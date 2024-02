Do proměny Šmoulího města mají promluvit i místní. Zlín zvažuje jak na to

Investor může opravit stávající stavby, nebo postavit nové. Výsledek bude známý v květnu. Proti jsou stávající provozovatelé, kteří sepsali petici a poslali vlastní návrh na přestavbu i žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Zastupitelé to vzali na vědomí.

„Souhlasíme s návrhem rady, přesto bych ji chtěl požádat o jednu věc,“ řekl opoziční zastupitel Pavel Sekula (SPD). „Tato věc se týká výlučně Jižních Svahů a mám pocit, že by měly být brány ohledy na to, co tam lidem schází a co je pro ně žádoucí,“ řekl.

Přiznal, že nezná přesný způsob, jak toho docílit. Navrhl pouze, že by se lidé například mohli vyjádřit k nejlepším třem nabídkám, které vybere komise složená z politiků i úředníků města.

Primátor Jiří Korec (ANO) sdělil, že rada zvažovala jako možnost doporučující stanovisko obyvatel. Vyjádřil ale i pochybnosti. „Když se bavíme pouze o klikání na internetu, tak to bývá značně zavádějící. Pokud nenajdeme mechanismus, který bude dávat logiku, tak získáme jen scestné informace,“ podotkl Korec.

Kancelář architekta města Zlína loni vypsala anketu při chystané proměně sadu Svobody a výsledky pak zapracovala do zadání soutěže. S veřejností spolupracovala také při přípravě regenerace obytné čtvrti Obeciny. „Dokážu si představit, že zapojíme občany i do příprav Šmoulího města,“ naznačil náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má na starosti majetek města.

Na jednání zastupitelstva vystoupil předseda spolku Šmoulí město Zlín Tomáš Pantlík, který přístup města kritizoval. „Investorskou soutěž vnímáme jako nefér krok, který nerespektuje stávající vlastníky, kteří chtějí investovat vlastní prostředky a čas do svých nemovitostí. A to v koordinaci s městem,“ prohlásil Pantlík. „Bohužel investorská soutěž od začátku působí jako něco připraveného pro již vybraného jedince,“ pokračoval.

V této souvislosti zmínil firmy Koma Modular a Cream. „Připadá nám nelogické bourat stávající stavby a ničit podnikání desítkám subjektů jen proto, aby vyhrál jeden vyvolený, který zde postaví to samé a bude zde nabízet ty samé služby,“ řekl Pantlík.

„Nebudu se vyjadřovat ke všemu, co tady zaznělo, jsou to trochu překroucené věci,“ reagoval na něj Korec.

Upozornil, že město mohlo dát provozovatelům ze svých pozemků hned výpovědi, ale neudělalo to. Naopak vypsalo soutěž, kde je možná i rekonstrukce stávajících objektů, aby se do ní mohli podnikatelé ze Šmoulího města přihlásit. Podle Pantlíka jim to ale podmínky soutěže neumožní, zejména kvůli daným termínům.

„Chápeme postoj provozovatelů služeb a rozumíme i jejich obavě o budoucnost jejich podnikání, je ale třeba v tomto případě respektovat právo vlastníka pozemku,“ řekl opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21). „Jsme však stejně jako místní občané zvědaví na výsledek soutěže. Při vyhodnocení jejího výsledku by určitě neměli chybět,“ dodal.