Koupaliště ve Zlínském kraji otevírají a přejí si vypečené léto

Vláda nakonec opatření upravila tak, že otevřela i kryté bazény v režimu jeden návštěvník na patnáct metrů čtverečních.

Kvůli změně tak někde nabrali zpoždění. Aktuálně jsou už otevřené vnitřní prostory městských lázní ve Zlíně a Vsetíně, uherskohradišťský akvapark či krytý bazén v Kroměříži. A přidávají se i venkovní koupaliště, jež brzdilo počasí.

„Potřebujeme teplé dny. Když máte v noci šest stupňů nad nulou, nemá to smysl,“ řekl Lubomír Matoušek, ředitel společnosti STEZA, která má na starosti zlínská koupaliště. Minulé pondělí otevřela pouze venkovní bazén v městských lázních, v pátek se přidalo koupaliště Panorama na Jižních Svazích a největší zlínské koupaliště Zelené má otevřít až v sobotu 19. června.

„Počasí je zásadní, v prvních dnech jsme nečekali nějak velkou návštěvnost,“ přiznal Matoušek.

Na kroměřížském koupališti Bajda se plave už od minulého pátku, vsetínský areál Pod Pecníkem se otevře až tuto sobotu. „Všechno máme nachystané, voda je v bazénech, nyní už řešíme pouze ohřev vody pomocí tepelných čerpadel. Sluníčko nám na přelomu května a června příliš nepomohlo,“ zmínil Ivo Kousal, ředitel Vsetínské sportovní, pod niž areál spadá.

Bazény čeká i další omezení. Po návštěvnících mají vyžadovat platný antigenní test provedený na veřejném odběrovém místě. Lze také předložit certifikát o ukončeném očkování nebo potvrzení o první dávce očkování starší 21 dnů.

„Důležité pro nás je, že pokud se nám člověk prokáže falešným potvrzením a přistihne ho hygiena, ponese zodpovědnost sám,“ zdůraznil Jakub Juračka, který provozuje koupaliště v Bystřici pod Hostýnem. „Opravdu není možné, aby pokladní ověřovala pravost předložených dokumentů, to už je úloha hygieny. Doufáme, že lidé budou zodpovědní,“ doplnil Kousal.

Problémy by mohlo dělat snížení kapacity. „Teď v červnu takovou návštěvnost nečekáme. Ale je otázka, pokud by to zůstalo i přes prázdniny, zda by se před koupalištěm netvořily fronty,“ upozornil Kousal.

V areálech doufají v silnou sezonu. Loni byl červen a červenec deštivý, srpnová vyšší návštěvnost už ztráty nedohonila. „Důležité je, že jsme mohli otevřít alespoň za těchto podmínek. Doufejme, že se postupem času sezona rozjede, lidé začnou chodit a budou moci využívat všechny části koupaliště,“ řekl Matoušek.