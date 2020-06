Živá hudba se po koronavirové pauze vrací, v plánu jsou i obecní zábavy

Během pandemie koronaviru hráli živě ve zkušebně nebo na střeše hotelu a koncerty přenášeli přes internet. Sérii vystoupení zakončili členové kapely Mňága a Žďorp v závěru května koncertem ve valašskomeziříčském amfiteátru. Poprvé tam pozvali i veřejnost a měli vyprodáno. Včetně muzikantů a organizátorů bylo na místě 300 účastníků, což byl v tu chvíli maximální povolený limit.

„Záměrně jsme vybrali velký prostor, do kterého se vešlo tolik lidí, a přitom mohli mezi sebou dodržovat rozestupy,“ říká manažerka skupiny Zuzana Fialová. „Bylo to moc příjemné, na lidech šlo poznat, jak moc se na živou hudbu těšili,“ dodala.

Konání koncertů umožňuje postupné rozvolňování vládních opatření v rámci boje proti covidu-19. Od 8. června jsou povolené hromadné akce pro 500 lidí, už v pondělí se však limit zvýší na tisíc osob. Zároveň však stále platí omezení, která musí účastníci akcí splňovat.

„Pokud lidé mezi sebou dodržují dvoumetrové rozestupy, pak roušky nosit nemusí. Nošení roušek však může vyžadovat pořadatel akce. Ten je zároveň odpovědný za dodržování pravidel,“ uvedl Martin Novotný z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Pořadateli v případě porušení těchto podmínek hrozí pokuta až tři miliony korun, namátkovou kontrolu akcí provádějí krajské hygienické stanice.

Kapelám se uvolnily termíny

Klíčové je zmíněné uvolnění pro hromadné akce s návštěvou až tisíc lidí, které začne platit 22. června. Promotéři tak budou moci pozvat i větší kapely, u nichž by se jim finančně nevyplatilo pořádat koncert s menším počtem návštěvníků.

Do regionu tak dorazí třeba Tři sestry, které se představí 14. srpna v zámecké zahradě v Buchlovicích a den poté na dostihové dráze ve Slušovicích. Tam organizátoři postaví pódium a oplocený areál, jehož plochu navíc mohou libovolně rozšířit.

„Záleží to na tom, jestli se třeba tisícová kapacita ještě nenavýší. Všichni bychom si to přáli,“ doufá Jiří Kotek z pořádajícího Music Clubu Sud, jenž na konci července chystá i koncert Harleje na fotbalovém hřišti ve Hvozdné.

Možnost opět vystupovat vítají rovněž kapely. Kvůli přesunutí velkých letních přehlídek na rok 2021 se jim totiž uvolnily termíny, které teď musejí zaplnit. Léto je pro ně přitom klíčové období, během něhož mají nejvíc práce.

„Pořadatelé naštěstí zareagovali rychle, za dva týdny jsem domluvila koncerty Mňágy do konce srpna,“ poznamenala Fialová. „I tak jsou ale ekonomické ztráty obrovské, nechci je ani vyčíslovat.“

Vrátit by se měly i oblíbené taneční zábavy, které přes léto chystají obce nebo spolky. Například v Tlumačově se měly 25. července konat pivní slavnosti, ty jsou ale zrušené a místo nich bude ve stejný den zábava v areálu u fotbalového hřiště. Zahrají na ní Kosovci.

„Na zábavu k nám chodí 500 lidí, takže do povolené kapacity se vejdeme bez problémů. A organizačně je to jednodušší než dělat pivní slavnosti v parku na zelené louce,“ konstatoval tlumačovský starosta Petr Horka.

Plné víkendy mají i zábavové skupiny, kterých je v regionu celá řada.

„Program je nabitý, mohli bychom hrát i osm dnů v týdnu,“ usmál se Pavel Langer, zpěvák formace Focus Rock. „Ale záleží, jak se k tomu postaví obce. Některé vůbec nechtějí během léta kulturní akce pořádat.“

Takový přístup zvolili například ve Zdounkách. „Zkusili jsme kino, jenže přišlo tak dvacet lidí. Na začátek června byly naplánované hody se zábavou, ale taky jsme je zrušili,“ vysvětlil tamější starosta Martin Drkula. „Dokud jsou povinné roušky a rozestupy, tak to nemá smysl. Radši počkáme, až bude možné si to normálně užít.“

Omezená kapacita je problém

Složité podmínky pro pořádání akcí totiž organizátorům komplikují život. S vystupujícími se musejí domlouvat na snižování honorářů a mnohdy těžko hledají sponzory, kteří jsou vzhledem k současné situaci opatrní. Limituje je také omezená kapacita.

Například v Březnici museli oželet Rockový festiválek piva. Vzhledem k omezením o povinných rozestupech by mohli do areálu pustit nanejvýš 200 lidí, což by bylo finančně na hraně, uvedl Ivo Kolář z pořádajícího spolku TJ Sokol Březnice. Akci nakonec zrušil i kvůli tomu, aby nemusel řešit ukázněnost a dodržování nařízení návštěvníků.

„Děláme to všichni v rámci Sokola ve svém volném čase a nemáme zájem řešit nějaké přestupky s policií,“ naznačil Kolář.

Ani zmírnění podmínek však nezachrání velké festivaly, jako jsou Masters of Rock, Holešovská Regata či Vizovické Trnkobraní, které se přesunuly na příští rok.

Naopak menší akce zareagovaly operativně. Kulturně-hudební festival Slovácké léto, jenž se koná v Uherském Hradišti od 3. do 12. července, přesunul hudební program z Masarykova náměstí do prostoru takzvané Slovácké dědiny pod tribunou fotbalového stadionu.

„To místo je ideální, uzavřené, a tak budeme moct hlídat počty návštěvníků,“ naznačil hlavní organizátor festivalu Marek Pochylý.

V Hradišti jednotlivé dny vystoupí Tabák Kabát revival, Iné Kafe, Lehkej Pokondr Romana Ondráčka, Fleret, Pokáč, Mňága a Ždorp, Alkehol, UDG nebo Hradišťan & Jiří Pavlica. Nově se bude platit symbolické vstupné.