Zlínský kraj bude lákat turisty na Baťu, legendární cestovatele i lyžování

15:12

Památky, destinace a turistické cíle loni přilákaly do Zlínského kraje přes 642 tisíc návštěvníků, kteří se zde od ledna do září ubytovali v hromadných zařízeních. To je jen o procento méně než před pandemií. Pro letošní rok bude turistický ruch podporovat několik tematických kampaní.