Pro STAN v regionu je to katastrofa, říká o korupční kauze zlínský politolog

A zklamání voličů je tady také větší. Navíc v době, kdy se blíží komunální volby.

„Nedokážu říci, jak to v nějakém městě či obci ovlivní výsledky voleb. Ale určitě se dá říct, že pro STAN je to katastrofa, to je jednoznačné,“ nepochybuje v rozhovoru pro MF DNES zlínský politolog Karel Kouba z Univerzity Hradec Králové.

Proč to může mít až katastrofální následky?

Hlavně proto, že se hnutí STAN profiluje zejména ve dvou směrech: prezentuje změnu oproti klientelistické politice a je zaměřené na obecní politiku. A v okamžiku, kdy má kauzu, kde je korupce na obecní úrovni, oba tyto směry popírá. Hlavní důvod, proč lidé toto hnutí volili, je tím popřený. Takže je to horší, než kdyby se to stalo ODS nebo nějaké jiné straně. Spousta voličů bude hledat jiné alternativy.

Na podzim se konají komunální volby a například ve Zlíně ty předminulé hnutí STAN vyhrálo, v minulých skončilo těsně druhé. Letos si dělalo po úspěchu v poslaneckých volbách zálusk na vítězství. Může se stát, že STAN tady nezíská ani deset procent?

Nikdo nedokáže říci, jak se kauza projeví konkrétně ve Zlíně, v Suché Lozi, ve Vysokém Poli nebo kdekoliv jinde. Ale středový liberální volič, který volí hnutí STAN, má spoustu jiných alternativ pro svoji volbu. STAN se stane velmi nedůvěryhodným. Mezi alternativami je KDU-ČSL, TOP 09, možná ODS, nemusí to nutně pomoct ANO, vůbec ne SPD nebo KSČM.

A ten Zlín?

Zvláště ve Zlíně je to obrovské zklamání, ani bych se nedivil, kdyby tam nedosáhli ani na deset procent. Odliv hlasů se tam může projevit velmi silně. STAN ovládala od svého vzniku skupina lidí, kteří pocházeli ze Zlínského kraje, i když ne přímo ze Zlína. Stanislav Polčák, Petr Gazdík a další. Tito lidé buď ze STAN odejdou, nebo se alespoň stáhnou do ústraní. Nebudou táhnout značku tak jako dříve, zejména ve Zlínském kraji. STAN má sice mnoho dalších známých tváří, zejména na lokální úrovni a bude na ně určitě sázet, ale vzkaz voličům bude po tomto skandálu velice nedůvěryhodný.

Může to hnutí úplně položit?

Politika je nevyzpytatelná. Ještě před rokem, když byly poslanecké volby, byl STAN na vrcholu, protože naprosto převálcoval koaličního partnera, kterým byli Piráti. Dosáhl historického úspěchu. O necelý rok později se hnutí nachází v nejhlubší krizi, v jaké kdy ve své historii bylo. To neznamená, že se z toho nemůže za nějaký čas otřepat. Ale to, že se skandál odehrává sotva čtvrt roku před komunálními volbami, bude mít na STAN drtivý dopad. Tím neříkám, že úplně skončí, nějaké starosty a zastupitele zřejmě získají.

Nejen ve Zlíně je STAN součástí koalice. Nemůže se teď stát nedůvěryhodným partnerem, i když se komunální politici na osobní úrovni dobře znají?

Osobní rovina hraje obrovskou roli, ale nikdo nemůže vědět, co se v této kauze do voleb ještě provalí, jaké další odposlechy proniknou na veřejnost, co státní zastupitelství ozřejmí. Můžou to být politické bomby, které propojí další lidi, nejen ze STAN, ale třeba i z jiných stran či hnutí. A to bude velký důvod pro potenciální partnery, proč se budou STAN stranit. Bude to mít ztížené do voleb i po nich. Málokdo se jich bude chtít dotknout. Budou jako malomocní.

Takže jiné strany a hnutí s nimi nebudou chtít uzavírat koalice?

Pokud bude alternativa jiného koaličního partnera, tak toho využijí. Na zlínské radnici a i Zlínském kraji vládne hnutí ANO. Dokážu si představit, že i pro lidovce, TOP 09 a další středové strany, pokud se dostanou do zastupitelstva, bude hnutí ANO přijatelnější partner než STAN.

Jak vnímáte celý skandál kolem propojení zlínského podnikatele Michala Redla, který byl podle policie komplicem Radovana Krejčíře, s politiky STAN?

Těžko se mi to komentuje, protože je to trestněprávní věc. To, co mě na té věci v novinách ale baví, je fakt, že se o panu Redlovi píše důsledně jako o zlínském podnikateli. Jako kdyby to, že je ze Zlína, měla být až přitěžující okolnost. O jiných podnikatelích se nepíše, z jakého jsou města. Je to ale asi příznačné, protože zlínští podnikatelé mají ještě od 90. let špatnou pověst.

Co říkáte na odstoupení Petra Gazdíka z postu ministra školství?

V demokratické politice by to tak mělo být. Když je problém tak velký, tak politik rezignuje. Rezignaci bych přitom nechápal nutně jako přiznání viny, pak by politici vůbec neodstupovali.

Překvapila vás aktuální kauza něčím?

Kdyby se to stalo u jiné strany, byl bych méně překvapený. Pro voliče jsou nejméně důvěryhodní poslanci, senátoři a politické strany jako takové, starosty měst a obcí hodnotí jako jedny z nejdůvěryhodnějších představitelů. Lidé mají důvěru v lokální politiku mnohem větší než v celostátní. To je vysvětlitelné tím, že jsou jim starostové blíže. Tím, že STAN vyrostl na těchto základech, je zklamání o to větší. Důvěra občanů v politiku ještě poklesne, protože lokální politika byla vnímaná ještě jako relativně neposkvrněná oblast. A to se teď změnilo. Byť je to pražská politika, je to pořád ještě obecní politika. Mafie propojená s politiky na lokální úrovni je obrovský problém. Ještě více to nahlodává důvěru v politiku, která je už tak velmi nízká.

Jaký to může mít dopad?

Už teď se málokdo chce veřejně angažovat v lokální politice, protože se bojí, že něco takové může nastat, že bude zdiskreditovaný. Ovlivní to negativně výběr lidí, kteří jsou ochotni kandidovat. Je to obrovské neštěstí pro celou politiku a lokální zejména. Nedivil bych se, kdybychom v průzkumech viděli pokles důvěry v lokální politiku. Většina skandálů se zatím týkala celostátní politiky.

Takže lidé nebudou chtít kandidovat?

Prorůstání organizovaného zločinu do politiky je obrovský problém, který je hodně specifický pro postkomunistické země. Souvisí to s tím, jak byly transformovány po roce 1989. Vůči tomuto problému jsou více imunní země v západní Evropě, kde mají demokracii mnohem déle a byli schopni si zavést silnější mechanismy, jak tomu zabránit. Snižuje to důvěru občanů v politiku, také ekonomické důsledky jsou neblahé. Je to signál schopným a slušným lidem, aby nechodili do politiky, protože se jim něco podobného může stát. Lidé nebudou ochotni kandidovat a veřejně se angažovat, neboť si i lokální politiku spojí s podsvětím.