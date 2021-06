V Komni bude referendum i nové volby, obec rozhádala likvidace odpadů

Záměr na likvidaci odpadu za přispění katalytické mineralizace, jejž prosazuje starostka Jana Křižková a společnost Enotep, narazil na odpor místních, starostů okolních obcí i krajských politiků.

Pro obecní referendum se vyslovilo 220 z 560 obyvatel Komni a nejasnosti spojené s chystanou stavbou vedly k rezignaci tří ze sedmi členů zastupitelstva. K tomu, aby znovu získalo usnášeníschopnost a starostka splnila slib o vypsání referenda, chybí jeden zastupitel. Náhradníků bylo podle Křižkové několik, ale všichni její nabídku odmítli.

„O situaci budeme informovat ministerstvo vnitra i krajský úřad ve Zlíně. O termínu obecních voleb a referendu tak nebude rozhodovat zastupitelstvo, ale ministerstvo,“ oznámila starostka.



Současná situace v obci je podle ní vyústěním osobní zášti vůči ní a zastupitelstvu. Tvrdí, že skupina obyvatel využila chystaný projekt jako záminku k vyvolání předčasných voleb.

„Jsem stále přesvědčena, že projekt by dokázal vyřešit situaci s odpady ekologickou formou, a to nejen v naší obci,“ poznamenala Křižková.

Katalytická mineralizace, jež probíhá za nízkých teplot, naplňuje podle ní všechny nároky na ekologickou likvidaci odpadku. Nové energetické centrum by navíc mohlo přispět ke vzniku akvaponie, což je místo pro chov ryb a pěstování zeleniny bez půdy. Zařízení by také dokázalo zásobovat elektřinou a teplem místní školku, školu a možná i domov důchodců.

Obec potřebuje pro stavbu menší pozemek s rozlohou 12 krát 30 metrů, který našla v lokalitě Rasová. Pokud by lidé se stavbou v referendu souhlasili, zastupitelé by museli změnit územní plán. V současnosti je pozemek, na němž stojí opuštěný rodinný dům, vyčleněn pro zemědělskou a lesnickou výrobu.

„Zní to hezky, ale nemáme důkazy, že by něco takového někde fungovalo. Domníváme se navíc, že podobná stavba do srdce Bílých Karpat vůbec nepatří,“ shodují se starostové z okolních obcí Lopeník, Starý Hrozenkov, Vápenice, Vyškovec a Žítková.

Odpověď byla rychlá, ale nepřesvědčila

„Požádali jsme starostku Křižkovou na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o detailní vysvětlení záměru. Datovou schránkou přišla odpověď velmi rychle, ale není vůbec přesvědčivá,“ řekl za obce z Moravských Kopanic Milan Vaculík, starosta Starého Hrozenkova.

Samosprávám vadí, že záměr není podložen žádnou projektovou dokumentací. „Dokud neuvidíme projekt, nemáme se k čemu vyjadřovat,“ sdělil starosta Vyškovce Bohumil Hodulík.

Společnost Enotep, jež inovativní technologii představovala rovněž zástupcům obcí mikroregionu Východní Slovácko, argumentuje zpracováním znaleckých posudků vlivu na životní prostředí formou emisních měření. „To ovšem nestačí. Chybí jediná reference,“ reagoval poslanec a místostarosta Suché Lozi Petr Gazdík.

Hejtmanství, které bude mít konečné slovo při schvalovacím procesu, si nechá vypracovat vlastní posouzení. „Požádáme o posudek na vyhodnocení vlivu na životní prostředí EIA,“ shrnula náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Hana Ančincová.