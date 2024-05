Distributor smrtícího alkoholu z metanolové kauzy byl podmínečně propuštěn

Česká televize, která s informací přišla jako první, Vaculu kontaktovala v jedné z vesnic na Zlínsku, datum propuštění neuvedla.

„Já se tím dodneška trápím,“ řekl televizi Vacula. Dodal, že kdyby šel vrátit čas, tak ho stoprocentně vrátí.

Vacula byl jedním z trojice hlavních aktérů takzvané metanolové aféry. Ta začala 3. září 2012. Po požití jedovatého alkoholu postupně zemřelo 49 lidí, uvádí poslední policejní zpráva.

V hlavní větvi kauzy metanol bylo v lednu 2014 obžalováno 31 lidí. Podle původního verdiktu soudu se Vacula postaral o distribuci 10 tisíc litrů otrávené směsi tvořené metanolem a etanolem mezi další odběratele. Jako jediný při vyšetřování spolupracoval a jako jediný také přijal trest stanovený krajským soudem.

Vacula, který pomohl případ objasnit, byl rozsudkem z května 2014 odsouzen za obecné ohrožení na patnáct let vězení. Ve vazbě byl od září 2012 do července 2014 a následně ve výkonu trestu odnětí svobody, takže celkem měl vykonáno přes 11 let trestu.

Svůj trest přijal, později však žádal o obnovu procesu s tím, že má nové důkazy. Se svým advokátem tvrdil, že zpětně zkoumali situaci a ne všichni poškození utrpěli kvůli jeho jednání.

„Mapovali jsme celou situaci a máme za to, že minimálně u 89 poškozených, z toho 32 úmrtí, nedošlo k poškození zdraví v důsledku jednání mého klienta,“ poznamenal v roce 2018 Vaculův obhájce Tomáš Gurecký.

Soud však Vaculovu žádost odmítl. „V rámci trestního řízení bylo provedeno velmi rozsáhlé dokazování, výslechy svědků, posudky. Bylo jednoznačně prokázáno, že obžalovaný spáchal skutek tak, jak je uvedeno v pravomocném rozhodnutí soudu,“ uvedl tehdy soudce Radomír Koudela.

Další dva muži, Tomáš Křepela a Rudolf Fian, kteří jedovatou směs namíchali a přes Vaculu poslali do oběhu, dostali doživotí. Celou dobu se drželi tvrzení, že míchali směs určenou do ostřikovačů.

V rozsáhlém kauze za mřížemi skončila i řada prodejců otráveného alkoholu.