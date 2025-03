Spor o nákup areálu bývalých skláren. Opozice v Karolince podává rezignaci

Jednání už jsou v pokročilé fázi a radnice proto pořádá veřejné setkání s občany. Uskuteční se dnes od 16:30 hodin v místní ZUŠ.

„Po dvou měsících intenzivních jednání máme všechny údaje uceleny a jsme připraveni je smysluplně prezentovat veřejnosti. Proto jsme se rozhodli uspořádat veřejnou diskusi,“ uvedl starosta Richard Holiš.

„Naším cílem od počátku bylo najít způsoby, jak tento odkup realizovat, a neohrozit jiné již rozběhnuté a plánované záměry,“ dodal radní pro investice a rozvoj Vlastimil Rapant. „Náš přístup se nesl v duchu: nehledat důvody, proč to nejde, ale hledat způsoby, jak to udělat.“

Sklárny mají ve městě dlouholetou tradici, v roce 2020 zde však výroba skončila. Zbyl po ní areál s 37 tisíci metrů čtverečních, který tvoří asi polovinu centra města. A radnice je jeho odkupu nakloněna. Naopak u bytovky je otázkou její technický stav, a tak se může stát, že nadále zůstane ve vlastnictví Synotu.

„Pokud nákup schválíme, budeme mít kontrolu nad celým areálem,“ naznačil Holiš. „Chceme jej uchopit komplexně, aby to dávalo smysl a nevznikalo tam nic nahodile. Jednáme i s konkrétními investory, kteří by tam mohli působit.“

V minulosti město zmínilo společnosti Billa, Lidl či stavebniny.

Verdikt padne příští čtvrtek

Opoziční zastupitelka a bývalá starostka Marie Chovanečková navrhla, aby o nákupu rozhodlo referendum. Obává se totiž, že se Karolinka zadluží, bude muset zastavit svůj majetek a nebude mít na další investice a údržbu.

„Pro město je to tak zásadní krok, že by o něm nemělo rozhodovat pouze patnáct zastupitelů, ale hlavně přímo občané,“ je přesvědčena.

Vyzvala také radnici, aby zveřejnila kompletní náklady nejen za nákup, ale i demolici objektů a jejich následnou revitalizaci.

Podle Holiše by v případě areálu skláren šlo o dalších 60 milionů korun za „vyčištění“ a přípravu celého prostoru.

Zastupitelé o možném vyhlášení referenda rozhodnou příští týden ve čtvrtek, kdy také padne finální verdikt ohledně nákupu skláren a bytovky.

„U referenda je problém, že jeho uspořádání by bylo časově náročné. Mohlo by se stát, že se bude konat až na podzim a Synot na nás do té doby nepočká,“ vysvětlil Holiš. „Nyní od něj máme garantovaný termín, dokdy jsme exkluzivní partner pro jednání. Má ale i jiné zájemce.“

„Chceme vědět, jak kdo hlasuje“

Na zmíněné zastupitelstvo však dorazí jen část zvolených zastupitelů. Současná koalice má většinu osmi z patnácti mandátů a sedm členů opozice v těchto dnech podle Chovanečkové podává rezignaci.

„Problém je v tom, že hlasování na zastupitelstvu je anonymní a nikdo tak nebude vědět, kteří zastupitelé nákup odsouhlasili. Teď, když jich zbude osm, to bude jasné,“ uvedla. „Nechceme se podílet na zadlužení města a ohrožení dalších nutných investic.“

Exstarostka upozorňuje, že v regionu není tržní a kupní síla, aby tady mohly fungovat nové prodejny supermarketů.

„Lidl u nás chtěl stavět už dřív, ale odstoupil od toho právě z těchto důvodů,“ podotkla Chovanečková.

Karolinka má roční rozpočet necelých sto milionů korun, většina výdajů je ale povinných. Na investice tak jde jen menší část peněz. Podle radního Rapanta má nyní město na účtech asi 22 milionů korun a současné investiční akce nebudou případnou koupí areálu ohroženy.

„Ekonomický model bude občanům představen v pátek na setkání. Jako každá velká věc má samozřejmě i tento model rizika, ale snažili jsme se je minimalizovat,“ napsal Rapant na sociální síti.

Starosta Holiš pak zmínil možnost bezúročné půjčky ze Zlínského kraje či využití dotačních titulů. „Jednáme i s bankami a investory,“ poznamenal.

Rezignace opozičních zastupitelů je podle něj předčasná.

„Předběhli něco, co se ještě nestalo. Vyhlášení referenda bude součástí chystaného zastupitelstva, mohli se tam vyjádřit,“ vzkázal Holiš s tím, že anonymní hlasování je podle něj pozůstatek z dřívějška a měnit jej nehodlá. „Kdo dorazí na zastupitelstvo, má možnost vidět, jak jednotliví zastupitelé hlasují,“ dodal.