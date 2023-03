Muž souzený za tragický výbuch domu přiznal, že navrtal plynové potrubí

Jednatřicetiletý Hynek Šípek rekonstruoval rodinný dům v Koryčanech, který patřil jeho manželce, svépomocně. Právě on, podle státního zástupce Jiřího Láníčka, svým neodborným zásahem do stavební části domu způsobil únik zemního plynu.

Šípek si obžalobu vyslechl se skloněnou hlavou. Státní zástupce popsal, jak v osudný den pracoval na rekonstrukci domu. Při vrtání do stěny poškodil plynové vedení, což způsobilo masivní únik plynu. Vzápětí upozornil manželku, aby z domu odešla, zabezpečil jeho bezprostřední okolí. Ohrozil nicméně celou řadu lidí, včetně řidičů projíždějících kolem domu.

„Hrozně mě mrzí, co se stalo. Co jsem dělal, snažil jsem se dělat dobře. Stalo se to tak, jak popsala obžaloba. Hrozně jsem se bál, že to vybuchne, měl jsem nával adrenalinu, chtěl jsem to zavřít. Byl tam jeden pán, co pracoval vedle v domě, pomohl mi uzavřít uzávěr plynový. Volal jsem plynaře, paní mi řekla, že volá hasiče. Nevím, co bylo bezprostřední příčinou výbuchu, plyn unikal asi 15 minut,“ vypověděl Šípek.

16. září 2021

„Přijeli hasiči, mám záblesk, že hasič vchází do domu, pak si z toho dne pamatuju křik. Ležel jsem na lehátku, víc si nepamatuju. Že jsem navrtal plyn jsem poznal podle toho, že to syčelo a podle zápachu,“ dodal.

Dům koupili manželé dva roky před výbuchem. Byl obyvatelný, ale potřeboval rekonstrukci. V době nešťastné události byla doma i manželka.

„Jeli jsme spolu pro vrtačku, já jsem si pak šla odpočinout. Byla jsem těhotná. Byla jsem zrovna v koupelně, když jsem uslyšela silné syčení. Manžel na mne volal, ať jdu z domu. Vyběhla jsem zadními dveřmi na dvůr. Manžel kolem toho běhal s nějakým nářadím, nevěděla jsem, jestli někam volal, tak jsem volala na plynaře a řekla jim, že manžel zřejmě uzavřel hlavní uzávěr plynu. Ale syčelo to dál,“ sdělila Michaela Šípková.

Když došlo k explozi, byla na zahradě, spadla na zem, a neměla se jak dostat ven. Pomohla jí sousedka. Když přišla před dům, manžel ležel na zemi, někdo ho ošetřoval, někdo oživoval hasiče.

K soudu přišla také příbuzná jednoho ze zemřelých hasičů. „Určitě to neudělal schválně. Má život zničený stejně jako my všichni,“ konstatovala.

K tragické události došlo 15. září 2021. V Masarykově ulici v Koryčanech opravovali majitelé rodinný dům. Podle policejní mluvčí Simony Kyšnerové bylo při rekonstrukci poškozeno plynové potrubí.

Kvůli nahlášenému úniku plynu přijela na místo jednotka dobrovolných hasičů. Bezprostředně poté ale došlo k mohutné explozi, která rozmetala rodinný dům a trosky byly rozházené desítky metrů daleko.

Výbuch nepřežili dva z nich, zranění utrpěli i jejich dva kolegové a další dva lidé. Jednoho ze zemřelých hasičů kolegové vynesli z trosek okamžitě, druhého dlouhé hodiny vyprošťovali i s pomocí psa vycvičeného na vyhledávání osob v závalech.

Tragická událost otřásla celým regionem. Rodinám zemřelých hasičů, zraněným i majitelům okolních domů pomohla sbírka Charity Kroměříž, třímilionovou pomoc poskytl i Zlínský kraj.