Lídra trojkoalice pro sněmovní volby vyberou ve Zlínském kraji lidovci

Celostátní předsedové těchto tří stran už podepsali memorandum, že ve volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce budou kandidovat společně. Za cíl přitom mají volby vyhrát. Dohodu ještě mají posvětit stranické orgány, ale málokdo čeká, že by byly proti.

„Je to projekt, který dává smysl. Ve společnosti je poptávka po sjednocení opozice, nechceme tříštit síly,“ uvedla senátorka a šéfka lidovců ve Zlínském kraji Šárka Jelínková, která je i místopředsedkyní strany.

„Zvyšují se tím naše šance na volební úspěch,“ souhlasí regionální předseda ODS Stanislav Blaha.

Spojení je výhodné také pro TOP 09, která v posledních sněmovních volbách získala v kraji jen necelá tři procenta. „Nechtěli jsme kandidovat sami, a proto jsme přivítali, že vznikla tato koalice. Je lepší, že to bylo na celostátní úrovni, než aby se každá strana musela v regionu domlouvat sama,“ podotkl krajský předseda TOP 09 Vít Peštuka.

Už nyní je jasné, že pozice jedničky připadne lidovcům. „Je to pochopitelné, pro KDU-ČSL je to nejsilnější kraj. My zase budeme mít lídry jinde,“ poznamenal Blaha.

Hlavním adeptem je současný poslanec Ondřej Benešík, který byl lídrem už koalice lidovců a hnutí STAN v minulých volbách. „Pokud mě strana podpoří, budu chtít znovu kandidovat. A může to být i z prvního místa,“ konstatoval.

Obhájit pozici poslance bude chtít také Blaha, což se nelíbí části KDU-ČSL. Její krajský výbor už v polovině října přijal usnesení, že o spolupráci tří stran stojí, ale jen když nebude za ODS kandidovat právě Blaha.

KDU - ČSL Zlínský kraj (Facebook) Usnesení Krajského výboru KDU-ČSL Zlínského kraje



Krajský výbor KDU-ČSL ZK bere na vědomí politickou informaci a informaci o povolebních jednáních krajské předsedkyně Šárky Jelínkové.



Krajský výbor KDU-ČSL ZK podporuje jednání o vytvoření předvolební koalice KDU-ČSL, ODS a TOP09 pro sněmovní volby v roce 2021 za podmínky, že na společné kandidátce ve Zlínském kraji nebude kandidovat současný poslanec za ODS Stanislav Blaha.

Důvod? Podle lidovců při vyjednáváních po krajských volbách chtěl, aby se hejtman Jiří Čunek vzdal mandátu zastupitele. „Zmíněné usnesení stále platí, ale budeme se bavit, co dál,“ uvedla Jelínková.

Od krajských voleb navíc uplynul už více než měsíc a mnozí vlivní lidovci se snaží zmíněný spor uhladit.

„Rozumím, že povolební situace byla emotivní, ale neberme si ji jako rukojmí. Měli bychom se chovat jako profesionálové a nedovolit, aby Zlínský kraj nadřadil svoje partikulární zájmy nad ty celorepublikové,“ prohlásil Benešík.

Blaha námitky krajské KDU-ČSL odmítá a říká, že pouze upozorňoval na nevhodný politický styl hejtmana, kvůli němuž Čunek ztratil koaliční partnery. Složení mandátu mu nenavrhoval. „Se spoluprací s lidovci nemám problém, v Hradišti nám funguje bez problémů,“ řekl.

Volební zákon diskriminuje menší politické strany

Napětí mezi ODS a KDU–ČSL si všiml i Peštuka. „Po volbách jsou někdy zjitřené vztahy, ale věřím, že překonáme povolební krajské hašteření v podobě nesmyslných personálních ultimát druhým stranám,“ reagoval krajský předseda topky.

Pozitiva, která všechny partaje ve vzájemné spolupráci vidí, totiž výrazně převažují. Jednou z hlavních motivací byl volební zákon, který diskriminuje menší strany.

„V minulých sněmovních volbách jsme potřebovali na zisk jednoho poslaneckého mandátu 35 tisíc hlasů, zatímco hnutí ANO stačilo 19 tisíc. To je velký nepoměr a další vysvětlení, proč dává koalice smysl,“ zmínil Benešík.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 získaly ve Zlínském kraji ve volbách v roce 2017 celkem 24 procent hlasů. Teď věří, že si mohou polepšit. „Naše hlasy nejde sčítat matematicky, ale spoléháme na synergický efekt. Chceme přitáhnout i nerozhodnuté voliče a ty, kteří hledají alternativu k Babišově vládě,“ dodal Benešík.

Společnou kandidátku do sněmovních voleb plánují také Piráti a hnutí STAN. Starostové už si zájem o spolupráci odsouhlasili, celostátní hlasování Pirátů se bude konat od 20. do 23. listopadu.