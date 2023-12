Nakoupili techniku a chtějí využít mrazu. Vlekaři cítí zájem o lyžování

Jakmile v minulém týdnu teploty klesly pod bod mrazu, v řadě lyžařských středisek v kraji začala děla chrlit první sníh. Částečně proto, aby provozovatelé otestovali techniku, zároveň si však chtějí udělat co největší zásobu umělého sněhu. Na tom totiž bude stát včasné zahájení sezony.

„Každá příležitost, kdy můžeme sněžit, je dobrá,“ prohodil Jakub Juračka, který provozuje Ski areál Troják v Hostýnských vrších. Otevřít by chtěl v půlce prosince, ale dobře ví, že to záleží na podmínkách. „Nikdy nemůžeme nic slibovat dopředu. Je to o počasí a o tom, jak jste připraveni,“ zmínil.

Do sezony pořídil tři nová sněžná děla a dokončuje novou větev elektrických rozvodů. Vše směřuje k co nejefektivnější přípravě svahu na lyžování, což by mělo pomoci hladkému průběhu sezony. Jaká bude z pohledu vlekařů ta letošní?

„Každá je něčím specifická. S obrovským úvěrem jsme přežili covid, ale teď se potřebujeme dostat zase do normálu,“ přeje si Juračka.

Peníze do sněžných děl a další techniky

Už loňskou sezonu po předchozích špatných letech hodnotili v areálech jako relativně slušnou, byť ji pokazil teplý leden. I proto většina středisek investovala do dalšího rozvoje. Ale žádné nové lanovky, skiparky či další atrakce se ve většině případů čekat nedají. Střediska poslala peníze zejména do zasněžovací techniky, jak je obvyklé už několik posledních let.

„Má to smysl,“ říká provozovatel Skiareálu Karolinka Jan Dudek. „Jsme v době, kdy je během sezony čím dál méně oken, kdy mrzne a my můžeme vyrábět sníh. Když přijdou, je potřeba jich využít naplno,“ vnímá Dudek.

V Karolince proto letos pořídili nový systém filtrace vody. Pro umělé zasněžování ji odebírají z Bečvy, a čím méně nečistot v ní bude, tím kvalitněji a rychleji budou schopni svah připravit. V současné době už mají kopec pokrytý sněhem a vleky by rádi spustili co nejdříve.

Pozitivní zprávou je, že už před startem sezony je cítit velký interes lyžařů. „Lidé se k nám hlásí, kupují si skipasy. Řekl bych, že ten zájem je velký, a když vyjde počasí, věříme v parádní zimu,“ konstatoval Dudek. Návštěvníky tu navíc chtějí motivovat i různými doprovodnými akcemi.

„Určitě máme v plánu nějaké tréninky pro veřejnost, testovačky lyží, závody nebo zabijačku.“

Klíčovou skupinou jsou děti a rodiny

Velký zájem vnímají i ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích. V porovnání s lety minulými se jim tam hlásí o 30 procent více škol a lyžařských skupin. Podobně jako loni tu nepojedou vleky na hlavní sjezdovce Razula, nechají ji ale k dispozici skialpinistům.

Naopak investovat chtějí do lyžařské školy a zázemí pro děti na sjezdovce Horal. „Děti a rodiny jsou pro nás stěžejní. Na sjezdovce Horal pro ně máme soustředěny veškeré doprovodné služby, jako je lyžařská škola nebo snowtubing,“ přiblížil obchodní a marketingový ředitel Resortu Valachy Michal Vala.

Sezonu by tu rádi zahájili od 15. prosince, kdy očekávají první lyžařské kurzy pro školáky v regionu. Hlad po lyžování dokládá i naplněnost hotelů v resortu, kdy je největší zájem o vánoční a silvestrovské pobyty a pak o dobu jarních prázdnin ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Dobrou zprávou pro lyžaře je, že se ceny skipasů příliš nemění. Některá střediska zdraží část položek o jednotky procent, některá nechají ceny loňské.

„Zvyšovali jsme ceny dvakrát po sobě, naposledy kvůli nárůstu energií. Náklady nám sice reálně dál rostou, ale další zdražování by už zákazníky mohlo odradit,“ uvažoval provozovatel areálu na Stupavě v Chřibech Lubomír Orel.

Alpským střediskům konkurovat nemůžou

Podle něj je v dnešní době lyžování nákladná záležitost, což je vidět i na tom, jak vystřelily ceny skipasů v alpských střediscích v Rakousku. Že by však lidé kvůli tomu upřednostňovali zdejší areály, se ale podle Orla příliš čekat nedá.

„Lidé, kteří jezdí do Alp, jsou zvyklí na určitý komfort. Dlouhé rovné sjezdovky v horském prostředí, za to si připlatí. Ve zdejších podmínkách takto náročné lyžaře při vší snaze nedokážeme uspokojit,“ přiznává.

„Hlásí se nám stálí permanentkáři. Klíčovou skupinou ale budou lidé, kteří přijíždějí jen párkrát za sezonu a většinou si půjčují vybavení. Ti tvoří návštěvnické jádro,“ vysvětlil Orel.

Pokud mají lyžařská střediska s něčím problém, je to nedostatek personálu. Mnohé areály ještě na poslední chvíli shánějí lidi do půjčoven, na obsluhu vleků či lyžařské instruktory. „Je to čím dál složitější,“ potvrdil Juračka. „Na rovinu: bláto, sníh, zima – to nejsou podmínky, kde by chtěl dělat každý. A nemůžeme si dovolit brigádníky královsky platit. Často tak dají přednost práci někde v teple ve skladu nákupního centra,“ popsal.

I ostatní vlekaři potvrzují, že nebýt toho, že mají síť stálých spolupracovníků, lákali by lidi na výpomoc jen těžko. „Je nutné mít dobrou partu složenou z lidí, co hory mají rádi a rádi se sem vracejí. A samozřejmě jim nabídnout férové podmínky a benefity. Pak to může fungovat,“ doplnil Vala.