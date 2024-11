Texas a Zlínský kraj budou spolupracovat, partnerství spojí firmy i univerzity

Když se zástupci Zlínského kraje letos na jaře vrátili z amerického Texasu, mluvili s nadějí o tom, že by firmy a univerzity z obou zemí mohly navázat spolupráci. Aktuálně je situace konkrétnější, nemusí už jít jen o zbožné přání.

Krajská rozvojová agentura ZRIA podepsala memorandum o porozumění s Opportunity Austin, což je jedna z předních amerických organizací pro rozvoj regionální ekonomiky. Materiál se týká kooperace firem, výměnných programů pro studenty či společných projektů ve výzkumu, kreativních průmyslech, inovacích a polovodičích.

„Představuje příležitost získat nové investice a technologické know-how, které by mohly podpořit naši ekonomiku a podnikatelské prostředí. Spolupráce s Opportunity Austin nám poskytuje skvělou šanci inspirovat se úspěšnými postupy, které transformovaly region Austinu,“ zmínil ředitel agentury ZRIA Petr Kubíček.

„Je to první liga v rámci světových ekonomicko-diplomatických vztahů, pro nás je to milník,“ je přesvědčený ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil.

Opportunity Austin od svého vzniku v roce 2004 pomohla vytvořit přes 700 tisíc pracovních míst a přilákala investice v hodnotě miliard dolarů. Poskytne součinnost při vytipování partnerů, zprostředkování kontaktů, pomůže zorganizovat jednání či prezentace firem, které tak mohou snáze najít své protějšky.

„Toto partnerství je v souladu s naším strategickým cílem propojovat se s globálními trhy, otevírat dveře novým příležitostem a připravit cestu pro ekonomický růst a technologický pokrok v Austinu i ve Zlíně,“ zmínil viceprezident pro globální investice a inovace Opportunity Austin Roland Pena.

Zapojí se firmy využívající umělou inteligenci

V první fázi má jít o spolupráci firem, které využívají umělou inteligenci, vyvíjejí softwary nebo technologie. Zlínská softwarová společnost Elixeum to vnímá jako otevření dveří do USA.

„Očekávám know-how, jak správně oslovit americký trh, ať už z pohledu legislativy, nebo samotné funkčnosti. Chtěli bychom mít možnost se do USA dostat a na vlastní kůži zažít, v čem je tento trh jiný,“ naznačil ředitel firmy Štěpán Heinik.

„Přístup ke globálním inovacím a technologiím, který můžeme získat díky této iniciativě, nám otevírá příležitosti ke zlepšování námi dodávaných služeb a zároveň nás může posunout blíže k expanzi mimo region střední a východní Evropy,“ poznamenal obchodní ředitel další zlínské softwarové firmy Business Logic Jan Pálka.

Americké společnosti by ve Zlínském kraji mohly najít dodavatele, případně by do místních firem investovaly. „Můžeme pomoci začínajícím americkým firmám, které se chtějí dostat do Evropy, ať si například své aplikace otestují v našich nemocnicích a sociálních zařízeních,“ uvažuje Vychytil. „Chtěli bychom pak, aby si ve Zlínském kraji otevřely pobočku a bylo tady jejich vstupní místo do Evropy,“ doplnil.

Kraj a USA spojuje téma polovodičů

Je to také šance pro Centrum polymerních systémů (CPS), které spadá pod Univerzitu Tomáše Bati.

„CPS jsme propojili na americkou společnost Combimatrix AI, která používá pokročilé metody umělé inteligence k usnadnění a větší efektivitě materiálového výzkumu,“ nastínil Kubíček. „CPS je díky své kvalitě a odbornosti zajímavým partnerem nejen pro tuto americkou instituci.“

Podle Kubíčka v USA rezonuje i téma polovodičů, do nichž vyrábí čipy rožnovská pobočka americké společnosti onsemi. Ta tady chce rozšířit výrobu, zaměstnat dalších tisíc lidí a zlínská univerzita by měla otevřít vhodný studijní obor.

Od příštího roku už by také mohla zahájit výměnné studentské programy s některými vysokými školami z Texasu. První by se měly týkat právě oblasti polovodičů.

„Je to obrovská příležitost pro naše studenty i pedagogy, jak získat zkušenosti a poznatky z texaské univerzity a dalších vzdělávacích institucí, které významně přispěly k transformaci a rozvoji Austinu,“ řekl rektor zlínské univerzity Milan Adámek.

Studentský výměnný program už příští rok

Ve hře je spolupráce s univerzitami v Austinu, San Antoniu, San Diegu a Seattlu. Podle Vychytila by se od příštího roku mohl rozjet výměnný program pro několik studentů s prestižní University of Texas v Austinu. Zlínská univerzita by byla druhou českou vysokou školou, jíž by se to podařilo.

Na dlouhodobější spolupráci, jež by měla vyústit v otevření její pobočky ve Zlíně, bude možná vhodnější jiná, spíše menší škola.

„Je logické, že debaty postupují rychleji s menšími univerzitami. V tomto kontextu je zahájení spolupráce s univerzitou v San Antoniu v roce 2025 velmi reálné,“ naznačil Kubíček.

„Ve spolupráci se zlínskou univerzitou chceme doplnění studijních programů a pobočku s vyučujícími z Ameriky,“ poznamenal Vychytil.

Příští rok v lednu by se také měly rozběhnout debaty s konkrétními investory a firmami. Na to v březnu naváže další cesta krajské delegace do Austinu, tentokrát se jí zúčastní i zástupci firem.

„Jednáme o podpoře této delegace ze strany americké ambasády v České republice a české ambasády v USA,“ dodal Kubíček.