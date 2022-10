Zlín má nový biotop uprostřed sídliště, aby sloužil, musí zůstat čistý

„Jeho nejdůležitější funkce je rekreační, bude ale také mít velký vliv na zadržování vody v krajině,“ uvedl končící náměstek primátora Bedřich Landsfeld.

Poslouží také k zalévání zeleně během léta. „Nechceme, aby nám voda utíkala kanalizací do řeky, ale aby zůstala tady a v létě napomohla ochlazení klimatu,“ řekl Landsfeld.

V jezírku nejsou vysázené žádné ryby. „Mělo by být samočistící, takže to nebude třeba,“ poznamenal náměstek. „Připouštíme to maximálně, kdyby praxe ukázala, že se tady hodně množí komáři a bylo by třeba je redukovat. To bychom neradi dělali chemicky, ale spíše biologicky. Je to však spíše hudba budoucnosti.“

Vodní biotop není určený ke koupání lidí ani psů. „Abychom dosáhli co nejčistší vody, je nutno tento uzavřený ekosystém ochránit před vstupem návštěvníků a zvířat do vodní hladiny. Proto bychom chtěli požádat návštěvníky, aby nekrmili živočichy, nevhazovali předměty a ani jinak neznečišťovali vodu a její okolí,“ vzkázala zahradní architektka odboru městské zeleně Zuzana Hegmonová.

Kromě jezírka vznikly také pěšiny ze štěrkového trávníku a vyhlídková lávka, na místě je vysázená nová zeleň a atypické lavičky či dřevěná lehátka. V horní části je nové hřiště na pétanque, které si vybrali obyvatelé města v rámci akce Tvoříme Zlín. Práce vyšly na 29 milionů korun, dotace činila 10 milionů.

„Podoba Centrálního parku je tak hotová. Chybí už jen dokončit proměnu místa po bývalém torzu obchodního centra,“ podotkl primátor Jiří Korec. „Za mě by tam mohlo vzniknout komunitní a kulturní centrum, které tady stále chybí.“

Podobný projekt, jako je biotop na Jižních Svazích, vzniká v místní části Příluky, hotový má být příští rok. Bývalé pole tam nahradí luční park s vodním prvkem. Zásobovat jej bude spodní voda, případně přítok potoka.