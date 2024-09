Obchody ze vsí nemizí, naopak se otvírají nové. Pomáhají finance z úřadů

Deset let chyběl v morkovické místní části Slížany obchod. Teď se ale tamější lidé dočkali. V červnu zde otevřel prodejnu ve svém areálu Statek Slížany, který prodává vlastní výrobky i zboží od farmářů či sortiment jako pečivo, maso, ovoce a drogerii.

„Jezdíme s našimi výrobky dlouhodobě na farmářské trhy a řekli jsme si, že bychom mohli zkusit otevřít obchod na vesnici,“ říká Jiří Červenka ze Statku Slížany. „Výhodou je, že bereme zboží přímo od výrobců, takže máme nižší marži a ceny v obchodě jsou srovnatelné s běžnými cenami. Zájem je zatím slušný. Jezdili k nám cíleně lidé z celého regionu i Brněnska, teď jsme navíc schopní pokrýt i poptávku obyvatel Slížan,“ dodal.

Nezastírá, že je to odvážný krok. Hlavně v situaci, kdy v jiných vesnicích musí prodejny uzavírat kvůli nezájmu místních. „My ale byli vždycky odvážní. Když začínal covid, otevřeli jsme mlékárnu. A když byl v nejhorší fázi, otevřeli jsme hospodu. Takže už nás nic nerozhází,“ směje se Červenka.

Vedení města Morkovice-Slížany jeho krok přivítalo. Zmíněná místní část je dva kilometry vzdálená od Morkovic a tamější senioři neměli kam chodit kupovat základní potraviny.

„Dosud je musíme vozit každé úterý a čtvrtek do Morkovic, aby si mohli nakoupit. Tímto se nám trochu ulehčilo,“ popsal morkovický místostarosta Zdeněk Frkal. „Chceme Statku Slížany pomoct, aby vydržel. Klidně i finančně, pokud bude potřeba.“

Právě peněžní příspěvky obcí jsou pro provoz malých obchodů důležité. Například v Martinicích byla prodejna dvanáct let uzavřená. Obec pak dostala dotaci na opravu budovy, v jejímž podkroví vzniknou i startovací byty. A do zrekonstruovaného obchodu, u něhož nechybí ani zahrádka, dětské hřiště s prolézačkami či pobočka Zásilkovny, se teď podařilo získat nájemce.

„Otevřeno má od rána včetně víkendů, sortiment je velký a lidé se tam naučili chodit,“ pochvaluje si starosta Pavel Fiurášek.

Vesnici na Kroměřížsku v posledních letech díky nové výstavbě přibylo obyvatel a prodejna potravin v obci je pro ně příjemný benefit. Úřad i proto podnikateli pomáhá.

„Má symbolický nájem asi dva tisíce korun měsíčně. Energie si hradí sám, ale budova je zateplená a moc se neprotopí. Na střeše navíc plánujeme umístění fotovoltaiky, abychom náklady ještě snížili,“ naznačil Fiurášek.

V jedné obci fungují hned tři prodejny

Podobně to mají v Babicích. Když loni zkrachoval provozovatel sítě obchodů se smíšeným zbožím Enapo, tamější nákupní středisko osiřelo. Proměna zastaralých prostor vyšla na pět milionů korun a od července se do nich nastěhovala Jednota Hodonín.

Babice jsou přitom úkaz, v obci s 1 800 obyvateli fungují rovnou tři prodejny. „Každý se tomu diví a sama vysvětlení taky nemám,“ krčí rameny starostka Martina Horňáková. „Jsme průjezdná obec ležící na trase mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm, kde jsou velké supermarkety. Lidé přesto rádi nakupují tady a obchody v obci se udrží. Samozřejmě jsme za to rádi.“

Právě maloobchodní síť Jednota spotřebního družstva COOP je pro řadu vesnic záchranou. Tím spíše po zmíněném krachu Enapa.

„Sami jsme převzali pět jejich prodejen a podařilo se dokonce navýšit obrat o deset až patnáct procent,“ uvedl František Polák, předseda představenstva Jednoty Uherský Ostroh.

„Problém ale je s některými menšími obchody, kde to ekonomicky přestává vycházet a jejich provoz musíme dotovat. Souvisí to s nárůstem minimální mzdy a cen za energie, ale také změnou struktury nákupů. Lidé jezdí o víkendu do hypermarketů na velké nákupy a k nám pak chodí jen na rohlíky, mléko a další základní věci,“ dodal Polák.

Ačkoliv někde se prodejny daří držet, v řadě obcí takové štěstí nemají. V Horní Lapači je od června uzavřená jediná prodejna potravin, která tady fungovala. Do vesnice aspoň dvakrát týdně jezdí pojízdná prodejna s pečivem a jednou týdně s masem a uzeninami. „Prodavač měl zisk asi jen deset tisíc korun měsíčně. Za covidu hodně starousedlíků umřelo a lidí, kteří do prodejny chodí pravidelně, je málo. Odhadem tak patnáct,“ vysvětlila starostka Jaroslava Hudečková.

Zastupitelstvo do konce roku vypíše záměr na pronájem, ale nálada je spíše skeptická. „Máme dobrou dostupnost autobusem do Holešova a lidé si radši zajedou autobusem do marketů, když jsou tam slevové akce. Seniorům také nakupují jejich děti či vnuci a nákup jim dovezou až domů,“ poznamenala Hudečková.

Bezobslužná varianta

Budoucností pro venkov mohou být obchody bez obsluhy. V Uherském Ostrohu letos v červnu otevřeli první automatizovanou a 24 hodin otevřenou prodejnu na východní Moravě a další budou následovat. Provozuje je Jednota.

„Menším obcím pomáhá automatizace udržet obchody, protože koncept zvyšuje pohodlí zákazníků, a tedy i tržby, a přitom nezvyšuje personální náklady spojené s delší otevírací dobou,“ řekl Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP.

Malé prodejny chce udržet také Zlínský kraj, který letos mezi 65 z nich rozdělil šest milionů korun. Dotační program vyhlašuje od roku 2021.

„Venkovské prodejny neslouží jen k zásobování místních obyvatel potravinami a základním zbožím. Plní také důležitou roli v komunitním životě v malých obcích – v obchodě se lidé setkávají, povídají si o dění v obci, chodí si pro radu. Starší občané jsou mnohdy na existenci malých místních obchůdků zcela odkázáni,“ zmínil náměstek hejtmana Lubomír Traub.