáře vystřídala Lenka Mergenthalová, která nemocnici řídila před ním a odvolal ji bývalý hejtman Jiří Čunek.

„Je evidentní, že pro nemocnici je důležité, aby se představenstvo věnovalo jejímu vedení na plný úvazek, aby s ní bylo srostlé, aby tam bylo přítomné. Společným vedením nemocnice trpěly,“ doplnila náměstkyně za zdravotnictví Olga Sehnalová (ČSSD).