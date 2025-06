Lážo Plážo Fest

V Otrokovicích se tento pátek a sobotu koná festival Lážo Plážo Fest, uskuteční se v rekreační oblasti Štěrkoviště. Jeho soupiska nabídne Kryštof, Rybičky 48, Jelen, Tři sestry, Mig 21, Harlej, Trautenberk nebo Sofian Medjmedj. Návštěvníky čeká také nová zóna s občerstvením, více míst na parkování nebo možnost jít si zaplavat. Vylepšený je také celý areál na Štěrkovišti.

Holešovská Regata

Ve dnech 20. a 21. června zahrady zámeckého parku v Holešově nabídnou 13. ročník rodinného open air festivalu Holešovská Regata. V pátek se koná rockový večírek, vystoupí Pražský výběr, Tři sestry a revival AC/CZ. V sobotu, která je hlavním festivalovým dnem, zahrají Xindl X, Wohnout, Michal Hrůza, Adam Mišík a na závěr bude galakoncert Ewy Farne zakončený ohňostrojem. Program čítá také talk show 7 pádů Honzy Dědka, soutěž netradičních plavidel nebo závod v přejezdu lávky na kole. Zahradu letos ozdobí sochy ze staroměstské Kovozoo.

Valašský špalíček

Ve dnech 18. až 21. června ožije areál zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí 43. ročníkem festivalu Valašský špalíček – tradičního folk blues beat festivalu. Na hlavní scéně vystoupí slavný producent britského blues Mike Vernon & Cat Squirrel, Kaz Hawkins, LeBurn Maddox Band a další. Z domácích interpretů dorazí Radůza, Luboš Pospíšil & 5P, Robert Křesťan & Druhá tráva, Václav Neckář & přátelé a další. Festival doplňují dvě výstavy v zámku Žerotínů.

Zlín žije

Krajské město počtvrté hostí multižánrový festival Zlín žije, letos v termínu 27. až 29. června. Nabídne pět scén a na koncerty i další akce je vstup zdarma. Hudebně-výtvarný projekt Universal Underground se představí v doprovodu orchestru Filharmonie Bohuslava Martinů. Vystoupí také Dan Bárta, zpěvačka Barbora Poláková či skupiny Flamengo Reunion Session a The Stylists. Hlavní hvězdy zahrají u zámku, park vedle hospůdky Pod Lípou bude patřit rockovým a undergroundovým kapelám.

Karpaty Fest

Zámecký park u Zámku Wichterle ve Slavičíně přivítá od 27. do 29. června přehlídku Karpaty Fest, která láká na tři dny hudby a tři pódia. V pátek zahrají Wohnout, Dymytry či Panoptiko a v sobotu Kryštof, Richard Müller, Harlej, Prago Union či Street69. V neděli je program určený především rodinám a vstup je výrazně zlevněný, zahrají Adam Mišík a Mňága a Žďorp. Připravené budou také dětské atrakce.

Slovácké léto

Osmnáctý ročník sportovně-kulturního festivalu Slovácké léto se uskuteční od 4. do 13. července a jeho hudební program se koná na uherskohradišťském Masarykově náměstí. Úvodní koncert kapely Queenie, KISS Forever Bandu a Tabáku, což je Kabát revival, je zpoplatněný, další vystoupení už jsou zdarma. Na Slovácko postupně přijedou David Koller Band, Argema, Iné Kafe, Vypsaná Fixa, Mňága a Žďorp, Alkehol, Tomáš Klus, Desmod a Reflexy.

Masters of Rock

Areál vizovické likérky bude od 10. do 13. července dějištěm 21. ročníku Masters of Rock, na který dorazí kolem dvaceti tisíc fanoušků. Hlavní hvězdou vyhlášené přehlídky tvrdé rockové a metalové hudby bude frontman skupiny Rammstein Till Lindemann, který přiveze svůj sólový projekt. Do Vizovic zamíří také Powerwolf, HammerFall, Apocalyptica, The HU, Lita Ford, Soulfly, Floor Jansen, Korpiklaani, Pain a další zahraniční kapely. Domácí skupiny se představí na druhé stage.

19. ročník metalového festivalu Masters Of Rock ve Vizovicích (červenec 2023).

Pod Přehradou

Ludkovice na Zlínsku letos poprvé ožijí hudebním festivalem Pod Přehradou, který je naplánovaný od 18. do 19. července v areálu Pod Přehradou. Dvoudenní událost slibuje rock, pop, folk a další žánry. V pátek zahájí program Niemandi a poté zahrají hlavní hvězdy festivalu, kapely Turbo a Křídla. V sobotu se představí lidovka Hradčovjanka, folkově rockový Pajtáš, Tři Buzuki, písničkář Ivo Jahelka a festival zakončí Rocksoar.

Letní filmová škola

Uherskohradišťská přehlídka filmů, která připadá na termín 25. až 31. července, tradičně zve na doprovodný program čítající také hudební koncerty. Letos to budou následující: na Kolejním nádvoří zahraje legendární český blues-rockový matador Michal Prokop s kapelou Framus Five, originální skupina DVA, britský kytarista Rufus Miller známý spoluprací se Stingem nebo multi-žánrová kapela N.O.H.A. V Klubu Mír vystoupí písničkář Mat 213 a Schola Gregoriana Pragensis & Jiří Bárta se představí v kostele sv. Františka Xaverského.

Starý dobrý western

Už po pětadvacáté se louky u přehrady Bystřička na Vsetínsku rozezní zvukem banja, kytar a poctivého country. Festival Starý dobrý western láká fanoušky westernové atmosféry od 1. do 3. srpna a na dvou scénách nabídne legendy české country, bluegrassu i trampské muziky. Dorazí Věra Martinová, Petr Kocman, Gympleři nebo mladé naděje žánru, chybět nebude ani stylově zaměřený doprovodný program.

Vizovické Trnkobraní

Návrat ke kořenům hlásí traadiční vizovický festival, který program prodlužuje na tři dny od 22. do 24. srpna a nabídne více prostoru pro rodinnou zábavu i kulturní zážitky. Páteční zahájení obstarají skupiny jako O5 a Radeček, MIG 21, Horizont či Kosovci, v sobotu se v likérce objeví Queenie, Michal Hrůza, Kamil Střihavka, Děda Mládek Illegal Band a další. Neděle bude otevřená rodinám s volným vstupem, zve na soutěž v pojídání švestkových knedlíků či vystoupení Lucie Redlové & Garde a Fleretu se Zuzanou Šulákovou.

