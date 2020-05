Moravan objednával prudké jedy, FBI ho nahlásila policii jako teroristu

„Muž je obžalovaný z teroristického útoku, kterého se měl dopustit tím, že si objednal prostřednictvím části internetu zvané darknet smrtelně nebezpečné látky. Množství, které si objednal, bylo schopné zabít stovky lidí,“ přiblížil žalobce Marek Vagai.

Tvrdí, že kdyby se do nebezpečného jednání třiatřicetiletého Miloslava H. z Uherskohradišťska nevložila americká FBI, došlo by možná k teroristickému útoku, na jehož následky by umíraly spousty lidí. Díky včasnému policejnímu zásahu nakonec nemohlo reálně dojít k ničemu, protože policie látky při jejich převozu vyměnila. Přesto soud případ řeší jako pokus o teroristický útok, za který pachateli hrozí pět až patnáct let vězení.

Muž je psychicky narušený, podle odborníků trpí jeho osobnost patologickými rysy, má nedostatek empatie a sklony k agresivitě. Propadal ale i depresím a vyhrožoval svým blízkým, že se zabije. Nadělal si také velké dluhy sázením na sportovní zápasy.

Trestného činu se podle obžaloby dopustil na přelomu let 2017 a 2018. A šlo to poměrně jednoduše: přes darknet, což je ilegální část webu, která funguje jako černý trh se zbraněmi, drogami, padělky peněz nebo nebezpečnými chemikáliemi, si objednal abrin a dimethylrtuť.

Abrin je vysoce toxická látka, která se získává z rostliny s názvem soterek obecný. Dimethylrtuť patří mezi nejsilnější neurotoxiny a smrtelná dávka pro dospělého člověka je 0,1 mililitru.

„Nemůžeme vyloučit ani potvrdit, že chtěl látky použít na nějaké masové akci. Teroristického činu se ale dopustil už tím, že si je objednal a nechal přepravovat běžnou přepravou,“ sdělil Vagai.

„Mohlo to narušit hospodářskou strukturu České republiky. Kdyby náhodu došlo k úniku látky na letišti, tak kromě smrti lidí to mohlo způsobit velkou paniku,“ upozornil.

Obhajoba tvrdí, že látky měl na spáchání sebevraždy

Americká FBI na nákup látek upozornila českou policii, která vystopovala trasu zásilky a ještě před doručením ji zadržela a vyměnila.

Už přepravované látky však nebyly ty původně objednané. Jen těžko lze podle Vagaie říci, zda je vyměnila FBI. Už do republiky zřejmě přiletěly neškodné tekutiny.

„My jsme to ale nevěděli. Jednali jsme tak, jako by to byly jedovaté látky. Dělali jsme celkem masivní bezpečnostní opatření, aby nedošlo k jejich úniku. Až po několika měsících se zjistilo, že to tyto látky nebyly,“ podotkl žalobce.

Když obžalovanému standardní přepravní společnost objednané ampule dodala, nevěděl, že mají jiný obsah. K jejich použití se dostat nemohl, protože ho zadržela policie.

Otázkou zůstává, na co si jedy zajišťoval. Jeho obhajoba stojí na tom, že chtěl spáchat sebevraždu. Podle žalobce si ale objednal takové množství nebezpečných látek, že je to nepravděpodobné a přiklání se k finančnímu motivu.

Jen spekulací je, zda peníze potřeboval na splácení dluhu ze sázení. Každopádně kvůli svému patologickému hraní dostal do problému své příbuzné, někteří z nich mají exekuce na domech či bytech.

Obžalovaný muž je ve momentálně vězení za únos. U soudu ve Zlíně v pondělí nebyl, protože požádal, aby se jednání konalo v jeho nepřítomnosti.

Vypovídala jeho matka, která pohnutě líčila své trápení s psychicky narušeným synem, který býval hospitalizovaný v léčebně v Kroměříži, odkud odcházel na revers.

„Nemoc se zhoršovala, musel brát léky. Počátek byl tak před třemi roky. Pak jsem se s ním nemohla domluvit, co vlastně chce. Volal mi z Brna, že se zabije, asi pětkrát vyhrožoval sebevraždou, že skočí pod vlak,“ vypověděla matka obžalovaného.

O tom, na co si jedovaté tekutiny kupoval, neměla podle svých slov tušení. „Když jsou ty látky tak hrozné, tak by se neměly dát objednat na internetu,“ podivila se bezmocně.