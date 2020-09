Na novou nemocnici Zlínský kraj nemá peníze, říká lídr Trikolóry Bernátek

Před čtyřmi lety kandidoval v krajských volbách za Starosty a Nezávislé, což vysvětluje tím, že vyhověl žádosti o podporu svého kolegy a tehdejšího zlínského primátora Miroslava Adámka. V letošních krajských volbách se Jaromír Bernátek postavil do čela koaliční kandidátky Trikolóra – Soukromníci – Nezávislí.

„Krajskou politiku jsem dosud spíše sledoval zpovzdálí, až v 52 letech jsem se poprvé stal členem nějakého hnutí,“ říká lékař, který dlouhá léta působil ve zlínské nemocnici a nyní je primářem v Kyjově.

Proč zrovna Trikolóra?

Do Trikolóry mě přivedli lidé, které jsem již dříve znal a kteří znali mě a věděli tak o mých názorech. Přečetl jsem si program hnutí a ztotožnil se s ním. Konvenují mi názory jako „chraňme normální svět“. V poslední době si totiž nepřipadám, že žiju v normálním světě, ať už jde o politickou pseudokorektnost, či dění kolem covidu-19, či Black Lives Matter.

Nedá se ale vaše kandidatura vnímat i jako reakce na to, že jste na jaře 2018 nuceně odešel z postu primáře ve Zlíně po změnách, které nastartovalo nové vedení nemocnice dosazené hejtmanem Jiřím Čunkem?

Oddělení nukleární medicíny, které jsem tehdy vedl, za mými zády a bez jakéhokoliv rozumného důvodu nový management sloučil s oddělením zobrazovacích metod. Způsob, jakým se to stalo, jsem bral nejen jako podraz, ale hlavně jako počátek konce oddělení, které jsem léta budoval. Protože jsem nechtěl být svědkem jeho úpadku, podal jsem výpověď. Moje obavy se pak bohužel vyplnily.

Jaromír Bernátek Lídr kandidátky Trikolora – Soukromníci – Nezávislí se narodil v roce 1967 ve Slavičíně. Vystudoval gymnázium v Uherském Brodě a poté Lékařskou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1994 nastoupil do krajské nemocnice ve Zlíně, kde poté působil jako lékař a v letech 2011–18 také jako primář oddělení nukleární medicíny. Od roku 2018 vede stejné oddělení v Nemocnici Kyjov. Je také předsedou zlínského Okresního sdružení České lékařské komory.

Každé vedení nemocnice si přece může vybrat, jak mají jednotlivá oddělení vypadat.

Nelíbilo se mi však ani to, jakým způsobem tento nový management vedl celou nemocnici. Také mnozí jiní kolegové primáři o tom mluvili nahlas a právě oni pak v nově vypsaných konkurzech na jejich místa „nečekaně“ neuspěli. Jestli chce někdo vnímat moji kandidaturu jako reakci na tyto události, je to jeho věc, já ale problémů v našem kraji vidím mnohem víc, a proto také kandiduji.

Velké téma voleb je chystaná stavba nové nemocnice, proti níž se Trikolóra vymezuje. Naopak hlavní argument zastánců zní, že stavba nové nemocnice bude rychlejší a levnější, a navíc je lepší stavět novou budovu než opravovat stávající. Není na tom něco pravdy?

Kraj sice říká A, ale už ne B. Nejsem si jist ani tímto argumentem zastánců nové nemocnice, navíc je zde celá řada argumentů proti. Nelze například argumentovat tím, že se do nové nemocnice budou nadšeně hlásit nejlepší doktoři ze střední Evropy, protože je bude lákat práce v moderním prostředí, když už nyní z kraje odcházejí lékaři do jiných regionů či privátní sféry.

Proč ne?

