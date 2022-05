Vynechání zastávky nebo zpoždění, dopravci dostali pokuty za 280 tisíc

Řidiči se dopustili různých prohřešků, například odjeli dříve ze zastávky nebo ji vynechali.

„Jsou to většinou přestupky lehčího rázu, nicméně i ty musíme kontrolovat,“ uvedl jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (Koved) Martin Štětkář.

„Když cestující čeká na spoj a autobus kolem zastávky jenom projede, tak je pochopitelné, že si zanadává. Je to o kvalitě integrovaného dopravního systému,“ dodal.

Sankcí pro dopravce bylo poměrně dost, přes 450. Když řidič vyjel z výchozí zastávky později o více než pět minut, jeho zaměstnavatel dostal pokutu 500 korun.

Tyto a další podobné nedostatky sledují kontroloři online. Jiné řeší na základě podnětů cestujících, týkaly se nepořádku ve voze, špatně naúčtované jízdenky i spojů, které měly větší zpoždění nebo vůbec nepřijely. Za první tři měsíce přišlo více než 400 připomínek.

Pásy byly nefunkční, systém nehlásil zastávky

Od letoška kontroloři pravidelně chodí i do autobusů. Mezi prohřešky, které zjistili, byl nefunkční bezpečnostní pás na místě, kde je v autobuse povinný, nebo nefungující informační systém uvnitř vozu, který nehlásil zastávky či nezobrazoval jejich názvy. Chyb zjištěných na místě bylo přes dvacet, pokuty činily necelých 10 tisíc korun.

„Je vidět, že autobusy musíme kontrolovat,“ upozornil Štětkář.

Krajská firma navíc do autobusů začíná posílat revizory. Někteří lidé totiž zkoušejí podvádět tím, že si u řidiče koupí lístek do určitého města, ale nevystoupí v něm a jedou dál. Šoféři mají už nyní informace, kolik lidí má v jaké stanici vystoupit.

„Řidič má ale řídit a bezpečně dovézt cestující do cíle cesty. Ostatní věci bychom si měli pohlídat my,“ zmínil Štětkář.

Cestující bez platné jízdenky zaplatí pokutu 1 500 korun. Pokud hříšník zaplatí na místě nebo do tří dnů, snižuje se na 500 korun. Jestli ji uhradí do deseti dnů, bude to tisíc korun. Děti do 15 let platí polovinu. Sankci 1 500 korun dostane každý, kdo lístek padělal, napadl kontrolora či se pokusil o útěk.