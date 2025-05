Dřevořezba, pískované sklo i loutka. Filmové klapky lákají na festival

65. ročník Zlín Film Festivalu se blíží a v předstihu do města dorazily originálně ztvárněné filmové klapky. Letos se jich sešlo 124. K vidění jsou v obchodním centru Zlaté jablko na náměstí Míru a to až do 26. května. Poté se přestěhují do Kongresového centra a nakonec budou vydraženy a výtěžek poputuje studentům filmových škol a dalším mladým tvůrcům.