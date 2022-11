Primátor, který si nedělá nepřátele. Kariéra Jiřího Korce stoupá

Jiří Korec je především praktický a pragmatický politik, jehož kariéra i vliv rychle stoupají. V roce 2014 vstoupil do hnutí ANO, o dva roky později se stal náměstkem primátora, v roce 2018 nejmladším primátorem v historii města a nyní načíná druhé volební období v čele magistrátu.

Je mu teprve 36 let a může dosáhnout toho, co se v novodobé historii města podařilo pouze jeho předchůdci Miroslavu Adámkovi ze STAN, který byl primátorem dvě volební období.

Právě za jeho primátorování se stal Korec náměstkem, když nečekaně nahradil kolegu z ANO Dalibora Stříbného, který odstoupil kvůli skandálu s městským bytem.

„Na začátku působil nenápadně, ale teď už ví, co dělá. Město už má pod kůží,“ míní Adámek.

Schopnosti Korce nepodceňuje, ale současně tvrdí, že v jeho politickém úspěchu hraje velkou roli celostátní popularita hnutí ANO a jeho předsedy Andreje Babiše.

„Jsou tam i volební procenta, která jdou za jeho prací, ale osobně bych byl raději, kdyby je lidé v takových funkcích dostávali jenom za své zásluhy,“ řekl Adámek.

Faktem však je, že se Korec Babišem nezaštiťuje. Když ANO před čtyřmi lety v rámci kampaně věšelo billboardy, že „Zlín řeší přímo a hned a Jirka má číslo na můj mobil“, Korec pro MF DNES přiznal, že ho nemá. A sám se ani nepouští do ideologických floskulí či urážek proti „pětikoalici“ a „polistopadovému kartelu“ jako jeho stranický šéf.

Naopak. Své oponenty neuráží a jako by si od permanentní agresivní a konfrontační kampaně ANO trochu držel odstup. Možná i díky tomu letos svoji pozici obhájil a dovedl Babišovo hnutí ve Zlíně k historickému výsledku 32 procent. To je o třináct procent více než před čtyřmi lety.

Komunikace bez arogance

„Už v minulém volebním období prokázal, že může být primátorem. Nejen že věci prezentuje, ale také je i dělá a dotahuje do konce. To je vidět na tržišti Pod Kaštany, s nímž nebyl nikdo schopný mnoho let pohnout,“ zmínil poslanec a předseda okresní zlínské organizace ANO Marek Novák. „A jsou připravené další projekty. Všechno se nedá stihnout za jedno volební období,“ doplnil.

Korcovi se skutečně podařilo jeho osobním vstupem do sporu města s dvojicí majitelů prodejních buněk na tržišti patovou situaci odblokovat. Nakonec se tržiště otevře nejdříve v prosinci, ačkoliv to mělo být v říjnu. Ale i tak to může být příklad jeho ochoty bavit se s kýmkoliv bez arogance a nadutosti.

Budoucí pohled na tržiště Pod Kaštany z přilehlého parku v centru Zlína.

Angažoval se také v záměru města změnit průmyslovou zónu Rybníky na obytnou, což se tamním firmám nelíbí. Tady však spíše hasil požár, jehož vzplanutí mohl sám zabránit s ohledem na svůj post na radnici.

„Líbí se mi na něm, že bez nějakých velkých gest hledá řešení a sbírá zkušenosti,“ poznamenal hejtman a krajský předseda ANO Radim Holiš.

Hlasovala pro něj i opozice

Skutečnost, že se Korec chce většinou spíše dohodnout a pokud možno si nevyrábět odpůrce, dokazuje fakt, že na ustavujícím zastupitelstvu pro jeho zvolení hlasovala i část opozice: STAN a SPD.

„Za jeho působení se zvýšila slušnost, vstřícnost a jeho jednání bývá korektní. Pro město je to přijatelná varianta,“ domnívá se lídr SPD Pavel Sekula.

Teď by zástupci Okamurova hnutí měli být nově i v komisích zastupitelstva, což vedení města před čtyřmi lety odmítalo. „Je otevřený a přístupný našim námětům,“ chválí primátora Sekula. Jen členové opozičního hnutí Zlín 21 se buď zdrželi hlasování, nebo byli proti. Vyjadřovat se ke Korcově osobě však odmítli.

