Zlínský kraj covid zasáhl nejsilněji, nyní šíření nákazy citelně zpomalilo

Optimistický, realistický, rizikový, nebo vysoce rizikový? Jaký scénář čeká v následujících týdnech Zlínský kraj, který je za celé období epidemie stále nejvíce postiženým a má v přepočtu na sto tisíc obyvatel nejvyšší celkový počet nakažených lidí?

V případě, že si udrží šíření nákazy covidem-19 v takové síle jako v posledních dvou týdnech, mohl by se region na konci listopadu dostat na 258 pacientů v nemocnicích a 165 denně nově nakažených. To je polovina oproti současnosti. Vyplývá to z dat zveřejněných Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

V pátek bylo ve Zlínském kraji 5612 nemocných, před týdnem jich bylo téměř 8900. V nemocnicích a dalších zařízeních leží 562 pacientů, z toho 63 na intenzivní péči. Zmíněný optimistický scénář může platit v případě, že se onemocnění nebude šířit více než dosud.

„Počty nakažených sice klesají, ale není dobré k nim přistupovat přehnaně optimisticky. Stále potřebujeme, aby lidé byli obezřetní, dodržovali sociální distanc, nestýkali se, používali dezinfekci a roušky a myli si ruce,“ upozornila Eva Sedláčková, ředitelka krajské hygieny ve Zlíně.

Pacienti s covidem v nemocnicích ve Zlínském kraji Hospitalizovaní tvoří sedm procent všech pozitivně diagnostikovaných ve Zlínském kraji.

Lidé většinou (z 92 %) v nemocnici skončí do sedmi dnů od dne diagnózy.

Asi třetina hospitalizovaných stráví v nemocnici méně než pět dnů.

Průměrná délka hospitalizace je 8,5 dne.

Těžký průběh má nemoc u 22 procent hospitalizovaných osob, hospitalizace u nich pak průměrně trvá 10,5 dne.

Z pacientů hospitalizovaných v posledních dvou týdnech tvořili lidé nad 65 let necelých 19 procent a lidé nad 75 let 9 procent. Zdroj: ÚZIS ČR

Aktuální reprodukční číslo ve Zlínském kraji je na hodnotě 0,7, kdy jeden nakažený rozšíří virus na dalších 0,7 osoby. Při nejhorším reprodukčním čísle 1,2 by se podle predikce nakazilo na konci listopadu 3070 lidí denně a v nemocnicích by leželo 1862 nemocných.

V současné době je ale situace v kraji mnohem lepší než na začátku měsíce. Počet lidí, kteří se nakazili koronavirem, výrazně klesá. V posledních dvou týdnech dokonce v přepočtu na sto tisíc obyvatel nejvíce v zemi, z 1672 (počet nakažených v přepočtu před dvěma týdny) na 1111 (poslední dva týdny).

Podobný pokles zaznamenali hygienici i u nemocných seniorů, i když ti tvoří stále zhruba 20 procent z nově diagnostikovaných případů.

„V okresech Zlín a Uherské Hradiště, které ještě na začátku listopadu dosahovaly hodnot tisíc případů za sedm dní a přepočtených na sto tisíc obyvatel, jsou aktuálně tyto hodnoty téměř třikrát nižší,“ konstatovali epidemiologové.

V protiepidemickém systému ministerstva zdravotnictví PES, který ukazuje míru rizika, je Zlínský kraj na čtvrtém stupni stejně jako většina ostatních. Jeho index byl v pátek na hodnotě 66, to je o čtyři méně než v předchozích dnech a o čtyři více, než je republikový průměr.

Lékaři se vrátí k drobným operacím

Menší počet nakažených sledují i zdravotnická zařízení v kraji. Nemocnice ve Zlíně a Uherském Hradišti tak začínají rušit některé covidové stanice, které vznikly z běžných neinfekčních oddělení. Méně je také nakažených zdravotníků.

Pro pacienty to znamená, že lékaři začnou znovu provádět menší operace.

„Počty pacientů na standardních covidových lůžkách klesají, proto někde můžeme znovu provádět operace. Ale pouze ty, kdy pacient následně nevyžaduje intenzivní péči. Ta je totiž stále plně obsazená,“ prohlásil ředitel nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

V krajských nemocnicích dosud fungovalo dvacet stanic určených pro pacienty s koronavirem. Zdravotníci v nich v době největšího vytížení pečovali o více než 500 nemocných, z toho 410 lůžek bylo standardních a vybavených kyslíkem, 110 je určeno pro intenzivní péči, kde je k dispozici umělá plicní ventilace.

Teď se počty pacientů hospitalizovaných s koronavirem snižují. Ve Zlíně se poprvé po měsíci dostali pod hranici tří set lidí. Personál proto uvolňuje lůžka na urologii a geriatrii, která už nejsou pro covidové pacienty potřebná. Do vlastního režimu se tak vrátí 66 lůžek. Stále ale pro případ potřeby zůstane téměř 50 volných míst.

V Uherském Hradišti zruší jednu covidovou stanici. „Jedná se o sdružený lůžkový fond pro chirurgii, traumatologii a ortopedii. Tyto obory se zřejmě budou moci vrátit i k některým drobnějším výkonům, ale zatím opravdu jen v malé míře a pouze u pacientů, u nichž po operaci nebude nutná následná intenzivní péče,“ potvrdil ředitel nemocnice Petr Sládek.

Menší nemocnice ve Vsetíně a Kroměříži si zatím musejí všechny covidové stanice ponechat.