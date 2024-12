Zlín řeší, co s prostorem po torzu na Jižních Svazích. Osloví architekty

Koalice v čele s ANO chtěla vyřešit prostor po betonovém torzu obchodního centra na sídlišti Jižní Svahy už v minulém volebním období. Nakonec se k tomu ale nedostala. Teď připravuje podklady pro to, aby se situace na největším zlínském sídlišti změnila.

Vypíše soutěž, která odpoví na otázku, co nového by mělo mezi panelovými domy vzniknout. Už teď je jasné, že půjde o mix funkcí: od bydlení přes veřejné prostranství, služby až třeba po domov pro seniory. Termín výstavby je zatím otevřený. O podobě soutěže nemá město ještě úplně jasno, ale chtělo by ji vypsat v první polovině příštího roku.

„Činíme patřičné kroky, městská rada už schválila zadání soutěže. Smysluplně vyřešit toto území je jedna z našich hlavních priorit,“ zmínil náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který se stará o rozvojové plochy města.

Podle něho jsou ve hře dva druhy soutěže: buď otevřená klasická, nebo jen užší, v jejímž rámci by radnice oslovila tři čtyři vybrané ateliéry, které jí předloží své návrhy. Tento způsob by mohl být rychlejší a mohl by přinést také lepší výsledek.

„Do klasické soutěže se můžou přihlásit i začátečníci a některé dobré ateliéry se do ní naopak nepřihlásí, protože mají hodně práce a je to pro ně riziko, neboť nemají zaručenou ani minimální úhradu,“ předestřel Brada. „U vybrané soutěže vědí, že jsou v předvýběru a dostanou alespoň zaplaceny náklady,“ doplnil.

Obyvatele sídliště, kde žije přes 25 tisíc lidí, bude ale především zajímat, co na místě vznikne a kdy. Výsledky soutěže, o nichž rozhodne porota složená z odborníků i politiků, budou známé příští rok.

Místo pro něco, co na sídlišti schází

Podle ředitele Kanceláře architekta města Zlína Jindřicha Nového by mělo na Jižních Svazích vzniknout něco, co tam schází.

„Nová zástavba by měla mít více městský charakter a mělo by jít o mix funkcí, tedy o to, co postrádá modernistické sídliště. Stále s důrazem na městskou zeleň,“ nastínil Nový.

Jde o byty, služby, veřejná prostranství, sportoviště a podle Brady i domov pro seniory.

„Populace stárne a za deset patnáct let to bude velký problém. Musíme chystat péči o seniory a tady by to dávalo smysl. Je to nejvhodnější místo v rámci našich lokalit pro tento účel,“ míní Brada.

Město chystá ještě zástavbu pod sportovní halou, kde mají být kromě bytů také sídla firem anebo sportoviště. V lokalitě Boněcký rybník v Přílukách plánuje pouze bytovky. „Jižní Svahy by měly mít své centrum s veřejnými službami, sportovišti, kulturním a společenským zázemím,“ souhlasí opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Kdy se začne stavět? Zatím není jasno

Podle Brady by to ale neměl být jeden velký objekt, jakým byl původní nedostavěný betonový obchodní dům. Spíše více relativně menších.

„Jsem příznivcem toho, aby tam bylo více subjektů. Parcely jim rozdělíme na logické úseky a budou moci stavět separátně,“ uvažuje Brada. „Ale může se stát, že přijde velký investor a postaví to všechno,“ připustil.

Pokud jde o termín případné výstavby na ploše po torzu, není známý ještě ani přibližně. „Je to předčasné,“ poznamenal Brada.

Každopádně by ale měly na výsledek soutěže navazovat další kroky, takže se bude podrobněji rozpracovávat vítězný návrh.

Radnice nevzhledné betonové torzo, které na Jižních Svazích vyrostlo v 90. letech minulého století, odstranila v roce 2016. Pak na rozlehlé ploše vytvořila discgolfové hřiště a parkoviště. To je pouze provizorní řešení.

Tuto část Jižních Svahů ale čeká v budoucna ještě větší proměna. Radnice vypsala soutěž také na proměnu sousedního Šmoulího města, což jsou nízkopodlažní provozovny, převážně restaurace. V roce 2026 by ho měl nahradit větší objekt z červených modulů, který zdejším obyvatelům nabídne více možností vyžití. Kromě restaurace, bistra, kavárny i vzdělávací centrum, hlídání dětí a různé společenské aktivity. Postaví ho společnost Koma Modular.

„Bude tam i programový tým. Koncept je velmi povedený, náplň je skvělá a jedinečná na celé Moravě,“ je přesvědčený Brada.