Zlínští politici válčí kvůli vysoké dani z nemovitosti. Lidé budou demonstrovat

Situace kolem daně z nemovitosti ve Zlíně, která je po letošní změně nejvyšší v Česku, se vyostřuje. Obyvatelé města dostali v posledních dnech do schránek leták, na němž je v úvodu napsáno: „Primátor Korec nás podvedl! ANO nám ve Zlíně zvýšilo daň z nemovitosti nejvíce z celé ČR!“

Následuje pozvánka na čtvrteční demonstraci na náměstí Míru ve Zlíně v 9 hodin. V tuto dobu bude v budově radnice zasedat zastupitelstvo a daň z nemovitosti řešit. Na návrh koalice ji zřejmě mírně sníží.

Pod letákem je podepsaný opoziční zastupitel za SPD Pavel Sekula. A primátor Jiří Korec (ANO) se chce slovům o podvodu bránit.

„Myslím, že je to za hranicí slušného chování a má to parametry veřejné pomluvy a poškození dobrého jména. Jsme na tom ve shodě i s policií. Vzhledem k tomu, že chceme vyslat jasný signál, že jsou jisté meze slušného chování, budeme tyto věci řešit. Je jenom otázka času, kdy podám trestní oznámení,“ řekl Korec pro MF DNES.

„Chápeme politický boj a kroky, které jsou v demokracii běžné, ať už je to demonstrace, nebo jiné. Ale toto je za hranicí normálních vztahů a jednání,“ je přesvědčený primátor.

Primátor musí snést kritiku, míní Sekula

Sekula vyčítá primátorovi jeho vysvětlování zastupitelům, že se ve Zlíně daň nezvyšovala patnáct let.

„Tím dával najevo, že tady s tím město nic nedělalo, zatímco ostatní zdražovala. Ale my jsme zjistili, že i některá další města měla stejný, nebo dokonce ještě nižší koeficient v roce 2022 a 2023,“ tvrdí Sekula.

„Říkal také, že se místní koeficient zvyšuje na obvyklou úroveň. Tvrdil to loni, letos v únoru to myslím opakoval, ale v březnu jsem zjistil, že to tak není, když máme nejvyšší daň z celé republiky. To jsou podvody a lži páchané na občanech,“ míní.

Zlínský primátor Jiří Korec Opoziční zastupitel za SPD Pavel Sekula.

Fakt, že se chce primátor bránit trestním oznámením, Sekulovi nevadí. „Také jsem na něho chtěl podat trestní oznámení právě za ten podvod. Ale on je politik a musí snést vyšší míru kritiky,“ prohlásil Sekula. Ten za snížení daně sepsal petici, pod niž se podepsalo přes čtyři tisíce lidí.

Daň z nemovitosti se k nemilému překvapení obyvatel Zlína letos zvyšovala v průměru čtyř až pětinásobně, někde i sedminásobně. Město zavedlo místní koeficient, který je v průměru 2,6, přičemž nejvyšší je v centru. Navíc svůj koeficient pro výpočet daně zvyšoval i stát ze 2 na 3,5. Součin koeficientů je tak v centru Zlína 10, 15, což nemá ani střed Prahy.

Krajská města ho mají většinou kolem sedmi. V Praze přitom budou dnes schvalovat vyhlášku, podle níž se má místní koeficient snížit na 1,5, některé městské části ho budou mít dva. Motivací je „snížení finančního zatížení obyvatel“, jak uvádí důvodová zpráva vyhlášky.

Základní koeficient tam ale bude nově 4,5, což určil zákon. Součin tak bude 6,75.

Koalice ve Zlíně hodlá daň z nemovitosti pro příští rok snížit v průměru z 2,6 na 2,3. Součin v centru bude 9,1. Prosadit to chce na dnešním zasedání zastupitelstva.

Letáky rozeslal lidem i magistrát

Také vedení zlínského magistrátu rozeslalo lidem letáky, ve kterých vysvětluje důvod zvýšení daně. Uvádí také, že se plánovaným snížením vzdá 40 milionů korun, které by jinak museli zaplatit lidé. Vlastník domu, který letos zaplatil na dani deset tisíc korun, by měl příští rok uhradit až o dva tisíce méně.

Sekula ale vypočítává, že snížením místního koeficientu o 0,3 město na sebe vezme od lidí jen 16 milionů korun. O zbývající peníze má přijít tím, že stát zruší koeficient 1,5 pro garáže a budovy pro rekreaci a podnikání.

Opoziční politik navrhoval už na posledním zasedání zastupitelstva snížení místního koeficientu na 2. Hodlá v tom pokračovat a bude to chtít prosadit i dnes. Současně sezval na náměstí Míru zmíněnou demonstraci.

Podle Korce jde o politickou kampaň před krajskými volbami, které jsou na konci září. „Je to cílená snaha oslabit hnutí ANO prostřednictvím mé osoby,“ nepochybuje primátor.

Sekula přiznává, že je připravený snížení daně prosazovat do září. Připouští, že se jedná o kampaň, podle něho ale občanskou, ne politickou. „Chceme, aby to mělo vliv na krajské volby, ale takový, aby to přinutilo politiky se skutečně zabývat potřebami občanů,“ poznamenal.

Sekula má v SPD pozastavené členství a uvedl, že ho bude chtít ukončit. Policie ho totiž prověřuje kvůli nahrávce, na níž mluví o tom, že jako předseda Bytového družstva Podlesí použil své peníze ve prospěch družstva na věci, které nejsou v souladu s trestním právem.