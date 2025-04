Sedláčková po ujetí od nehody nemůže dál řídit hygienu, píší odboráři Válkovi

„Ujetí od nehody a neposkytnutí pomoci ze strany lékařky nelze chápat jinak než jako závažné selhání, které je neslučitelné s výkonem jakékoliv vedoucí pozice ve státní správě,“ upozornili v dopise členové Základní organizace odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

„Považujeme to za fatální lidské a odborné selhání, kterého se dopustila nejen jako lékař, ale i člověk a státní zaměstnanec. S přihlédnutím ke všem těmto skutečnostem již nemůže, a to nejen z morálního hlediska, nadále zastávat funkci ředitelky KHS ZK,“ píší odboráři.

Dopis, na který upozornil server Seznam Zprávy, má MF Dnes k dispozici.

Podle členky odborů Ivany Hába, která pracuje na protiepidemickém oddělení zlínské krajské hygieny, poslali odboráři své vyjádření ministrovi elektronicky, klasickou poštou jej odešlou v pondělí.

Musela o nárazu vědět, říká motorkář

Ředitelka Sedláčková na telefonáty nereaguje. Válek její jednání odsoudil na sociálních sítích a očekává okamžitou rezignaci. Odboráři od něj ale očekávají razantnější přístup. Negativně se k jednání Sedláčkové vyjádřila i hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

K události došlo v polovině března. Nedaleko Zlína motorkář Petr Němeček podle svých slov předjížděl na přehledném a rovném úseku dvě vozidla. Řidička před ním jedoucí Škody Octavie RS si ho ale nevšimla a sama začala předjíždět.

„Náhle vybočila, ani nedala blinkr, takže jsem neměl šanci se autu vyhnout. Narazila mi bokem do řidítek, byla to pořádná rána,“ líčil pro iDNES.cz Němeček, jehož srážka odmrštila do příkopu. „Musela vidět, že do mě narazila,“ je přesvědčený.

Stížnosti na ředitelku posílají odbory devět let

Odboráři ve svém dopise upozorňují, že služební auto, kterým Sedláčková bourala, není opravené. „Není známo, zda byla škoda na autě řádně ohlášena pojišťovně a PČR, a dále zda byly splněny vnitřní předpisy KHS ZK pro tyto případy. Jsme velmi znepokojeni i tím, že ředitelka KHS ZK nedokázala vysvětlit svou účast na nehodě.“

Zároveň hygienici ministru Válkovi připomínají, že na nestandardní jednání ředitelky upozorňovali už v minulosti. Jednalo se o stížnosti odesílané standardní cestou na ministerstvo zdravotnictví už od roku 2016. Prošetření jedné z nich dokonce vedlo k zahájení kárného řízení proti ní.

„Veškeré naše stížnosti a podněty na jednání a chování ředitelky KHS ZK byly jejími představenými vyhodnoceny jako neoprávněné. V jednom případě bylo naše podání státním tajemníkem zcela absurdně předáno k vyřízení ředitelce KHS ZK, tedy osobě, vůči které směřovalo,“ informují odbory.

Nesouhlasili například s personálními změnami, kdy ředitelka začlenila odbor hygieny dětí a mladistvých do jiného odboru a specialisté přišli o své pozice.

„Pro nás je nepřijatelné, aby na vedoucí místo ředitelka na základě svého rozhodnutí jmenovala zaměstnance s devítiměsíční praxí a nevypsala výběrové řízení, do něhož by se mohli přihlásit lidé s mnohaletou praxí a bohatými zkušenostmi,“ doplnil loni v prosinci za odbory Martin Hába.