Krajská rada odvolala šéfa společnosti Koved. Levněji koupil firemní octavii

  8:58,  aktualizováno  8:58
Byl jedním z ředitelů krajských firem, kteří se do své funkce dostali po vítězství hnutí ANO v krajských volbách v roce 2021. Martin Štětkář se stal jednatelem společnosti Koved – Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje. Kromě toho byl i předsedou vizovické buňky hnutí ANO. Ve své pracovní pozici už ale skončil. Odvolala ho krajská rada, která je valnou hromadou Kovedu.
Zvětšit fotografii

ilustrační snímek | foto: https://www.idzk.cz/zetka

„Odvolání bylo z důvodu ztráty důvěry. Novým jednatelem byl jmenován Martin Richtar,“ konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel (ANO).

Změna se odehrála na začátku prosince a důvodem Štětkářova odvolání mělo být, že si koupil vyřazenou starší firemní Škodu Octavii za nižší částku, než jakou následně určil oficiální odhad. Rozdíl činil 17 tisíc korun.

„Sepsali jsme dohodu o narovnání, pan Štětkář ji podepsal a částku zaplatil. Byl si svého pochybení vědom,“ nastínil Doležel. „Kraji tedy žádná škoda nevznikla a vše je v pořádku,“ doplnil s tím, že není možné ani drobnější pochybení přehlížet.

Šlo spíše o neznalost

Podle Doležela nešlo o zlý úmysl, jako spíše o neznalost. Jinak si podle něho Štětkář plnil své pracovní povinnosti svědomitě a vedení kraje s ním bylo spokojeno.

„Plně respektuji rozhodnutí rady Zlínského kraje. To je všechno, co k tomu řeknu,“ reagoval stručně pro iDNES.cz Štětkář, který je dnes řadovým členem ANO a jeho případem se bude zabývat krajské předsednictvo hnutí.

Staronový jednatel Richtar v čele Kovedu působil ještě v době, kdy kraj řídil jako hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Bylo to jenom několik měsíců, pak na vlastní žádost odešel. V poslední době pracoval jako vedoucí oddělení v organizaci IDSOK – Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje.

„Podle životopisu jsme nemohli najít lepšího kandidáta,“ poznamenal Doležel.

Společnost Koved se stará o integraci veřejné dopravy ve Zlínském kraji. Vydala například kartu Zetka, kterou mohou cestující používat v linkových autobusech i regionálních vlacích.

Autor: