Svoz odpadů ve Zlínském kraji zdraží. Města zvednou ceny o stovky korun

„Změna je potřebná. Poplatek za odpadové hospodářství nebyl upravován od roku 2010, a to přes neustále rostoucí náklady spojené s provozem systému,“ vysvětlila uherskohradišťská místostarostka Marcela Čechová.

Ve Valašském Meziříčí lidé zaplatí místo dosavadních 490 korun rovných 600. Původně to mělo být 660 a od dalšího roku už 780 korun, zastupitelé ale razantní navýšení odmítli.

„Jedná se o kompromis, který zohledňuje nejen stále rostoucí výdaje za odpadové hospodářství, ale zejména dopad na rozpočty domácností v našem městě,“ konstatoval starosta Robert Stržínek.

Otrokovice zvýší poplatek za svoz odpadu po osmnácti letech, příští rok bude místo 480 stát 720 korun. „Vlivem zvyšujících se cen za skládkování se zvyšují i náklady na provoz celého systému, který představuje čím dál vyšší zásah do městského rozpočtu,“ doplnila také starostka Hana Večerková.

„Zároveň je zapotřebí se připravit na rok 2030, kdy skončí skládkování odpadu a logicky tím vzrostou náklady na jeho likvidaci. Poplatek proto není konečný,“ upozornil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Nedaleký Uherský Brod má v současnosti poplatek za odpad 660 korun, náklady na příští rok mu vychází na 914 korun. „O výši ceny budeme teprve jednat i na schůzi rady města,“ naznačil místostarosta Ladislav Kryštof.

Podobně budou zvýšení zvažovat zastupitelé Vsetína na svém říjnovém zasedání, nyní se tam platí 600 korun za osobu za rok. Naopak v Rožnově pod Radhoštěm se výše poplatku měnit nebude, zůstává 684 korun.

Vyšší částka je ve hře rovněž v Kroměříži, kde se už od roku 2004 platí 492 korun. Radnice na svoz a likvidaci odpadů letos doplatí 35 milionů korun, z poplatků má přitom jen 11,7 milionu.

Nejdražší je však skládkování směsného komunálního odpadu. „Domnívám se, že většina občanů by případné navýšení v řádu stokorun, což je například měsíční splátka placené televize či jedna návštěva v restauraci, ekonomicky unesla,“ řekl kroměřížský místostarosta Karel Holík.

Pomůže lepší třídění odpadu

Pro města ale ani zdražení svozu odpadu neznamená, že si finančně polepší. Jejich náklady se v příštím roce zvednou vlivem vládního balíčku a rozdílné sazby DPH, která se v tomto případě zvyšuje z 15 na 21 procent. Dražší bude i zákonný poplatek za uložení odpadu na skládce. V roce 2021 se za tunu platilo 800 korun, letos tisíc korun a v roce 2024 to má být 1 250 korun. K tomu se omezují druhy odpadu, které bude možné skládkovat.

Radnice tak nadále budou muset hradit velkou část nákladů na svoz odpadu ze svého rozpočtu. V Otrokovicích to letos byla zhruba polovina, v Meziříčí dokonce dvě třetiny celkové sumy.

Města se aspoň snaží lidem nabídnout, že mohou platbu rozložit do splátek. „U vícečlenných rodin může jednorázová úhrada poplatku způsobit těžkosti, proto bychom chtěli lidem nabídnout možnost platby ve splátkách s tím, že celý poplatek musí být uhrazen do konce května,“ přiblížila Večerková.

Někde mají i výjimky. Například v Hradišti neplatí děti do 18 let a senioři nad 70 let. V Kroměříži jsou od letoška od poplatků osvobozeny děti do šesti let, v Otrokovicích to platí delší dobu.

Samosprávy také apelují na obyvatele, aby byli důslední v třídění. Například rozbor na odpadovém dni v Kroměříži ukázal, že asi 60 procent odpadu z černých popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad bylo možné vytřídit.

„Možnost anonymního ukládání odpadů do větších kontejnerů zřejmě některé občany láká k tomu vyhodit igelitový pytel plný odpadu a nezabývat se tím, co s ním bude. Je jim jedno, že tím škodí životnímu prostředí,“ konstatoval tamější starosta Tomáš Opatrný. „Ale předpokládám, že jim už nebude jedno, že tím uškodí i vlastní peněžence, když budou muset za svoz a likvidaci odpadů platit mnohem více peněz.“

Krajský Zlín zvýšil roční poplatek za svoz odpadu z 600 korun na 900 korun už loni v prosinci. „Buď bychom snížili kvalitu služby, nebo bychom museli ubrat někde jinde,“ vysvětloval tehdy primátor Jiří Korec. „Nemůžeme mávnout proutkem s tím, že k nám najednou spadne deset milionů. Společnost to neufinancuje. Je to zdražení o korunu na den a zachováváme všechny slevy, které tam byly.“

19. září 2019