Zatímco jeho předchůdce Adámek o sobě říkal, že je moderátor, který debaty o problémech spíše řídí, Korec chce ovlivňovat i jejich řešení. Využívá přitom toho, že má tři vysokoškolské tituly: z podnikání a managementu v průmyslu, biomedicínského inženýrství a kybernetiky. „Je to analytický typ, který dokáže velmi dobře vyhodnotit situaci,“ míní Novák.

Na Korcovi vyzdvihuje i urputnost. Tuto schopnost mohl rozvíjet v době, kdy se věnoval sportovní gymnastice na reprezentační úrovni a trénoval pět hodin denně šest dní v týdnu.

Opozice však šéfovi radnice dlouhodobě vytýká to, co celé koalici, potažmo hnutí ANO: neplní sliby, které vysloví.

Plánovaná podoba náměstí Míru ve Zlíně (srpen 2022)

Před čtyřmi lety ANO v kampani slibovalo, že bude stavět městské byty a zajistí zelenou vlnu na semaforech ze Zlína do Otrokovic. Nic z toho se nestalo. Prodlužuje se i příprava velkých investic, jako je přestavba náměstí Míru či Velkého kina.

Neuhýbá před nepříjemnými tématy

Letos v kampani ANO opět slibovalo byty či dopravní investice. Trochu úsměvně přitom působily některé billboardy oznamující, že za Korcova působení ve městě se zavedla sdílená kola.

Podle Nováka má primátor rezervy právě v tom, jak si vytváří svůj mediální obraz. „Dává větší důraz na práci než na svoji veřejnou prezentaci, což ho může mediálně oslabovat,“ uvažuje Novák.

Chcete příklad? Když loni vstupovali hokejisté Zlína do extraligové sezony, Korec na úvodní tiskové konferenci vyhlásil, že „nemůžeme mít jiné cíle než vyhrát extraligu“. Myslel to sice motivačně a později vysvětloval, že sportovec přece chce vyhrát každý zápas, ale když pak Zlín sestoupil, na fanoušky tato slova mohla působit komicky.

Demonstrace zlínských fanoušků proti vedení hokejového klubu.

Zároveň ovšem platí, že v době, kdy vedení klubu řítícího se do pořádného sportovního průšvihu mlčelo, on jediný rozhovory neodmítal a kroky Zlína vysvětloval. Médiím i lidem na sociálních sítích, kde se na svém oficiálním profilu prezentuje spíše jako občan než politik, ukazuje fotky se synem nebo z víkendových výletů, ale diskutuje také o věcech spojených s radnicí.

A jsme opět u toho, že se Korec snaží věci vysvětlovat, hledat východiska. Spíš obrušovat hrany než spory eskalovat. Neuhýbá ani před nepříjemnými tématy. Byť by mu někdy možná slušela větší ráznost.

Spor o vánoční trhy

„Začíná mít více zkušeností i roků a je v politice dost dlouho na to, aby měl odvahu někdy lidem říci ne a neslíbit všechno,“ vzkázal Adámek. Podle něho není Korcův nízký věk nedostatkem, ale zkušenosti a sebejistota se dají získat pouze časem.

„Pokud potřebujete bouchnout do stolu a něco jasně říci, tak každá předcházející životní zkušenost vám dává větší jistotu v rozhodování. Takový věk je handicap pro každého voleného zástupce. Jirka není výjimkou,“ myslí si Holiš.

Sám ovšem pocítil, že Korec kuráž získává. Když na přelomu roku jako hejtman kvůli koronaviru chtěl zrušit zlínské vánoční trhy, Korec tento nápad odmítl. Mezi oběma politiky to potom jiskřilo.

Otázkou je, kam až může kariéra šestatřicetiletého politika směřovat s přibývajícím věkem. Stane se třeba poslancem, či zůstane v regionu a posune se ze Zlína o úroveň výš? „Dokážu si ho představit i na vrcholné pozici na kraji,“ dodal Holiš.

Je však otázkou, zda s případným koncem politické dráhy Andreje Babiše postupně nevyhasne i obliba celého jeho hnutí a s ním spojených politiků. Teď je proto na Korcovi, jak moc se dokáže oprostit od řečí o tom, že kdyby nekandidoval za ANO, tak by se primátorem nestal. Má na to minimálně nejbližší čtyři roky. A bude během nich zajímavé sledovat, zda či jak se jeho současný politický styl změní.