Připomínky cestujících zabraly. Zlínský dopravní podnik upravil jízdní řády

  8:54,  aktualizováno  8:54
Od začátku října pojedou vybrané spoje městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích podle upravených jízdních řádů. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) tím reaguje na podněty a připomínky cestujících a zástupců místních částí města Zlína.
Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati, Zlín. Městské divadlo Zlín. MHD...
Další 2 fotografie v galerii

Křižovatka ulic Dlouhá a třída Tomáše Bati, Zlín. Městské divadlo Zlín. MHD DSZO (červen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Na lince 7 bude večerní spoj na Jižní Svahy s odjezdem ve 22.36 nově jezdit o dvě minuty později kvůli přestupu cestujících z linky N, která přijíždí v tento čas z Otrokovic.

Na lince N přibude nad ránem jeden spoj. Dopravce také upraví odjezdy spojů z Jižních Svahů i spojů odjíždějících z otrokovického nádraží směr Zlín.

Garantované přestupní vazby mezi linkami N na zastávce Školní a Náměstí Míru jsou nově označeny v zastávkovém jízdním řádu symbolem s poznámkou přestup mezi linkami N.

Noční linky MHD ve Zlíně změnily označení. Nahradil je samostatný spoj N

Na lince 31 jsou upraveny především večerní spoje z centra města do okrajové místní části Jaroslavice. „Změnou taky prošly ranní spoje, kdy jsme vyhověli dlouhodobé připomínce obyvatel Jaroslavic a upravili jsme spoj s odjezdem v 7.40, který bude nově odjíždět v 7.25 tak, aby stihl odvézt školáky do škol a pracující do jejich zaměstnání,“ uvedl mluvčí DSZO Zdeněk Dvořák.

U linky 32 přidal dopravní podnik nová spojení z lokality Maják do centra města, která místním lidem doposud chyběla.

Ve zlínské MHD platí už 40 procent cestujících elektronicky. Zájem roste

„Dále byly upraveny ranní odjezdy tří školních spojů z Kudlova na základě domluvy se spádovou školou na Školní ulici tak, aby se interval mezi jednotlivými spoji prodloužil z deseti na 15 minut,“ doplnil mluvčí.

Děti tak budou, po dohodě s vedením školy, stíhat začátky vyučování.

Upravené jízdní řády budou platit do konce srpna příštího roku.

Autor:
Vstoupit do diskuse