Mladí lékaři půjdou vždy za dobrým školitelem. Chtějí se něco naučit a pak třeba odejít do soukromé praxe, ale musejí své „řemeslo“ nejdříve dobře umět. Zkušenosti jsou alfa a omega medicíny. A právě zkušení doktoři v posledních letech z krajských nemocnic mizí. O tom se veřejně nemluví, řeší se jen peníze na stavbu. Navíc stavět nemocnici ve formě monobloku po zkušenostech se současnou pandemií nedává žádný smysl.

Hejtman opakovaně ujišťuje, že finančně to kraj zvládne.

Asi bychom každý chtěli mít doma ferrari, ale nezadlužíme kvůli tomu sebe a své potomky na několik generací dopředu. Kraj na to zkrátka nemá. Nelze očekávat dotace a v době koronavirové krize je ekonomický výhled nejistý. Proto jsme pro postupnou modernizaci stávající nemocnice. Začalo by se s internou, která je jako jediná budova v areálu ve špatném stavu.

Jako lídr jste oproti jiným politikům veřejně prakticky neznámý, není to pro vás handicap?

Částečně ano, navíc jsem spíše introvert, což není pro politika ideální vlastnost. (úsměv) Ale na druhou stranu mě zná hodně zdravotníků a za 25 let práce v Baťovce jsem se setkal s velkým množstvím, snad spokojených, pacientů. Snažím se to však řešit i modernějším způsobem. Na stará kolena jsem si založil Facebook, jsem na billboardech, chystám se jezdit mezi lidi a vysvětlovat jim, co bude třeba.

Výraznou tváří na vaší kandidátce je miliardář a hazardní magnát Ivo Valenta, který je sponzorem Trikolóry. Nevadí vám, že jde o člověka, který byl pravomocně odsouzen za korupci?

Takhle o tom neuvažuju, dlouho jsem o tom vlastně ani nevěděl. Myslím, že podobné veřejně exponované lidi najdete i na jiných kandidátkách.

Žádného podobného si ve Zlínském kraji nevybavím.

Popravdě vám řeknu, že já se tak soustředím na svoje politické začátky, že tyhle věci nechávám na posouzení jiných. Ivo Valenta je úspěšná a veřejně známá osobnost, nyní obhajuje pozici senátora na Uherskohradišťsku, kde má velkou podporu. A jak se ukázalo již v několika volbách, má velkou důvěru svých voličů a to považuji za klíčové.

Bude podle vás Trikolóra přijatelná pro další strany během vyjednávání po volbách? V kuloárech se mluví o možném vzniku široké koalice proti Čunkovi.

Je to podle mě reálná varianta. Letošní krajské volby budou díky tomu velmi specifické, nesouhlas s novou nemocnicí spojuje strany i voliče napříč politickým spektrem. Na různých kandidátkách se objevují kolegové, s nimiž jsme se už před více jak třemi lety shodli na tom, že se v krajském zdravotnictví dějí věci, které povedou k jeho úpadku.

Veřejně se o vás moc neví, že jste zakladatelem spolku Zachraňme Baťovku. Není to dnes ale jen platforma pro názory opozice?

Když tento spolek vznikal a já se stal jeho předsedou, byl striktně apolitický. Teprve až řadu měsíců po jeho vzniku jsem se rozhodl kandidovat v krajských volbách. Pod dojmem toho, že by díky mému předsednictví mohla vzniknout představa, že jde o podporu jen jedné strany či hnutí, otevřel se i dalším. Šanci vystoupit tam má každý.

V souvislosti s Trikolórou mě zaujalo vyjádření předsedy hnutí Václava Klause mladšího: „Náš vztah ke krajům je negativní. Myslíme si, že jsou to jenom průtokové ohřívače peněz daňových poplatníků a nemají žádný smysl.“ Proč se tedy vůbec chce Trikolóra na kraj dostat?

Zřízení krajů sice s sebou přineslo řadu negativ, ale současné krajské dění Trikolóra ovlivňovat chce. Proč by neměla? Vidím to trochu jinak než náš pan předseda. Když už kraj existuje, musí pro své občany fungovat co nejlépe.