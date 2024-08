Řidiče ve Zlíně ohlídá více kamer. Budou na místech, kde překračují padesátku

Silniční úseky, kde chtějí ve Zlíně začít měřit rychlost, mají jedno společné: řidiči na nich ne vždy dodržují stanovený padesátikilometrový rychlostní limit.

„V centru města i v místních částech nás obyvatelé dlouhodobě žádají o zvýšení bezpečnosti na cestách, ať už vybudováním chodníků, nebo snížením rychlosti,“ zmínil primátor Jiří Korec. „Na úseky, které jsou vhodné a splňují požadavky policie, jsme se rozhodli umístit zařízení na měření rychlosti. Vnímáme to jako opatření pro zvýšení bezpečnosti,“ doplnil.

Radní schválili výběrové řízení na dodavatele dopravně bezpečnostního kamerového dopravního systému, který bude vybavený natolik kvalitní technikou, že dokáže přečíst i registrační značky motocyklů v obou směrech jízdy. Půjde o úsekové měření, což znamená, že kamery zachytí auto na jeho začátku a na konci. Zařízení pak vypočítá průměrnou rychlost.

Zde jsou místa, kde se objeví: třída Tomáše Bati ve směru od Vizovic do centra, ulice Sokolská, Březnická, Okružní, K Pasekám a silniční průjezd Loukami.

Pokud jde o třídu Tomáše Bati, dnes je tam v místě odbočky do ulice Díly měřená část zhruba 300 metrů. A jen ve směru do centra.

„Úsek se zhruba ztrojnásobí, jeho konec bude nově na úrovni restaurace Myslivna. Budeme měřit v obou jízdních pruzích směrem do Zlína s vysokým rozlišením, abychom zaznamenávali i motocykly,“ upřesnil ředitel zlínské městské policie Milan Kladníček.

„Na čtyřproudové komunikaci jsou přechody bez světelné signalizace a ještě bez ostrůvků, takže povolené podle starých norem. Proto chceme měření rozšířit na delší úsek,“ zdůraznil Korec.

V Březnické ulici bude v obou směrech měřena rychlost v části od zimního stadionu ke křižovatce s Mostní ulicí. Dříve tady bylo starší kamerové zařízení, ale při nedávné rekonstrukci ulice i s křižovatkou bylo sundáno. A zpět se nevrátilo.

Atrapu nahradí skutečné měřící zařízení

V Sokolské ulici si možná řidiči dosud mysleli, že jsou kamery. Šlo však pouze o kamufláž, atrapu skutečného zařízení, které se tam ale objeví. A to ve směru z centra od sportoviště na Sokolovně po odbočku do ulice 2. května.

Řidiči jezdí rychle také na sídliště Jižní Svahy a zpět. Dnes se měří rychlost v jednom pruhu v každém směru, a to v ulici K Pasekám přibližně od zastávky Pod Babou po odbočku k poště v Okružní ulici. Nově to bude ve všech pruzích a kamery navíc přibudou o pár set metrů dál v ulici K Pasekám, z níž se Okružní odděluje.

Posledním místem budou Louky, kde kamery změří rychlost autům projíždějícím touto místní částí Zlína. Tady byla dosud jen kamufláž.

„Víme, že v místních částech dochází velmi často k porušení předpisů. A když je možnost, chceme tuto část zklidnit,“ podotkl Kladníček. „Nový systém umí zaznamenat a rozpoznat až 95 procent registračních značek rychle jedoucích vozidel. Naším cílem je zvýšit bezpečnost i plynulost jízdy a snížit emise a hluk.“

Přibyly radary, ubyly přestupky

Pokud vše půjde dobře, zařízení by měla začít fungovat v polovině letošního prosince. Město už od loňska měří rychlost na Kudlově a v Salaši, kde se to osvědčilo. Kamery zaregistrovaly na Kudlově ve směru od centra za prvních šest letošních měsíců 111 přestupků, v opačném směru 89. Loni to bylo v obou směrech celkem 552.

„Počty přestupků klesly o více než polovinu, z čehož lze vyvozovat, že si řidiči dávají pozor,“ míní Kladníček. Na Salaši je podle něho pokles ještě větší.

Město plánuje v příštím roce umístit kamery také v Kostelci v ulicích Lešenská a Zlínská, jimiž lidé jezdívají do zoologické zahrady. Dále také v horní části Okružní ulice na Jižních Svazích.

„Byť jsou tam podchody, lidé jimi nechodí. Jezdí se tam rychle a hlučně, zvlášť vozidla se silnějšími motory. V tomto smyslu máme od lidí opakované stížnosti,“ poznamenal na adresu Okružní ulice Kladníček.

Dnes jsou ve Zlíně kamery na třídě Tomáše Bati v místě Podhoří a na Dílech a na Jižních Svazích.

Město za účelem zklidnění dopravy uvažuje také o třicítkových nebo obytných zónách, kde je maximální povolená rychlost jenom 20 kilometrů za hodinu. V případě třicítkových zón by tam muselo začít měřit, nebo umístit na cesty příčné prahy, což by se podle Korce možná nelíbilo tamním obyvatelům.

„Příčné prahy lidé nechtějí před svými domy, bývá problém ho někam umístit. Takže toto aktuální není,“ naznačil Korec. „V některých lokalitách by nám dávaly smysl obytné zóny. Druhá věc ale je, což občané neslyší rádi, že auta, která tam jezdí rychle, jsou lidí, kteří tam bydlí,“ zmínil.

Obytné zóny by se nicméně mohly v budoucnu objevit ve čtvrtích baťovských domků i v některých částech Jižních Svahů.

Rychlá jízda trápí i jiná města

Rychlou jízdu řeší i v jiných městech. V Rožnově pod Radhoštěm od tohoto týdne začali měřit v části Tylovice. Je to pátý radar ve městě.

„Řidiči budou na měření rychlosti upozorněni při vjezdu do města dopravním značením. Snažíme se o zpomalení provozu v místech, která jsou dopravně zatížená,“ uvedl starosta Rožnova Jan Kučera.

Podle něho provoz v Tylovicích vzrostl v posledních letech několikanásobně. „Když provedeme měření před zavedením radaru, 40 až 50 procent řidičů překračuje v obci šedesátku. Po několika měsících od zavedení číslo klesá na půl procenta,“ nastínil starosta.

Ve Vsetíně jsou zatím tři místa s kamerami, jedna je například na hlavním příjezdu od Zlína, druhá na silnici protínající město k Valašskému Meziříčí. „Na všech místech došlo ke zklidnění dopravy a snížení rychlosti projíždějících vozidel,“ potvrdila mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

V Kroměříži je osm pouze informačních měřicích míst, letos by se mohlo objevit další v části Trávník.

„Strážníci se zaměřují na problematická místa, kde informativní měřiče rychlosti ukazují, že řidiči zde rychlost překračují. Kontrolují tak vjezdy a výjezdy do města, hlavní ulice, ale i komunikace u škol a na sídlištích, kde kvůli vysoké rychlosti vozidel vzniká největší nebezpečí zranění chodců,“ uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Uherské Hradiště dnes nemá žádné kamery na měření rychlosti, ale uvažuje o tom, že si je pořídí. Mohly by být na obchvatu u Míkovic a v ulicích Sokolovská a 1. máje.

27. února 2019