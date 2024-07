Vlaky na Slovensko začnou jezdit později, zdržení způsobila formalita

Obnovení přeshraniční regionální vlakové dopravy se odkládá kvůli formálnímu kroku.

Podle náměstka zlínského hejtmana Radka Doležela (ANO), který má dopravu v kompetenci, slovenská strana trvala na mlčenlivosti ohledně financování nových vlakových spojů. „Je to akt, který musí schválit i krajská rada. Tato skutečnost termín posunula,“ nastínil Doležel.

Podle něho jde spíše o papírovou formalitu, kterou by mohli schválit krajští radní ještě v červenci. Placení je ale podle Doležela vyřešeno.

„Nesmíme mluvit o cenových hladinách,“ přiblížil náměstek hejtmana. „Úplně tomu nerozumíme, ale byla to jejich podmínka. Dá se to dohledat i ve veřejných rejstřících. To ale cestující nezajímá.“

Cestující budou moci i na této trati použít krajskou kartu Zetka, jež platí v linkových autobusech. Bude zaveden takzvaný lomený tarif – po státní hranici český, od ní slovenský. Náklady by si měly obě strany rozdělit přibližně na poloviny.

Z Horní Lidče do Púchova a zpět by mělo jezdit deset spojů denně, pět v jednom a pět ve druhém směru. Podle Doležela je v tomto případě možné vložit je do stávajících jízdních řádů, takže by první mohly vyjet na začátku září.

Mlčenlivost je potřeba, míní slovenská strana

Podle mluvčí slovenského ministerstva dopravy Petry Poláčikové budou vlaky jezdit nejpozději od poloviny letošního prosince, kdy začnou platit další změny jízdních řádů.

„Pokud se ale podaří zrealizovat všechny potřebné kroky, které souvisí s realizací dopravy na českém území, může to být i dříve,“ připustila. Podle Poláčikové je mlčenlivost potřeba, neboť jde o obchodní údaje, které budou později rozhodovat o konkurenčním postavení s jinými dopravci.

Obě strany o nové propojení po železnici stojí. „Poptávka rozhodně je, podle nás má smysl, aby se sousední regiony spojovaly,“ poznamenal jednatel společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje) Martin Štětkář. „My jsme připraveni, tarify jsou spočítané,“ ujistil.

Vlaky mohou pomoci turistickému ruchu i cestování za prací. Do Púchova budou přijíždět v takové době, aby lidé stihli směny v tamní fabrice na výrobu pneumatik, do níž jezdí i čeští zaměstnanci.

Vlaky by měly časem začít jezdit na české straně až do Vsetína. Mohlo by to být do konce příštího roku. Podle Doležela je pro to nutná notifikace mezinárodních spojů na veřejném věstníku, což zabere rok.

„Stále o tom jednáme, přičemž jsme se dohodli, že linka bude spuštěna po ukončení výlukových prací, které jsou plánovány v okolí Vsetína,“ podotkla Poláčiková.

Nová trasa? Nejprve je třeba opravit železnici

Starosta Vsetína Jiří Čunek (KDU-ČSL) by takovou železniční linku uvítal. „Je to dobře, protože díky železniční trati byly přeshraniční kontakty a obchodní styky lidí poměrně čilé, vznikly různé vazby, i rodinné. Jde ale i o to, aby si spojení našlo své zákazníky a nebylo to pro hospodaření kraje příliš ztrátové,“ sdělil před časem Čunek, který je i opozičním krajským zastupitelem.

Vlaky mezi Horní Lidčí a Púchovem už dříve jezdily, ale byly zrušeny v roce 2019, protože se česká a slovenská strana nedohodly na jejich financování.

Další propojení obou zemí po železnici by mohlo být z Brumova do Horného Srnie. Podle Doležela je ale podmínkou, že se musí opravit trať na slovenské straně. Když se tak stane, je reálný termín konec roku 2026.

„Pokud ji neopraví, tak je záměr nerealizovatelný,“ upozornil Doležel. „Z naší strany je poptávka výraznější než ze slovenské, rádi bychom to rozjeli,“ tvrdí.

„Zlínský kraj předestřel záměr trasovat vlaky až po Trenčín se zásahem do vnitrostátního režimu dopravy na Slovensku. Pro takovou změnu je zapotřebí detailnější zhodnocení a vyřešení minimálně otázek přeshraničního tarifu,“ nastínila Poláčiková. „Rekonstrukce trati bude realizována jako výsledek společné dohody,“ dodala.

10. dubna 2022