Soud ve Zlíně se vrátil k tragickému výbuchu v Koryčanech. Odvolání zamítl

Dnes ale krajský soud ve Zlíně označil obě odvolání za nedůvodná a potvrdil předchozí rozsudek. Obhájce i státní zástupce mohou proti tomu podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Dvaatřicetiletý obžalovaný se k dnešnímu verdiktu nechtěl vyjadřovat. Už dříve uvedl, že ho vše moc mrzí. U soudu působil tiše, nechal za sebe mluvit obhájce. Právě obhájce Jiří Hladík označil jednání za do velké míry akademickou záležitost.

Nezpochybňoval skutkovou podstatu přečinu jeho klienta, ani výši trestu, ale nechtěl, aby mu byla přičtena tak zásadní míra zavinění. „Výbuch nastal primárně v důsledku navrtání potrubí, ale odpovědnost se vrství a v tomto směru měla být odpovědnost pana obžalovaného posouzena mírněji,“ uvedl Hladík.

Část zodpovědnosti přisuzoval i zasahujícím hasičům. Dobrovolní hasiči totiž podle něj nebyli před výjezdem správně informováni o rozsahu havárie.

„Měli počkat na příjezd specializované jednotky, a ne vstupovat do zamořeného prostoru. Případně si měli předem ověřit hodnoty plynu, který se v okolí domu nacházel. Což neudělali a do domu vstoupili,“ poukázal obhájce s tím, že jsou jasné pokyny a předpisy, jak má hasičský záchranný sbor v takové situaci postupovat.

Co bylo jedinou příčinou výbuchu?

Oproti tomu státní zástupce Ctibor Hubáček zmínil, že celý skutek vznikl kvůli nedbalosti obžalovaného. Jeho odvolání mířilo k tomu, aby byla jako jediný původce exploze označena poškozená elektroinstalace, která při kontaktu s unikajícím plynem výbuch způsobila.

„Bezprostřední příčinou nebylo jednání dalších osob na místě, ale stav elektroinstalace po předchozí činnosti obžalovaného, které přetrvalo i po vypnutí jističů,“ řekl Hubáček. To podle něj vyplývá na základě provedených odborných vyjádření, znaleckých posudků a výpovědí svědků.

Soud však pouze potvrdil správnost verdiktu okresního soudu. „Odvolací soud má za to, že rozhodnutí soudu prvního stupně bylo správné a splnilo veškeré náležitosti jak procesní, tak z hlediska závěrů o naplnění skutkové podstaty, tedy daného přečinu,“ uvedl soudce zpravodaj Vít Krchňáček.

„Obžalovaný nese trestní odpovědnost za předmětné jednání i za vzniklý následek, kam to odvolání směřovalo, tedy i za úmrtí dvou členů hasičského záchranného sboru,“ doplnil.

Šípek se snažil následkům zabránit

V minulém projednávání Šípek přiznal, že rodinný dům svépomocí opravoval a omylem navrtal plynové potrubí. Masivní výbuch si vyžádal životy dvou zasahujících dobrovolných hasičů z Koryčan. Další dva utrpěli zranění, zranil se i Šípek.

Soudce, státní zástupce i obhájce zopakovali, že Šípek se snažil možným katastrofálním následkům zamezit. „Jde o lidské neštěstí, jednání, které nechtěl způsobit. Nepochybně se snažil udělat určité úkony, aby následkům zamezil, což se také projevilo v ukládaném trestu,“ zdůraznil soudce.

Zároveň však zmínil, že Šípkovo jednání překročilo míru opatrnosti a musel si být vědom toho, k čemu může dojít. Spoluzavinění hasičů soud odmítl s tím, že na základě odborného přezkoumání se nezjistilo, že by došlo k nějaké nedbalosti. „Jakmile hasiči vešli, měli jen třicetivteřinový interval, který neumožňoval nic jiného než základní kontrolu,“ upozornil Krchňáček.

Obžalovanému muži hrozilo za obecné ohrožení z nedbalosti dva roky až osm let vězení. Dnešní rozhodnutí je pravomocné, státní zástupce i obhájce mohou podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Zdali to udělají, nepotvrdili, ani nevyvrátili.

Tragédie zasáhla celé Koryčany

Výbuch dům zcela zničil, značně poškodil i dva sousední rodinné domy. Tragédie zasáhla celé Koryčany. Lidé kondolovali zemřelým hasičům, k jejich rodinám zamířila podstatná část sbírky, kterou iniciovala radnice spolu s kroměřížskou charitou.

„Bylo to úplné dno a něco, co už bych v životě nechtěla zažít. Na to se nedá připravit. I kdybyste to věděli dopředu, nemáte žádný manuál, vodítko. Vše se seběhlo tak rychle,“ vzpomínala před časem koryčanská starostka Hana Jamborová.

Příbuzní obětí a zraněných, město Koryčany, zdravotní pojišťovny a správa sociálního zabezpečení požadovali u soudu jako náhradu za nemajetkovou újmu přibližně 18 milionů korun. Soud ale vyplacení náhrady za nemajetkovou újmu obžalovanému nenařídil. Poškozené s jejich požadavky odkázal na občanskoprávní řízení.