Zlín se ptá lidí, co chtějí místo zbouraného torza na sídlišti Jižní Svahy

Odkaz na dotazník je na webových stránkách Kanceláře architekta města Zlína. Lidé tam najdou jedenáct bodů. Klíčový se týká toho, co jim na sídlišti chybí a měla by to obsahovat nová výstavba. V nabídce odpovědí jsou cenově dostupné byty, obchody, kanceláře, lékařské a zubní ordinace i místo pro kulturu či sport.

Na mapě je vymezena plocha po torzu i přilehlý areál s benzinovou stanicí a dvěma supermarkety. Ty by však měly zůstat dál na místě. „Jedná se o vysoce ceněné a dodnes oblíbené sídliště se zdařilým urbanistickým řešením, množstvím zeleně a kvalitní bytovou výstavbou,“ zmínil primátor Jiří Korec (ANO).

Cílem je vytvořit lokální městské centrum

Připomněl, že původní projekt při výstavbě druhé etapy sídliště mezi lety 1980 a 1990 zahrnoval v tomto místě služby, budovy občanské vybavenosti i sportoviště. Postupně tam mělo být také centrální náměstí „My na tento záměr chceme navázat, protože tyto služby na Jižních Svazích stále chybí,“ uvedl Korec.

Cílem soutěže je navrhnout zástavbu, která vytvoří lokální městské centrum, v němž by mělo být to, co na Jižních Svazích schází. Výsledky mají být známé začátkem příštího roku. Soutěž bude buď otevřená, nebo radnice osloví jen některé architektonické kanceláře.

„Smysluplně vyřešit toto území je jedna z našich hlavních priorit,“ zmínil náměstek primátora Pavel Brada, který se stará o rozvojové plochy města. Podle něho by to neměl být jeden velký objekt, ale spíše více relativně menších. Termín výstavby ještě není známý.

Radnice betonové torzo odstranila v roce 2016. Pak místo něho vytvořila jako provizorium discgolfové hřiště a parkoviště.

Město připravuje také proměnu přilehlého Šmoulího města. Jeho přízemní objekty, v nichž jsou hlavně restaurace, půjdou k zemi. Místo nich vyroste větší objekt z červených modulů, který má mít pestrou náplň: od služeb přes odpočinek až po kulturu. Investorem je firma Koma Modular.