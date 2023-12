Nejen kraj a města. Více peněz z daní chtějí dostat od státu i malé obce

Kromě Zlínského kraje a města Zlína usilují o spravedlivější rozpočtové určení daní (RUD) také menší obce. Vadí jim, že by měly příští rok dostávat méně peněz.

„Řadu let bojovaly samosprávy za spravedlivý podíl v rozpočtovém určení daní, z něhož jim ale v příštím roce klesnou příjmy až o pět miliard korun,“ uvedla poslankyně za STAN a předsedkyně Sdružení místních samospráv (SMS) Eliška Olšáková, která dřívě byla starostkou Valašských Klobouků.

Stejně jako města přijdou o část výnosů z hazardu, což jsou podle SMS až čtyři miliardy korun. Přitom dopady spojené s patologickým hraním jsou nejčastěji řešeny přímo v místě. Na druhou stranu se ale navyšovala daň z nemovitosti a výnosy z ní zůstávají v obecních pokladnách.

„Budeme iniciovat novelu zákona, v níž bychom chtěli upravit také skutečný výpadek změn sazeb v DPH, které rovněž dopadají na obecní rozpočty,“ zmínila Olšáková. „Chtěli bychom otevřít jednání. Víme, že to není jen problém obcí, ale i krajských měst a krajů,“ doplnila.

Novela zákona by měla prospět Zlínském kraji

Sdružení místních samospráv přijalo v tomto duchu usnesení na jednání ve Zlíně na konci listopadu, zúčastnilo se ho kolem čtyř set starostů. „Je to podobný příběh, ale kraj má jiné rozpočtové určení daní než obce,“ podotkl zlínský hejtman Radim Holiš.

Krajští zastupitelé už dříve odsouhlasili novelu zákona, která by měla přepočet daní změnit ve prospěch Zlínského kraje. Dostala se do Poslanecké sněmovny, kde se však o ní ještě nejednalo.

Téma už řešila i vláda. Kraj zatím požadoval, aby se navýšila celková částka pro kraje. Ale hejtman si zároveň umí představit přepočet rozpočtového určení daní i bez tohoto navýšení, což by podle něho mohla udělat vláda v nejbližších dvou letech. „Slíbila nám, že se tím bude zabývat. Pak by některé kraje dostávaly o něco méně. Ale ty, které jsou bity, by si polepšily,“ sdělil Holiš.

O změnu usiluje také Zlín. Jeho primátor Jiří Korec opakovaně upozornil, že jinak město nebude mít na větší investice. „Jsme v situaci jako ostatní menší města, ale současně zajišťujeme krajskou infrastrukturu, zimní stadion, filharmonii, zoo i MHD,“ řekl primátor.

Podle něho by se peníze státu částečně vrátily. „Dáme práci lidem a budeme se dál rozvíjet. Stát nám finance zdaní, takže to není jen výdaj,“ dodal Korec. Kraj i Zlín si chtějí polepšit o stovky milionů korun.