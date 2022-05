Včelaři čekají, že doplní zásoby po loňské krizi, cena medu ale neklesne

Ideální počasí, úbytek nemocí a silná včelstva v dobré kondici. To vše by mělo být zárukou dobré jarní medové snůšky. Včelaři ve Zlínském kraji hodnotí začátek sezony pozitivně a čekají, že by mohli doplnit zásoby po mimořádně špatném loňském roce. Zároveň si ale myslí, že cena medu minimálně zůstane na stejné úrovni jako dosud.