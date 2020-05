Zachraňte kozy. Farmáře po výpadku příjmů straší zima, prosí lidi o pomoc

V podobné situaci jako letos se za pět let provozu kozí farmy ještě neocitli. Velký finanční výpadek by mohl vést až k tomu, že letošní rok bude tím posledním, kdy ještě farma funguje.

„Momentálně to u nás nevypadá, že jsme v nějaké velké krizi. Jenže musíme myslet dopředu a potíže mohou nastat na podzim, kdy kozy přestanou dávat mléko,“ vysvětlil majitel farmy Martin Vlček.

Provozem farmy si totiž každoročně vytvoří rezervu, která mu pomůže několikaměsíční „hluché období“ v zimě přežít. Letošek je ale jiný.

„Nemůžeme dodávat do hotelů, restaurací, nelze dělat exkurze pro školy. Obchody začaly brát méně produktů. Farmářské trhy jsou sice povoleny, ale není tam možné prodávat produkty k okamžité spotřebě, tedy ani zmrzlinu, která nám vydělávala nejvíc,“ vypočítal Vlček.

Největší výpadek pro něj znamenají zrušené kulturní akce. Kozí farma totiž pravidelně prodává na velkých food festivalech, zmrzlinových festivalech a velkých hudebních přehlídkách, jako jsou Masters of Rock nebo Vizovické Trnkobraní. Ty už ale byly zrušeny a ani další velké akce patrně nebudou.

„Pro nás to znamená, že přijdeme o zásadní příjmy. Dál sice můžeme prodávat z domu a prostřednictvím obchodů, ale na zimu tak neušetříme ani korunu. Pokud neseženeme prostředky, znamenalo by to, že budeme muset počet koz ve stádě výrazně snížit nebo přestat s chovem,“ obává se Vlček.

Kozy se krmí ječným šrotem, cukrovarskými řízky, ovšem na zimu je potřeba nakoupit zhruba sto balíků sena. Měsíčně jde o náklady v desítkách tisíc korun.

Majitelé farmy se proto prostřednictvím webové platformy Donio.cz obrátili na veřejnost. Ve sbírce chtějí vybrat celkem 200 tisíc korun a prostřednictvím transparentního účtu za tyto prostředky nakoupit krmivo.

„Osobně mi to není úplně příjemné, ještě nikdy jsme takto o pomoc nežádali. Není to tak, že by nám vyhořel dům nebo jsme umírali,“ zdůraznil majitel farmy.

„Od začátku ale fungujeme bez dotací, o farmu se se ženou staráme sami a z vládní pomoci můžeme čerpat pouze příspěvek pro OSVČ, což nestačí,“ dodal Vlček s tím, že jej překvapila rychlá pozitivní odezva od veřejnosti. Za první dva týdny lidé vybrali už přes 100 tisíc korun.