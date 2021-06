V kraji roste zájem o testování, nemocnice hlásí dostatek volných termínů

„Registrujeme zvýšený zájem,“ potvrdil mluvčí nemocnice Zdeněk Dvořák. „Za prvních pět dnů v červnu jsme provedli celkem 428 těchto testů, což je více než jindy za stejný počet dnů.“



Potvrzení o negativním výsledku testu je pro neočkované a ty, kteří nemoc neprodělali, potřebné na veřejných akcích, v restauracích, kadeřnictví a podobně. Nutné je ale také při cestách mimo republiku.

S blížícími se prázdninami se poptávka po testování s mezinárodním certifikátem zvyšuje. Negativní test je totiž nezbytnou „vstupenkou“ do mnoha zemí včetně přímořských letovisek v Chorvatsku, Řecku či Itálii. Certifikáty ale nesmí být starší než 72 hodin v případě PCR testů, nebo 48 hodin u antigenních. Vyšší nápor na odběrová místa a laboratoře se tak čeká spíše během léta.



„Volná kapacita na PCR testování je stále dostačující a odběry probíhají bez komplikací,“ ujistila mluvčí Kroměřížské nemocnice Veronika Slaměnová.



Na pojišťovnou hrazené preventivní odběry je potřeba se v nemocnicích objednat. V této době jsou termíny ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži i Vsetíně volné prakticky bez čekání.

„Jde spíše o to, jak rychle zájemce test potřebuje a za jakým účelem. Častěji proto využívají ranní testování, aby měli certifikát pro cestu do zahraničí co nejdříve,“ poukázala Renata Rokytová z Uherskohradišťské nemocnice. „Musejí počítat s tím, že to chvíli trvá, ale do 24 až 48 hodin je výsledek hotový.“

Zdravotníci také upozorňují, že je dobré pohlídat si i další okolnosti. „Naši zdravotníci ve Valašském Meziříčí provádějí testy odběrem ze slin, proto doporučujeme zájemcům z řad turistů, aby si předem zjistili, zda cílová země jejich dovolené akceptuje tento druh odběru,“ upozornil mluvčí nemocnice Agel Adam Knesl. „Například Řecko akceptuje pouze PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu.“

Soukromé zařízení ve Valašském Meziříčí eviduje velký zájem o preventivní PCR testy. Je potřeba se objednat telefonicky a denní kapacitu zájemci většinou zaplní.

Zdravotníci potvrzují, že v současnosti klesá počet testů indikovaných lékaři nebo hygienou a naopak stoupá zájem o testy preventivní. Zatímco před čtyřmi měsíci odebírali ve Vsetínské nemocnici 200 PCR testů denně, dnes připadá stejný počet na týden. U antigenního testování vyšetří 250 lidí denně.



„Rezervační systém je přístupný na webu, kapacity jsou volné,“ doplnila mluvčí vsetínské nemocnice Lenka Plačková.