Nehod v kraji stále přibývá. Lidé jezdí splašeně a chybují, říká odborník

Nejproblematičtějším místem ohledně dopravních nehod ve Zlínském kraji je za posledních pět let křižovatka ulic Všehrdova, Sokolovská a Velehradské třídy v Uherském Hradišti, tedy křižovatka u Kina Hvězda. Stalo se tam šestatřicet bouraček, při kterých bylo zraněno jednatřicet lidí. Nejčastější příčinou bylo nedání přednosti v jízdě při odbočování vlevo.

„Zásadní velká oprava křižovatky – její rozšíření o jeden pruh a přidání ostrůvku pro chodce – se odehrála v roce 2012. Nevím o tom, že by se připravovala větší opatření ke snížení nehodovosti,“ reagoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Upozornil na to, že cesty, které vedou do křižovatky, vlastní kromě města také kraj a stát. A že většinu nehod způsobuje chyba řidičů. V křižovatce nastávají i situace, kdy chodci i auta mají souběžně zelenou. Druhé místo ve statistice nejrizikovějších úseků v kraji patří Buchlovským kopcům, kde se stalo za pět let čtyřiadvacet nehod s dvaceti zraněnými. Zde je příčina dlouhodobě stejná: příliš rychlá až bezohledná jízda, což se často týká motorkářů.

Třetí příčka patří silnici u Bohuslavic u Zlína, čtvrtá křižovatce u Kvačic, což je část Uherského Ostrohu.

Na pátém místě je první komplikovaný úsek ve Zlíně, jímž je křižovatka mezi Vodní a Dlouhou ulicí, kde se stalo sedmnáct nehod se čtrnácti zraněnými. Nejčastější jsou srážky s chodci, jimiž řidiči nedali přednost. Semafory i zde stejně jako v Uherském Hradišti pouštějí chvílemi do křižovatky na zelenou chodce i auta současně.

„Víme, že je v centru nejhorší právě tato křižovatka. Řešením je projekt moderní telematiky, který by měl vyhodnocovat kolizní situace a případně je eliminovat,“ nastínil zlínský radní přes dopravu Václav Kovář.

Do chytrého systému řízení má být zapojeno 45 křižovatek ve Zlíně, které pak budou bezpečnější. Řidiči by navíc díky moderní vysokokapacitní síti měli být přímo ve voze informováni o tom, že je na cestě chodec. Projekt za 200 milionů se má začít budovat příští rok, fungovat má od konce roku 2026.

Nelichotivé statistiky pro Zlínský kraj

Pokud jde o celkové statistiky, Zlínský kraj je v počtu nehod, ke kterým tam dojde na jednom kilometru vozovky, třetí nejhorší v České republice.

Za poslední dva roky se tam stalo 9 359 nehod, což je 439 střetů na sto kilometrech silniční sítě. První je Praha, která je však s ohledem na velkou hustotu dopravy na malém prostoru vlastně mimo kategorie. Druhý je Moravskoslezský kraj, kde se za dva roky stalo 586 střetů. Přes 400 už jich bylo pouze v Ústeckém a Libereckém kraji, jinde méně. Nejméně pak v Jihočeském kraji, a to 147. Vyplývá to z webového Portálu nehod.

„Podobně počet nehod na rozlohu kraje také není žádná sláva. Na 100 kilometrech čtverečních se zde za poslední dva roky stalo celkem 236 nehod, což Zlínský kraj řadí na šesté nejhorší místo v Česku za Prahu, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Liberecký a Středočeský kraj,“ poznamenal Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Upozorňuje přitom na to, že řada krajů s většími krajskými městy, v nichž je hustější doprava než ve Zlíně, je na tom lépe.

Vedle nejčastější příčiny, kterou je nesprávný způsob jízdy (53 procent), je tady ve srovnání s ostatními kraji vyšší podíl nehod, které nejsou zaviněné řidičem (21 procent). V těchto případech jde hlavně o střety s lesní zvěří, přičemž v této statistice je Zlínský kraj druhý. Hůře je na tom už jen Vysočina (26 procent).

Nejvíc dopravních nehod v kraji je ve Zlíně a ve zlínském okrese, v přepočtu 1 305 ročně, což je zhruba třetina. Nejlépe je na tom Kroměříž, kde jich není ani sedm set.

Ani trend není příliš povzbudivý, opět to vyplývá ze statistik. Když se vezmou čísla za posledních čtrnáct let, ročně se ve Zlínském kraji stalo 3 716 bouraček, ale pokud období zúžíme pouze na poslední dva roky, je to už 4 680 nehod ročně.

Řidič na Zlínsku? „Splašené švec“

Svoji roli hraje rovněž fakt, že po cestách jezdí stále více aut, takže to neznamená nutně, že za volant sedá ve Zlínském kraji stále více zběsilých motoristů. Nicméně situace růžová není.

„Lidé se k sobě na cestách chovají neohleduplně až nevraživě. Jezdí splašeně, nesoustředí se na jízdu a pak chybují,“ všiml si krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík.

Odpověď na otázku, proč je o tolik více nehod ve Zlínském než například Jihočeském kraji, ale hledá obtížně.

„V Brně nám říkali ‚splašené švec‘. Takže možná je to také naším naturelem ještě od Bati, kdy se muselo rychle pracovat. Asi je to v nás, ale na silnicích to dobré není,“ uvažuje Patík.

Zmínil také, že přes centrum Zlína vede hlavní silniční tah, který využívá i tranzitní doprava, což může zvyšovat počty nehod. Pomoci může výstavba dálnic v blízkém okolí.

„Člověk by se měl za volantem uklidnit, nespěchat a jezdit s rozmyslem,“ vzkázal motoristům Patík.