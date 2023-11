Bez polévky. Kvůli stávce servírovaly učitelky dětem k obědu rohlík se šunkou

Pár minut po jedenácté hodině necelá dvacítka dětí předškolního věku seděla u stolečků a čekala na svůj oběd. Učitelka všechny obešla a před každého položila ubrousek.

„Paní učitelko, ale já nemám lžičku,“ hlásil jeden z chlapců. „Polévka dnes nebude, určitě ti to doma rodiče říkali,“ opáčila laskavě učitelka.

V mateřské škole na ulici Spáčilova v Kroměříži dnes děti dostaly studený oběd, tedy rohlík se šunkou, sýrem a zeleninou. Kvůli stávce ve školách, ke které se připojily kuchařky, uklízečky, školník a jedna z učitelek, totiž zůstala zavřená kuchyně.

„Nelíbí se jim rozhodnutí vlády, která jim chce snižovat platy, protože už tak je mají nízké. My je v tom plně podporujeme. Ale proto, aby rodiče nemuseli řešit hlídání, tak jsme se jako učitelky rozhodly do práce jít. Rodiče respektovali, že za těchto okolností dostanou děti studený oběd,“ upřesnila ředitelka školy Miluše Suchnová.

Ze 130 dětí jich nakonec přišlo 33. Celý den byly rozdělené do pěti tříd tak, jak jsou zvyklé. Jen na oběd se spojily do dvou tříd. Jídlo jim připravily a servírovaly dvě učitelky v potravinářských pláštích, síťkách a rukavicích. Škola se tak řídila doporučením ministerstva školství, které umožnilo podání studené stravy v případě uzavření kuchyně.

Ředitelka rozhodnutí svých provozních zaměstnanců chápe. „Například máme jednu paní kuchařku, která byla na operaci s kolenem. Půl roku jsme se snažili sehnat za ni náhradu, ale nepodařilo se. Myslím, že spousta kuchařek je ve starším věku a mladší ročníky vůbec za ty peníze tak namáhavou práci dělat nechtějí,“ konstatovala Suchnová.

„Nebyl důvod nechávat všechny děti doma“

Zástupce ředitele na 17. Základní škole Křiby ve Zlíně Pavel Růžička žákům oznámil, že je bude mít na češtinu, matematiku a tělocvik s tím, že angličtina a přírodověda už připadnou obvyklým vyučujícím. První hodinu začal opakováním slovních druhů.

Do školy, kam chodí 700 dětí a patří mezi největší ve městě, dorazila kvůli stávce asi jen polovina učitelů, plus některé asistentky pedagoga. Mezi sebou si rozdělili výuku ve třídách na prvním stupni, tedy od první do páté třídy. Žáci z druhého stupně zůstali doma.

„Z pedagogických pracovníků se do stávky zapojilo asi šedesát procent. Byli jsme tak schopní personálně zabezpečit výuku aspoň pro mladší děti tak, abychom trochu odlehčili rodičům. Nebyl důvod nechávat všechny děti doma,“ popsal Růžička.

Vedení školy do rozhodování učitelů nezasahovalo. „Nechali jsme na každém z nich, jak se k tomu postaví,“ poznamenal zástupce ředitele. Rodiče s chystaným omezením výuky seznámili na třídních schůzkách, které byly minulý týden v úterý a rozeslali jim také zprávu přes online systém Bakaláři.

„Od rodičů cítíme podporu, důvody stávky chápou. Zároveň ale jsou rádi, že aspoň první stupeň mohl jít do školy,“ uvedl Růžička.

Zajímavostí je, že mezi stávkujícími převažovali učitelé, naopak kuchařky, družinářky a většina dalšího nepedagogického personálu dnes do školy přišla. Fungoval tak i výdej obědů jen s tím omezením, že děti si nemohly vybrat z více pokrmů. Na obědovém menu bylo jen rizoto.

Buď nevědí, nebo lžou, tepe vládu ředitel

Vsetínská základní škola v části Luh dnes byla zcela prázdná, ke stávce se připojili všichni učitelé. Na dveřích byla cedule a uvnitř nezvyklý klid.

„Buď ti lidé (ve vládě) vůbec neví, jak to funguje, nebo záměrně lžou. Ve školství to ale nikdy nebylo tak, že by platilo, co politik řekne,“ zmínil ředitel školy Petr Kořenek.

Ukazoval, že podle tabulek má nepedagogickým pracovníkům vyplatit mzdu o několik tisíc vyšší, než kolik na ni škola dostane od státu. „Dostal jsem za úkol ušetřit dvě procenta na jejich platech. Neušetřím je,“ postěžoval si.

„Kromě toho chtějí rušit neobsazená místa, ale ta místa nejsou volná proto, že bychom ty lidi nepotřebovali, ale proto, že je za ty peníze nemůžeme sehnat. Díky tomu, že mám peníze na neobsazená místa, mám aspoň možnost přidat těm, kteří pracují v menším počtu a tedy nad rámec,“ vysvětlil.

Do práce nakonec přišli všichni

Naopak všechny tři budovy Střední školy průmyslové, hotelové, zdravotnické a Vyšší odborné školy Uherské Hradiště byly od rána plné. Jako jedna z mála v tomto městě zůstala škola i během stávky otevřená.

„Zaměstnanci se rozhodli, že stávkovat nebudou. Jejich důvody jsem nezkoumal. Někteří se k akci chtěli připojit, ale bylo jich málo, a také se nenašel organizátor stávky, tak nakonec do práce přišli všichni. Probírali jsme to na pedagogické radě i s vedoucími útvarů, které sdružují nepedagogické pracovníky,“ přiblížil ředitel školy Jaroslav Zatloukal.

„O platech nepedagogických pracovníků se mluví desetiletí. Za poslední roky sice vzrostly, ale jsou hodně nízké. Pokud je někdo závislý jen na tomto příjmu, tak s tím těžko vychází. Ale osobně bych určitě nestávkoval, nejsem přesvědčený, že je to potřeba,“ prohlásil.

Propojené budovy střední školy poblíž centra města tak před vyučováním zaplnila asi tisícovka studentů. Jako každý den byl otevřený bufet u hlavního vstupu a na recepci zapisovaly a vítaly návštěvy dvě studentky z hotelové školy.

„Vím, že některé školy v Hradišti mají dneska volno a studenti mají vlastně prodloužený víkend. Ale je to jen jeden den, to je celkem jedno,“ vyjádřila se jedna ze studentek.