Lidé si musí zvyknout na novinku, linkové autobusy budou jen na znamení

Ve Zlínském kraji je přesně 1 566 zastávek linkových autobusů. Z toho je 293 na znamení. To znamená, že cestující musí stisknout tlačítko stop, aby autobus zastavil. Od poloviny prosince se to bude týkat všech zastávek.

Zlínský kraj změnu zavádí, aby uspíšil cestování lidí a dopravci pošetřili své vozy i pohonné hmoty. Věří, že cestující si na to brzy zvyknou.

„Je to spíše narovnání současného stavu,“ míní ředitel krajské společnosti Koved (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje) Martin Štětkář. „Víme o spoustě zastávek, kde cestující nejsou tak často, aby tam řidiči zastavovali. Takže raději než dělat další výjimky, což způsobuje chaos, bude pro řidiče i cestující jednodušší udělat zastávky na znamení všechny.“

Po půl roce kraj provoz vyhodnotí a podle Štětkáře může upravit jízdní řády, pokud se ukáže, že se cestování zrychlilo. To by měl být pro cestující bonus.

„S přibývající hustotou provozu dochází k tomu, že mohou vznikat zpoždění, ale pokud je možnost, že se na některých zastávkách zastavovat nebude, tak to jízdní řády zrychlí,“ nastínil Štětkář.

Znechucení cestující, nebo otázka zvyku?

Otázka je, jak se k tomu budou stavět cestující. Některým se opatření příliš nelíbí. „Dělají všechno pro to, aby lidem znechutili cestování veřejnou dopravou. Škoda,“ zveřejnil v diskusi na internetu muž jménem Radim. „Povinnost cestujícího je zaplatit a chovat se slušně. Pokud po mně chce dopravce něco navíc, tak už se mi vyplatí auto.“

„Nedělejte z toho raketovou vědu. Institut zastávek na znamení tady máme desítky let. A všichni to přežili,“ oponoval další diskutující.

„Lidé nám volají a ptají se, jestli to není spíše proti nim, takže jim to vysvětlujeme,“ potvrdil Štětkář.

Dříve bývala tlačítka stop pouze na střeše vozu, dnes je jich výrazně více na svislých tyčích a dosáhnou na ně i děti.

Podstatné je to, že jejich využití by mělo být spíše jen pojistkou výstupu. Pokud si cestující koupí jízdné, ať už za hotové peníze, nebo po předložení krajské karty Zetka, na odbavovacím zařízení řidiče se před každou zastávkou objeví počet cestujících, kteří na ní chtějí vystoupit. Takže i když nikdo nezmáčkne tlačítko stop, autobus by měl zastavit na zastávce, do které si pasažér koupil jízdné.

Toto se nevztahuje pouze na uživatele mobilní aplikace Fairtiq, kteří si vše řeší sami, mimo řidiče. Od začátku letošního července, kdy kraj tuto možnost zavedl, s její pomocí lidé uskutečnili přibližně 105 tisíc cest. V říjnu to bylo přes 42 tisíc.

Osvědčilo se to, zní ze Středočeského kraje

Zlínský kraj se nechal inspirovat Prahou a Středočeským krajem, kde tuto změnu už zavedli.

„Rozhodně se to osvědčilo. Evidujeme pouze jednotky připomínek,“ zhodnotil radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Středočeského kraje Petr Borecký. „Pozitivní vliv má systém na zvýšení pravidelnosti spojů zejména v přepravních špičkách, kdy řidiči autobusů využívají možnost projíždění zastávek ke snížení vzniklých zpoždění způsobených vlivem silné dopravy.“

Podle Štětkáře může být za tři čtyři roky toto opatření zavedeno v celém Česku. „Souvisí to s efektivitou dopravy,“ míní. „Někteří osvícení dopravci mají také trenéry ekologické jízdy, kteří řidičům vysvětlují, jak docílit plynulosti provozu a snížení spotřeby pohonných hmot.“

S tím, že budou všechny zastávky na znamení, musejí počítat také lidé, kteří na nich stojí. Měli by na ni přijít s předstihem a pokud možno nedobíhat na poslední chvíli.

„Zejména v zimních měsících, kdy je dlouhou část dne snížená viditelnost, doporučujeme cestujícím využít reflexní prvky nebo upozornit na svoji přítomnost rozsvícenou baterkou či mobilem,“ poznamenal mluvčí společnosti Koved Jan Malý.

Dopravní podnik o podobném kroku neuvažuje

Některá města mají také všechny zastávky městské hromadné dopravy pouze na znamení. Zlínský dopravní podnik o tom zatím neuvažuje. Počet takových zastávek zvyšuje podle toho, jak jsou využívané.

„Dokážeme rozlišovat situaci v denní a noční době, kdy máme v čase od 19 do 5 hodin na znamení téměř všechny zastávky kromě největších přestupních uzlů nebo konečných stanic,“ přiblížil mluvčí Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Vojtěch Cekota.

„Podle vývoje počtu osob používajících konkrétní zastávky budeme schopni i do budoucna zastávky na znamení měnit podle aktuálních potřeb provozu.“

Linková autobusová doprava by se mohla hromadné přiblížit v tom, že by se v ní nastupovalo všemi, nejen pouze předními dveřmi, jak je tomu dnes. To ovšem podle Štětkáře závisí na tom, jestli budou vozy vybaveny odbavovacím zařízením nejen u řidiče. Tak to je zatím jenom na jedné lince v Uherském Hradišti.

„Do budoucna se tomu asi neubráníme. Čas ukáže, může to být součást dalšího tendru na dopravce v roce 2030,“ odhadl Štětkář. „Naším cílem je zrychlit nástup i výstup a nástup jen u řidiče trvá déle.“