Skiareálům sezonu zkazilo teplé počasí. Ale na ručník to není, hlásí

Říkají tomu „výprodej sněhu“. Zatímco většina českých lyžařských středisek končila zimní sezonu v polovině března, na Stupavě si ji ještě o několik dní protáhli, když nabízeli hostům lyžování za poloviční ceny.

„Sníh už mizel před očima, teplo bylo extrémní a návštěvnost spíš malá. Ale jsme takto zvyklí dát možnost lidem, ať si zalyžují i v závěru sezony,“ popisuje provozovatel střediska Lubomír Orel, který končil sezonu o týden později než většina ostatních.

V posledních letech vlekaři jásat nemohou. Potrápilo je sucho, covid, vysoké ceny energií či teplé počasí. Některá menší střediska letos ani neotevřela. „Kdybych to nedělal dvacet let a neměl k tomu takový vztah, letos bych svah taky nerozjel,“ přiznává Jakub Juračka, který provozuje areál na Trojáku a je prezidentem Asociace lanové dopravy.

„Ukazuje se, že tam, kde nebyli tolik zkušení a neměli dostatečné zázemí, areály už letos stály,“ poukázal. Na Trojáku z toho těžili, protože lyžaři neměli v okolí tolik možností, a tak jezdili právě k nim.

Provozovatelé středisek obecně hlásí pokles návštěvnosti o 15 až 20 procent. Podepsal se na tom teplý leden. „Zachraňovaly to během něj jen lyžařské kurzy,“ potvrzuje Jan Dudek ze střediska Ski Karolinka.

Kdo investoval do zasněžování, má výhodu

„Obecně hlavní roli sehrálo počasí, možná některé odradilo zdražení skipasů. Ale zase naopak se velmi dobře rozjel e-shop, kde jsme nabízeli jízdenky levněji,“ vypočítává Dudek, který ale zůstává optimistou. Přestože i vzhledem k rostoucím cenám za energie hodnotí ekonomickou bilanci za letošní ročník jako lehce podprůměrnou, chuť do přípravy na další zimu mu to nebere. „Není to na ručník,“ říká.

Areál v Karolince podle Dudka ani nemůže ustrnout a vzdát se všech investic. „Stále sníme o sedačkové lanovce, která by zajistila plnohodnotný provoz přes zimu i léto. Třeba se za pár let dočkáme,“ plánuje.

Vlekaři už se dávno smířili s faktem, že za současných podmínek je pro ně naprosto stěžejní výroba umělého sněhu. „Kdo se nebál investovat do moderní techniky, má dnes velkou výhodu,“ zdůraznil Juračka. Například na Svahu Zlín letos chystali kopec už v listopadu i za pomoci sněhu, který dováželi z nedalekého zimního stadionu. „Díky tomu se nám v prosinci podařilo otevřít celé středisko,“ říká za provozovatele Marek Sedlák.

Sezona byla mimořádně náročná, ale nehodnotí ji jen negativně. „Podařilo se nám otevřít Iglú bar, rozjeli jsme programy s lyžařskými kurzy pro základní školy, které měly skvělé ohlasy. Jsou i jiné parametry než jen ekonomický zisk.“

Faktem je, že byly už i teplejší zimy. A je možné, že zase přijdou klimaticky příznivější roky. „Některé malé areály už nenastartovaly, ale my zásadní ekonomické problémy nemáme. Sezona nebyla nejlepší, ale máme něco málo vydělané na další investice,“ naznačil Orel.

Děti dnes lyžují hůře než dřív

Důležitým tématem také je, jak bude k lyžování přistupovat mladá generace. Podle Orla je očividně patrné, že dnešní děti na svahu zaostávají. „Po covidu se to ohromně změnilo. Děti na tom nejsou dobře fyzicky a mají problém se vůbec udržet na provazovém vleku,“ podotkl.

Výhodu mohou mít střediska, jejichž provoz na lyžování vyloženě nestojí, což je například Resort Valachy ve Velkých Karlovicích.

„Když nebyly dobré podmínky na lyže, přesouvali se lidé do wellness. Návštěvnost termálních bazénů se díky tomu letos v zimě mírně zvýšila. Také s obsazeností hotelů jsme spokojení,“ konstatoval generální ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla. Ani letos zde neotevřeli kilometrovou sjezdovku Razula. Zda se její provoz příští rok obnoví, se teprve budou rozhodovat.

Lyžařské areály se v posledních letech obecně více soustředí na letní provoz. V Karolince během jara uvedou do provozu dětský park s atrakcemi, bude tam fungovat půjčovna elektrokol i restaurace. Na zlínském svahu zase plánují rozšířenou nabídku koncertů nebo letní tábory zaměřené na sportovní aktivity.

„Chceme lidi na svah dostat, ale letní provoz bereme jako doplňkovou aktivitu, stěžejní je stále zima,“ má jasno Sedlák, podle něhož se budoucnost lyžování těžko odhaduje. „Dnes jsou už i alpská centra naprosto závislá na umělém sněhu. Třeba za pár let nebudeme v zimě lyžovat, ale jen chodit na procházky,“ usmál se.